Alle Transfers der BZL Nord: Türk Sport Garching rüstet auf

In der aktuellen Wechselperiode der Bezirksliga Nord gibt es einige Top-Transfers zu vermelden. Mit Blick auf die Kaderqualität pachtet insbesondere die SpVgg Kammerberg eine Favoritenrolle für die kommende Spielzeit.
Aufsteiger Türk Sport Garching rüstet ordentlich auf! Aber auch die anderen Vereine schlafen nicht, sondern verbessern ihre Kader. Die Wechsel im Überblick: (Stand 25. Juni 2026)
Trainer: Matthias Koston
Zugänge: Jordi Muntada Knapp (SV Manching), Joel Arthur (SV Waldeck), Abbas Syed Hassan (SV Waldeck), Noah Niemann (Eintracht Karlsfeld)
Abgänge: Martin Schneider (FSV Pfaffenhofen/Ilm), Leon Schleich (VfR Garching), Kilian Knöferl (TSV Moorenweis), Cihan Öztürk (Türk Garching), Harun Mohamed (Türk Garching), Andreas Jerkovic (Türk Garching)
Trainer: Mijo Stijepic
Zugänge: Florian Hölzl (FC Finsing), Paulo Just (TSV Allershausen), Marwane Gobitaka (Haidhausen), Jakob Schmid (FC Moosburg)
Abgänge: Alexander Schmidbauer (SV Kranzberg), Rafael Wiesinger (FC Sportfreunde Schwaig II), Noah Khayyal (FC Unterföhring), Luca Stubenvoll (Ampertal Palzing)
Trainer: Josef Heilmeier
Zugänge: Marvin Thormann (TSV Buchbach), Bastian Keilhacker (FC Forstern), Yannik Schmidt (TSV Wartenberg), Quirin Lerch (FC Markt Schwaben), Dimitrije Cvetkovic (TSV Milbertshofen), Michael Schrödl (FC SF Etting)
Abgänge: Florian Leininger (Karriereende)
Trainer: Philipp Federl
Zugänge: Yannik Werle (SV Karlskron), Michael Sterr (U19 des TSV Schwaben Augsburg), Noah Maysami (FSV Pfaffenhofen/Ilm), Moritz Zierer (FC Walkertshofen)
Abgänge: Michael Sperrer (FC Geisenfeld), Maximilian Amper (FC Geisenfeld), Gabriel Niedermeir (SpVgg Langenbruck)
Trainer: Mike Niebauer
Zugänge: Leon Schleich (ASV Dachau), Marlo Dipalo (SpVgg Altenerding)
Abgänge: Valentin Gerstner (FC Unterföhring), Benedikt Seeger (Karriereende), Tolla Karim (SV Planegg-Krailling), Marcel Krautner (Unterbruck), Filippos Koliantzas (Feldmoching)
Trainer: Manfred Kroll
Zugänge: Eric Seyfferth (DJK Ingolstadt), Riza Gruber (DJK Ingolstadt), Mykyta Sapunov (DJK Ingolstadt), Michael Kraft (FC Hitzhofen), Mika Schillig (DJK Ingolstadt)
Abgänge: Simon Bellinghausen (TV Münchmünster), Domenic Raimann (TV Münchmünster), Maximilian Fischer (FC Mindelstetten)
Trainer: Den Lovric
Zugänge: Valentin Sutner (DJK Ingolstadt), Fabio Schwarzl (DJK Ingolstadt), Leonit Ismajli (DJK Ingolstadt), Atilla Demir (Fatih Spor Ingolstadt), Ugur Genc (Fatih Spor Ingolstadt), Marko Miskovic (SC Kirchdorf), Giulio Conti (Türk Ingolstadt)
Abgänge: Ahmet Emir Altay (DJK Vilzing), Levin Egredzija (Hitzhofen), Matthias Hamm (TSV 1921 Großmehring), Armin Bortenschlager (unbekannt), Anastasios Porfyriadis (unbekannt)
Trainer: Maximilian Hintermaier
Zugänge: Florian Schmuckermeier (VfB Hallbergmoos-Goldach), Samuel Ofori (FC Schwabing)
Abgänge: keine
Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner
Zugänge: Maximilian Zgud-Schoeppner (unbekannt), Danil Battermann (U19 des SG Schwabhausen/Bergkirchen), Ivan Mijatovic (FC Schwabing), Lucio Gonzalo Theveny (FC Ismaning), Agon Bashota (FC Ismaning), Ardian Bashota (Türkspor Augsburg), Benedikt Holzmeier (TSV Jetzendorf)
Abgänge: Victor Medeleanu (unbekannt), Dario Stanić (SC Olching), Mario Stanić (SC Olching), Tim Hoffmann (Harthof), Baran Danis (unbekannt), Luka Fantisch (unbekannt), Nicolas Eicher (Karlsfeld), Robert Villand (Rumänien), Peter Graf (Neusäß)
Trainer: Enes Mehmedovic
Zugänge: Edin Smajlovic (SV Nord München-Lerchenau), Petar Perković (unbekannt), Florian Pinkert (SC Freising), Luca Stubenvoll (SE Freising)
Abgänge: Mirnes Gurberta (TSV Moosburg), Christian Berghammer (Kranzberg), Simon Emmersberger (Nandlstadt), Tim Bausch (Karriereende), Ioannis Argiriadis (Schwaig II), Andrej Valdivia (Schwaig II)
Trainer: Florian Beutlhauser
Zugänge: Nicolas Eicher (Kammerberg), Koray Candar (Unterpfaffenhofen), Leonardo Kristic (Dachau 1865)
Abgänge: Fabian Schäffer (unbekannt), Fabio di Salvo (Hallbergmoos), Kerubel Kuflu (FC Eintracht München), Ivan Bagaric (FC Wacker München), Ivano Krizan (SV Planegg)
Trainer: Fatih Topcu
Zugänge: Cihan Öztürk (ASV Dachau), Kaan Aygün (TuS Geretsried), Emre Altunay (Olympiadorf), Baldwin Wilson (SVN München), Bryan Stubhan (Oberweikertshofen), Emirhan Keklikci (Forstinning), Florian Rauh (Nördlingen), Harun Mohamed (ASV Dachau), Florian Ujupaj (Alte Haide), Benjamin Džafić (Olympiadorf), Fabian Wiltschka (FC Eintracht München), Andreas Jerkovic (ASV Dachau)
Abgänge: Koray Can (Mailing Feld), Imran Şahingöz (Harthof), Akif Abasikeles (Türk Ingolstadt), Tarik Camdal (Türk Ingolstadt), Eren Oral (Hochbrück), Abdullah Aynaci (Sportbund München Ost), Miguel Fantl (Sportbund München Ost), Emrah Celebic (Harthof), Hakan Düzgün (Türk Ingolstadt), Kerem Arik (Türk Ingolstadt)
Trainer: Michael Wagner
Zugänge: Ugljesa Stevanovic (SSV Eggenfelden), Lukas Huber (Pause)
Abgänge: keine
Trainer: Denis Dinulovic
Zugänge: Lukas Bauer (SC Steinberg), Oliver Stanisavovski (Gerolfing), Lukas Keller (Gerolfing)
Abgänge: keine
Trainer: Michael Stiller
Zugänge: Fareed Tourey (München 54)
Abgänge: Paoulo Just (SE Freising), David Raabe (Jetzendorf)
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.
Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.
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