Alle Transfers der BZL Nord: FC Aschheim mit knappem Kader

Fatih Topcu greift mit Fatih Sport Ingolstadt in der Bezirksliga an. – Foto: Marc Marasescu

In der aktuellen Wechselperiode der Bezirksliga Nord gibt es einige Top-Transfers zu vermelden. Mit Blick auf die Kaderqualität pachtet insbesondere die SpVgg Kammerberg eine Favoritenrolle für die kommende Spielzeit.

Aufsteiger Türk Sport Garching rüstet ordentlich auf! Aber auch die anderen Vereine schlafen nicht, sondern verbessern ihre Kader. Der FC Aschheim und Co. sind nun offiziell in der BZL Nord. Die Wechsel im Überblick: (Stand 16. Juli 2026)

Abgänge: Suheyp Trabelsi, Alexander Gschwend (beide SpVgg Altenerding), Diego Contento (unbekannt), Domenico Contento (unbekannt), Alessandro Contento (Waldperlach), Mehmet Ekici (unbekannt), Mirza Idrizovic (unbekannt), Burhan Mustafov (Eching), Jose Vicente Monzonis Montilla (unbekannt), Didier Nguelefack (unbekannt), Pascal Jakob (FC Alte Haide), Hannes Wimmer (Kirchheimer SC), Teeo Pejazic (Oberweikertshofen), Sinisa Antonic (FC Croatia München), Sayfulla Khutsurov (SV Waldperlach), Antonio Saponaro (VfB Forstinning), Blendart Bajraktari (VfB Forstinning), Patrick Müller (Lohof), Maximilian Schmauß (Pipinsried), Alessandro Luzzi (SV Eichenried)

SV Waldperlach

Trainer: Tobias Wittmann

Zugänge: Sayfulla Khutsurov (FC Aschheim), Marko Todorovic (SV Dornach), Alexander Mrowczynski (SV Dornach), Alessandro Contento (FC Aschheim), Amanuel Wodere (SV Nord Lerchenau), Hicham Bouraima (Kirchheimer SC), Jamshid Mohammadi (Kirchheimer SC, Velson Nishori (Kirchheimer SC), Jakob Krütten (SV Dornach), Joel Fertich (TSV Milbertshofen)

Abgänge: Hugo Kaiser (SV Dornach), Francesco Pardi (pausiert), Franclen Kalenga-Mutombo (Sportartenwechsel), Nikolaos Rizzo (SV Pullach), Marko Filipovic (FC Wacker München), Luciano Dimitrijevic (Aying), Antonijo Prgomet (Moosinning), Fabian Wittmann (Ottobrunn), Zoran Dimitrijevic (Pullach), Felix Hees (Brunnthal), Simon Neulinger, Julius Becker (beide zu den AH), Fynn Spitzer (SV Bruckmühl)

SV Dornach

Trainer: Robert Rakaric

Zugänge: Hugo Kaiser (SV Waldperlach), Luca Geiling (SV Akgüney Spor München), Christian Häusler (FC Moosinning), David Blagojevic (SC Baldham), Domenico De Marco (SV Akgüney Spor München), Juri Falch (SVN München), Hayati Yilmaz (SVN München), Dylan Tougan (SVN München), Kian Loy (FC Ismaning U19), Myroslav Mitin (FC Ismaning)

Abgänge: Leon Cuni (TSV Grünwald), Simon Hamdard (TSV Grünwald), Markus Buck (Karriereende), Simon Kampmann (Studium), Dominik Beutler (pausiert), Marko Todorovic (SV Waldperlach), Alexander Mrowczynski (SV Waldperlach), Melih Oktay (SV Akgüney Spor München), Leon Rexhaj (FC Ismaning), Noel Pfeiffer (Karriereende), Can Bozoglu (Moosinning), Jakob Krütten (SV Waldperlach)

