 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Alle Transfers der BZL Nord: Kammerberg rüstet ordentlich auf

Die Zu- und Abgänge zur Sommerpause

von Marcel Huse · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Die SpVgg Kammerberg schnappt sich für die nächste Saison viel Qualität.
Die SpVgg Kammerberg schnappt sich für die nächste Saison viel Qualität. – Foto: Johannes Traub

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In der aktuellen Wechselperiode der Bezirksliga Nord gibt es bereits jetzt einige Top-Transfers zu vermelden. Mit Blick auf die Kaderqualität pachtet insbesondere die SpVgg Kammerberg eine Favoritenrolle für die kommende Spielzeit.

Bayernliga-Spieler on mass für die Kammerberger! Die SpVgg erhält vermehrt höherklassige Unterstützung und bedient sich ganz besonders beim FC Ismaning. Aber auch die anderen Vereine schlafen nicht, sondern rüsten ihren Kader auf. Die Wechsel im Überblick: (Stand 16. Juni 2026)

Alle Transfers der Bezirksliga Nord:

ASV Dachau

Trainer: Matthias Koston

Zugänge: Jordi Muntada Knapp (SV Manching)

Abgänge: Martin Schneider (FSV Pfaffenhofen/Ilm), Leon Schleich (VfR Garching), Kilian Knöferl (TSV Moorenweis)

SC Eintracht Freising

Trainer: Mijo Stijepic

Zugänge: Florian Hölzl (FC Finsing), Paulo Just (TSV Allershausen)

Abgänge: Alexander Schmidbauer (SV Kranzberg), Rafael Wiesinger (FC Sportfreunde Schwaig II), Noah Khayyal (FC Unterföhring)

SV Walpertskirchen

Trainer: Josef Heilmeier

Zugänge: Marvin Thormann (TSV Buchbach), Bastian Keilhacker (FC Forstern), Yannik Schmidt (TSV Wartenberg), Quirin Lerch (FC Markt Schwaben), Dimitrije Cvetkovic (TSV Milbertshofen), Michael Schrödl (FC SF Etting)

Abgänge: Florian Leininger (Karriereende)

TSV Rohrbach

Trainer: Philipp Federl

Zugänge: Yannik Werle (SV Karlskron), Michael Sterr (U19 des TSV Schwaben Augsburg), Noah Maysami (FSV Pfaffenhofen/Ilm), Moritz Zierer (FC Walkertshofen)

Abgänge: Michael Sperrer (FC Geisenfeld), Maximilian Amper (FC Geisenfeld), Gabriel Niedermeir (SpVgg Langenbruck)

VfR Garching

Trainer: Mike Niebauer

Zugänge: Leon Schleich (ASV Dachau), Marlo Dipalo (SpVgg Altenerding)

Abgänge: Valentin Gerstner (FC Unterföhring), Benedikt Seeger (Karriereende), Tolla Karim (SV Planegg-Krailling)

TSV Gaimersheim

Trainer: Manfred Kroll

Zugänge:

Abgänge: Simon Bellinghausen (TV Münchmünster), Domenic Raimann (TV Münchmünster), Maximilian Fischer (FC Mindelstetten)

FC Gerolfing

Trainer: Den Lovric

Zugänge: Valentin Sutner (unbekannt), Fabio Schwarzl (unbekannt), Leonit Ismajli (unbekannt), Atilla Demir (unbekannt), Ugur Genc (unbekannt), Marko Miskovic (unbekannt)

Abgänge: Ahmet Emir Altay (DJK Vilzing), Levin Egredzija (unbekannt), Matthias Hamm (TSV 1921 Großmehring), Armin Bortenschlager (unbekannt), Anastasios Porfyriadis (unbekannt)

FC Langengeisling

Trainer: Maximilian Hintermaier

Zugänge: Florian Schmuckermeier (VfB Hallbergmoos-Goldach)

Abgänge: keine

SpVgg Kammerberg

Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner

Zugänge: Maximilian Zgud-Schoeppner (unbekannt), Danil Battermann (U19 des SG Schwabhausen/Bergkirchen), Ivan Mijatovic (FC Schwabing), Lucio Gonzalo Theveny (FC Ismaning), Agon Bashota (FC Ismaning), Ardian Bashota (Türkspor Augsburg), Benedikt Holzmeier (TSV Jetzendorf)

Abgänge: Victor Medeleanu (unbekannt), Dario Stanić (SC Olching), Mario Stanić (SC Olching), Tim Hoffmann (unbekannt), Baran Danis (unbekannt), Luka Fantisch (unbekannt), Nicolas Eicher (Karlsfeld)

SpVgg Ampertal Palzing

Trainer: Enes Mehmedovic

Zugänge: Edin Smajlovic (SV Nord München-Lerchenau), Petar Perković (unbekannt), Florian Pinkert (SC Freising)

Abgänge: Mirnes Gurberta (TSV Moosburg)

Weitere Vereine folgen, wenn die Teilnehmer der neuen BZL feststehen.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

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