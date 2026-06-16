Alle Transfers der BZL Nord: Kammerberg rüstet ordentlich auf

Die SpVgg Kammerberg schnappt sich für die nächste Saison viel Qualität. – Foto: Johannes Traub

In der aktuellen Wechselperiode der Bezirksliga Nord gibt es bereits jetzt einige Top-Transfers zu vermelden. Mit Blick auf die Kaderqualität pachtet insbesondere die SpVgg Kammerberg eine Favoritenrolle für die kommende Spielzeit.

Bayernliga-Spieler on mass für die Kammerberger! Die SpVgg erhält vermehrt höherklassige Unterstützung und bedient sich ganz besonders beim FC Ismaning. Aber auch die anderen Vereine schlafen nicht, sondern rüsten ihren Kader auf. Die Wechsel im Überblick: (Stand 16. Juni 2026)

ASV Dachau Trainer: Matthias Koston Zugänge: Jordi Muntada Knapp (SV Manching) Abgänge: Martin Schneider (FSV Pfaffenhofen/Ilm), Leon Schleich (VfR Garching), Kilian Knöferl (TSV Moorenweis) SC Eintracht Freising Trainer: Mijo Stijepic Zugänge: Florian Hölzl (FC Finsing), Paulo Just (TSV Allershausen) Abgänge: Alexander Schmidbauer (SV Kranzberg), Rafael Wiesinger (FC Sportfreunde Schwaig II), Noah Khayyal (FC Unterföhring) SV Walpertskirchen Trainer: Josef Heilmeier Zugänge: Marvin Thormann (TSV Buchbach), Bastian Keilhacker (FC Forstern), Yannik Schmidt (TSV Wartenberg), Quirin Lerch (FC Markt Schwaben), Dimitrije Cvetkovic (TSV Milbertshofen), Michael Schrödl (FC SF Etting) Abgänge: Florian Leininger (Karriereende) TSV Rohrbach Trainer: Philipp Federl Zugänge: Yannik Werle (SV Karlskron), Michael Sterr (U19 des TSV Schwaben Augsburg), Noah Maysami (FSV Pfaffenhofen/Ilm), Moritz Zierer (FC Walkertshofen) Abgänge: Michael Sperrer (FC Geisenfeld), Maximilian Amper (FC Geisenfeld), Gabriel Niedermeir (SpVgg Langenbruck) VfR Garching Trainer: Mike Niebauer Zugänge: Leon Schleich (ASV Dachau), Marlo Dipalo (SpVgg Altenerding) Abgänge: Valentin Gerstner (FC Unterföhring), Benedikt Seeger (Karriereende), Tolla Karim (SV Planegg-Krailling) TSV Gaimersheim Trainer: Manfred Kroll Zugänge: Abgänge: Simon Bellinghausen (TV Münchmünster), Domenic Raimann (TV Münchmünster), Maximilian Fischer (FC Mindelstetten) FC Gerolfing Trainer: Den Lovric Zugänge: Valentin Sutner (unbekannt), Fabio Schwarzl (unbekannt), Leonit Ismajli (unbekannt), Atilla Demir (unbekannt), Ugur Genc (unbekannt), Marko Miskovic (unbekannt) Abgänge: Ahmet Emir Altay (DJK Vilzing), Levin Egredzija (unbekannt), Matthias Hamm (TSV 1921 Großmehring), Armin Bortenschlager (unbekannt), Anastasios Porfyriadis (unbekannt) FC Langengeisling Trainer: Maximilian Hintermaier Zugänge: Florian Schmuckermeier (VfB Hallbergmoos-Goldach) Abgänge: keine SpVgg Kammerberg Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner Zugänge: Maximilian Zgud-Schoeppner (unbekannt), Danil Battermann (U19 des SG Schwabhausen/Bergkirchen), Ivan Mijatovic (FC Schwabing), Lucio Gonzalo Theveny (FC Ismaning), Agon Bashota (FC Ismaning), Ardian Bashota (Türkspor Augsburg), Benedikt Holzmeier (TSV Jetzendorf) Abgänge: Victor Medeleanu (unbekannt), Dario Stanić (SC Olching), Mario Stanić (SC Olching), Tim Hoffmann (unbekannt), Baran Danis (unbekannt), Luka Fantisch (unbekannt), Nicolas Eicher (Karlsfeld) SpVgg Ampertal Palzing Trainer: Enes Mehmedovic Zugänge: Edin Smajlovic (SV Nord München-Lerchenau), Petar Perković (unbekannt), Florian Pinkert (SC Freising) Abgänge: Mirnes Gurberta (TSV Moosburg)

Weitere Vereine folgen, wenn die Teilnehmer der neuen BZL feststehen.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

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