ASV Dachau Trainer: Matthias Koston Zugänge: Jordi Muntada Knapp (SV Manching), Joel Arthur (SV Waldeck), Abbas Syed Hassan (SV Waldeck), Noah Niemann (TSV Eintracht Karlsfeld) Abgänge: Martin Schneider (FSV Pfaffenhofen/Ilm), Leon Schleich (VfR Garching), Kilian Knöferl (TSV Moorenweis), Cihan Öztürk (Türk Garching), Harun Mohamed (Türk Garching), Andreas Jerkovic (Türk Garching) SC Eintracht Freising Trainer: Mijo Stijepic Zugänge: Florian Hölzl (FC Finsing), Paulo Just (TSV Allershausen), Marwane Gobitaka (Haidhausen), Jakob Schmid (FC Moosburg) Abgänge: Alexander Schmidbauer (SV Kranzberg), Rafael Wiesinger (FC Sportfreunde Schwaig II), Noah Khayyal (FC Unterföhring), Luca Stubenvoll (Ampertal Palzing) TSV Rohrbach Trainer: Philipp Federl Zugänge: Yannik Werle (SV Karlskron), Michael Sterr (U19 des TSV Schwaben Augsburg), Noah Maysami (FSV Pfaffenhofen/Ilm), Moritz Zierer (FC Walkertshofen) Abgänge: Michael Sperrer (FC Geisenfeld), Maximilian Amper (FC Geisenfeld), Gabriel Niedermeir (SpVgg Langenbruck) VfR Garching Trainer: Mike Niebauer Zugänge: Leon Schleich (ASV Dachau), Mario Dipalo (SpVgg Altenerding), Bartlomiej Kosowski, Ledion Islami (eigene Jugend) Abgänge: Valentin Gerstner (FC Unterföhring), Benedikt Seeger (Karriereende), Tolla Karim (SV Planegg-Krailling), Marcel Krautner (Unterbruck), Filippos Koliantzas (Feldmoching), TSV Gaimersheim Trainer: Manfred Kroll Zugänge: Eric Seyfferth (DJK Ingolstadt), Riza Gruber (DJK Ingolstadt), Mykyta Sapunov (DJK Ingolstadt), Michael Kraft (FC Hitzhofen), Mika Schillig (DJK Ingolstadt), Noah Dahmen, Luka Jukic (eigene Jugend), Tarik Ahmetovic (TSV Ober-/Unterhaunstadt) Abgänge: Simon Bellinghausen (TV Münchmünster), Domenic Raimann (TV Münchmünster), Maximilian Fischer (FC Mindelstetten), Qendrim Hoti (TSV Neustadt/Donau) FC Gerolfing Trainer: Den Lovric Zugänge: Valentin Sutner (DJK Ingolstadt), Fabio Schwarzl (DJK Ingolstadt), Leonit Ismajli (DJK Ingolstadt), Atilla Demir (Fatih Spor Ingolstadt), Ugur Genc (Fatih Spor Ingolstadt), Marko Miskovic (SC Kirchdorf), Giulio Conti (Türk Ingolstadt), Maximilian Huber (reaktiviert) Abgänge: Ahmet Emir Altay (DJK Vilzing), Levin Egredzija (Hitzhofen), Matthias Hamm (TSV 1921 Großmehring), Armin Bortenschlager (unbekannt), Anastasios Porfyriadis (TSV Neustadt/Donau) SpVgg Kammerberg Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner Zugänge: Danil Battermann (U19 des SG Schwabhausen/Bergkirchen), Ivan Mijatovic (FC Schwabing), Lucio Gonzalo Theveny (FC Ismaning), Agon Bashota (FC Ismaning), Ardian Bashota (Türkspor Augsburg), Benedikt Holzmeier (TSV Jetzendorf), Philipp Beetz (FC SF Eitting), Johannes Petschner (VfB Hallbergmoos) Abgänge: Dario Stanić (SC Olching), Mario Stanić (SC Olching), Tim Hoffmann (Harthof), Baran Danis (unbekannt), Luka Fantisch (unbekannt), Nicolas Eicher (Karlsfeld), Robert Villand (Rumänien), Peter Graf (TSV Neusäß), Jonas Frevel (SV Weichs), Marko Zec (FC Croatia), Damjan Knetemann, Darvin Knetemann (beide SV Niederroth) SpVgg Ampertal Palzing Trainer: Enes Mehmedovic Zugänge: Edin Smajlovic (SV Nord München-Lerchenau), Petar Perković (unbekannt), Florian Pinkert (SC Freising), Luca Stubenvoll (SE Freising), Ferdinand Rank (Mainburg) Abgänge: Mirnes Gurberta (TSV Moosburg), Christian Berghammer (Kranzberg), Simon Emmersberger (Nandlstadt), Tim Bausch (Karriereende), Ioannis Argiriadis (Schwaig II), Andrej Valdivia (Schwaig II)

