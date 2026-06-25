Alle Transfers der BZL Nord: Türk Sport Garching rüstet auf

Fatih Topcu greift mit Fatih Sport Ingolstadt in der Bezirksliga an. – Foto: Marc Marasescu

In der aktuellen Wechselperiode der Bezirksliga Nord gibt es einige Top-Transfers zu vermelden. Mit Blick auf die Kaderqualität pachtet insbesondere die SpVgg Kammerberg eine Favoritenrolle für die kommende Spielzeit.

Aufsteiger Türk Sport Garching rüstet ordentlich auf! Aber auch die anderen Vereine schlafen nicht, sondern verbessern ihre Kader. Die Wechsel im Überblick: (Stand 25. Juni 2026)

ASV Dachau Trainer: Matthias Koston Zugänge: Jordi Muntada Knapp (SV Manching), Joel Arthur (SV Waldeck), Abbas Syed Hassan (SV Waldeck), Noah Niemann (Eintracht Karlsfeld) Abgänge: Martin Schneider (FSV Pfaffenhofen/Ilm), Leon Schleich (VfR Garching), Kilian Knöferl (TSV Moorenweis), Cihan Öztürk (Türk Garching), Harun Mohamed (Türk Garching), Andreas Jerkovic (Türk Garching) SC Eintracht Freising Trainer: Mijo Stijepic Zugänge: Florian Hölzl (FC Finsing), Paulo Just (TSV Allershausen), Marwane Gobitaka (Haidhausen), Jakob Schmid (FC Moosburg) Abgänge: Alexander Schmidbauer (SV Kranzberg), Rafael Wiesinger (FC Sportfreunde Schwaig II), Noah Khayyal (FC Unterföhring), Luca Stubenvoll (Ampertal Palzing) SV Walpertskirchen Trainer: Josef Heilmeier Zugänge: Marvin Thormann (TSV Buchbach), Bastian Keilhacker (FC Forstern), Yannik Schmidt (TSV Wartenberg), Quirin Lerch (FC Markt Schwaben), Dimitrije Cvetkovic (TSV Milbertshofen), Michael Schrödl (FC SF Etting) Abgänge: Florian Leininger (Karriereende) TSV Rohrbach Trainer: Philipp Federl Zugänge: Yannik Werle (SV Karlskron), Michael Sterr (U19 des TSV Schwaben Augsburg), Noah Maysami (FSV Pfaffenhofen/Ilm), Moritz Zierer (FC Walkertshofen) Abgänge: Michael Sperrer (FC Geisenfeld), Maximilian Amper (FC Geisenfeld), Gabriel Niedermeir (SpVgg Langenbruck) VfR Garching Trainer: Mike Niebauer Zugänge: Leon Schleich (ASV Dachau), Marlo Dipalo (SpVgg Altenerding) Abgänge: Valentin Gerstner (FC Unterföhring), Benedikt Seeger (Karriereende), Tolla Karim (SV Planegg-Krailling), Marcel Krautner (Unterbruck), Filippos Koliantzas (Feldmoching) TSV Gaimersheim Trainer: Manfred Kroll Zugänge: Eric Seyfferth (DJK Ingolstadt), Riza Gruber (DJK Ingolstadt), Mykyta Sapunov (DJK Ingolstadt), Michael Kraft (FC Hitzhofen), Mika Schillig (DJK Ingolstadt) Abgänge: Simon Bellinghausen (TV Münchmünster), Domenic Raimann (TV Münchmünster), Maximilian Fischer (FC Mindelstetten) FC Gerolfing Trainer: Den Lovric Zugänge: Valentin Sutner (DJK Ingolstadt), Fabio Schwarzl (DJK Ingolstadt), Leonit Ismajli (DJK Ingolstadt), Atilla Demir (Fatih Spor Ingolstadt), Ugur Genc (Fatih Spor Ingolstadt), Marko Miskovic (SC Kirchdorf), Giulio Conti (Türk Ingolstadt) Abgänge: Ahmet Emir Altay (DJK Vilzing), Levin Egredzija (Hitzhofen), Matthias Hamm (TSV 1921 Großmehring), Armin Bortenschlager (unbekannt), Anastasios Porfyriadis (unbekannt) FC Langengeisling Trainer: Maximilian Hintermaier Zugänge: Florian Schmuckermeier (VfB Hallbergmoos-Goldach), Samuel Ofori (FC Schwabing) Abgänge: keine SpVgg Kammerberg Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner Zugänge: Maximilian Zgud-Schoeppner (unbekannt), Danil Battermann (U19 des SG Schwabhausen/Bergkirchen), Ivan Mijatovic (FC Schwabing), Lucio Gonzalo Theveny (FC Ismaning), Agon Bashota (FC Ismaning), Ardian Bashota (Türkspor Augsburg), Benedikt Holzmeier (TSV Jetzendorf) Abgänge: Victor Medeleanu (unbekannt), Dario Stanić (SC Olching), Mario Stanić (SC Olching), Tim Hoffmann (Harthof), Baran Danis (unbekannt), Luka Fantisch (unbekannt), Nicolas Eicher (Karlsfeld), Robert Villand (Rumänien), Peter Graf (Neusäß) SpVgg Ampertal Palzing Trainer: Enes Mehmedovic Zugänge: Edin Smajlovic (SV Nord München-Lerchenau), Petar Perković (unbekannt), Florian Pinkert (SC Freising), Luca Stubenvoll (SE Freising) Abgänge: Mirnes Gurberta (TSV Moosburg), Christian Berghammer (Kranzberg), Simon Emmersberger (Nandlstadt), Tim Bausch (Karriereende), Ioannis Argiriadis (Schwaig II), Andrej Valdivia (Schwaig II)

