Alle Transfers der Bezirksliga Süd: Penzberg holt Ex-Bayernliga-Kicker

Patrick Ochsendorf spielte zuletzt drei Jahre für Wacker München. In der Saison 2018/19 war er in der Bayernliga beim FC Unterföhring aktiv. – Foto: Imago/Lackovic

Die 16 Teams der Bezirksliga Süd befinden sich aktuell im Winterschlaf, doch einige Neuzugänge stehen bereits in den Startlöchern. Hier gibt es alle bereits bei FuPa eingetragenen Transfers.

Pause in der Bezirksliga Süd: Um den Aufstieg hat sich zur Winterpause ein Zweikampf gebildet. Olching führt die Tabelle vor dem SV Planegg-Krailling an. Dahinter lauert der FC Penzberg – trotz Punktabzug –, der SV Waldeck-Obermenzing, der SV Untermenzing und der TSV Gilching. Im Tabellenkeller steckt der BCF Wolfratshausen, der sich trotz scheinbar aussichtsloser Situation bereits verstärkt hat. Davor kämpfen Polling, Geiselbullach, Denklingen, Ohlstadt, Raisting und Heilbrunn um den direkten Klassenerhalt. Wer neue Spieler holt, erfahrt ihr hier. FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Bezirksliga Süd in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 23. Dezember, 16.20 Uhr)

Alle Transfers der Bezirksliga Süd: Zwei Neue für den 1. FC Penzberg 1. FC Penzberg

Trainer: Maximilian Bauer

Zugänge: Patrick Ochsendorf (FC Wacker München), Julian Popp (TSV Murnau)

Abgänge: keine



BCF Wolfratshausen

Trainer: Lulzim Kuqi

Zugänge: Kuqi Luzlim (BCF Wolfratshausen II), Marcel Kroczek (FC Deisenhofen II), Everaldo Pedro Sumbo (1. FC Passau), Mohamed Karim (TSV 1860 München III), Jehovah Emanuel (SV Türkspor Allach)

Abgänge: Dominik König (SV Germering)

FC Deisenhofen II

Trainer: Andreas Budell

Zugänge: keine

Abgänge: Pablo Sliwka Seoane (SpVgg Feldmoching), Marcel Kroczek (BCF Wolfratshausen)



MTV 1879 München

Trainer: Alexander Kaltner

Zugänge: keine

Abgänge: Ümit Alper ()



SC Olching

Trainer: Felix Mayer

Zugänge: Elias Schaffer (TSV 1929 Schwabhausen)

Abgänge: keine



SV Bad Heilbrunn

Trainer: Walter Lang

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Ohlstadt

Trainer: Anton Geiger, Rudi Schedler

Zugänge: Erolind Kamaj (FC K. Schlehdorf)

Abgänge: Luis Frombeck (SC Wörnsmühl )



SV Planegg-Krailling

Trainer: Pero Vidak

Zugänge: Tino Pticar ()

Abgänge: Ronaldo Vorgić (FC Posavina München), Mohamad Mahmoud (DJK Pasing III)



SV Polling

Trainer: Maximilian Jochner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Pullach

Trainer: Fabian Beigl

Zugänge: keine

Abgänge: Benedikt Holzmeier (TSV Jetzendorf)



SV Raisting

Trainer: Johannes Franz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Untermenzing

Trainer: Nico Formella

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Waldeck Obermenzing

Trainer: Stefan Gutsmiedl

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Geiselbullach Neu-Esting

Trainer: Stefan Held

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Gilching-Argelsried

Trainer: Christian Rodenwald

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Denklingen

Trainer: Christoph Schmitt

Zugänge: keine

Abgänge: keine