TSV Eintracht Karlsfeld

Trainer: Florian Beutlhauser

Zugänge: Nicolas Eicher (Kammerberg), Koray Candar (Unterpfaffenhofen), Leonardo Kristic (Dachau 1865)

Abgänge: Fabian Schäffer (unbekannt), Fabio di Salvo (Hallbergmoos), Kerubel Kuflu (FC Eintracht München), Ivan Bagaric (FC Wacker München), Ivano Krizan (SV Planegg), Dominik Schäffer (Eintracht Karlsfeld II), Peter Wuthe TSV Türkenfeld), Jakov Miskic (SV Aubing), Chams Chbiki (Türkspor Augsburg)

FC Türk S. Garching

Trainer: Fatih Topcu

Zugänge: Cihan Öztürk (ASV Dachau), Kaan Aygün (TuS Geretsried), Emre Altunay (Olympiadorf), Baldwin Wilson (SVN München), Bryan Stubhan (Oberweikertshofen), Emirhan Keklikci (Forstinning), Florian Rauh (Nördlingen), Harun Mohamed (ASV Dachau), Florian Ujupaj (Alte Haide), Benjamin Džafić (Olympiadorf), Fabian Wiltschka (FC Eintracht München), Andreas Jerkovic (ASV Dachau), Emanuel Gstettner (SV Manching)

Abgänge: Koray Can (Mailing Feld), Imran Şahingöz (Harthof), Akif Abasikeles (Türk Ingolstadt), Tarik Camdal (Türk Ingolstadt), Eren Oral (Hochbrück), Abdullah Aynaci (Sportbund München Ost), Miguel Fantl (Sportbund München Ost), Emrah Celebic (Harthof), Hakan Düzgün (Türk Ingolstadt), Kerem Arik (Türk Ingolstadt), Youssef Oueslati (unbekannt), Clint Schmidt (SV München West)

FC Phönix München

Trainer: Michael Wagner

Zugänge: Ugljesa Stevanovic (SSV Eggenfelden), Lukas Huber (Pause), Constantin Knopp (FC Rot-Weiss Oberföhring)

Abgänge: keine

SV Denkendorf

Trainer: Denis Dinulovic

Zugänge: Lukas Bauer (SC Steinberg), Oliver Stanisavovski (Gerolfing), Lukas Keller (Gerolfing), Jeton Zeka (DJK Ingolstadt)

Abgänge: keine

TSV Allershausen

Trainer: Michael Stiller

Zugänge: Fareed Tourey (München 54), Leander Roth (FC Phönix Schleißheim), Joshua Goodluck (SpVgg Altenerding), Marc Gundel (FSV Pfaffenhofen), Sebastian Pabst (SE Freising), Jaleel Kanze (SE Freising), Dragos Ciobanu (FC Phönix Schleißheim), Lukas Kern (FC SF Schwaig), Tufan Tetik (TSV 1865 Dachau)

Abgänge: Paulo Just (SE Freising), David Raabe (TSV Jetzendorf)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

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