TSV Eintracht Karlsfeld

Trainer: Florian Beutlhauser

Zugänge: Nicolas Eicher (Kammerberg), Koray Candar (Unterpfaffenhofen), Leonardo Kristic (Dachau 1865)

Abgänge: Fabian Schäffer (unbekannt), Fabio di Salvo (Hallbergmoos), Kerubel Kuflu (FC Eintracht München), Ivan Bagaric (FC Wacker München), Ivano Krizan (SV Planegg)

FC Türk S. Garching

Trainer: Fatih Topcu

Zugänge: Cihan Öztürk (ASV Dachau), Kaan Aygün (TuS Geretsried), Emre Altunay (Olympiadorf), Baldwin Wilson (SVN München), Bryan Stubhan (Oberweikertshofen), Emirhan Keklikci (Forstinning), Florian Rauh (Nördlingen), Harun Mohamed (ASV Dachau), Florian Ujupaj (Alte Haide), Benjamin Džafić (Olympiadorf), Fabian Wiltschka (FC Eintracht München), Andreas Jerkovic (ASV Dachau)

Abgänge: Koray Can (Mailing Feld), Imran Şahingöz (Harthof), Akif Abasikeles (Türk Ingolstadt), Tarik Camdal (Türk Ingolstadt), Eren Oral (Hochbrück), Abdullah Aynaci (Sportbund München Ost), Miguel Fantl (Sportbund München Ost), Emrah Celebic (Harthof), Hakan Düzgün (Türk Ingolstadt), Kerem Arik (Türk Ingolstadt)

FC Phönix München

Trainer: Michael Wagner

Zugänge: Ugljesa Stevanovic (SSV Eggenfelden), Lukas Huber (Pause)

Abgänge: keine

SV Denkendorf

Trainer: Denis Dinulovic

Zugänge: Lukas Bauer (SC Steinberg), Oliver Stanisavovski (Gerolfing), Lukas Keller (Gerolfing)

Abgänge: keine

TSV Allershausen

Trainer: Michael Stiller

Zugänge: Fareed Tourey (München 54)

Abgänge: Paoulo Just (SE Freising), David Raabe (Jetzendorf)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

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