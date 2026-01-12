Alle Transfers der Bezirksliga Süd: Nächster Abgang in Wolfratshausen

Neben dem bereits festehenden Transfer von Dominik König (kurzfristig BCF-Kapitän) verlässt auch Engin Torunoglu Wolfratshausen. Der 23.Jährige wechselt in die Münchner Kreisliga 2. – Foto: Oliver Rabuser

Die 16 Teams der Bezirksliga Süd befinden sich aktuell im Winterschlaf, doch einige Neuzugänge stehen bereits in den Startlöchern. Hier gibt es alle bereits bei FuPa eingetragenen Transfers.

Pause in der Bezirksliga Süd: Um den Aufstieg hat sich zur Winterpause ein Zweikampf gebildet. Olching führt die Tabelle vor dem SV Planegg-Krailling an. Dahinter lauert der FC Penzberg – trotz Punktabzug –, der SV Waldeck-Obermenzing, der SV Untermenzing und der TSV Gilching. Im Tabellenkeller steckt der BCF Wolfratshausen, der sich trotz scheinbar aussichtsloser Situation bereits verstärkt hat. Davor kämpfen Polling, Geiselbullach, Denklingen, Ohlstadt, Raisting und Heilbrunn um den direkten Klassenerhalt. Wer neue Spieler holt, erfahrt ihr hier. FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Bezirksliga Süd in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 23. Dezember, 16.20 Uhr)

Alle Transfers der Bezirksliga Süd: Zwei Neue für den 1. FC Penzberg 1. FC Penzberg

Trainer: Maximilian Bauer

Zugänge: Patrick Ochsendorf (FC Wacker München), Julian Popp (TSV Murnau)

Abgänge: keine

Patrick Ochsendorf spielte zuletzt drei Jahre für Wacker München. In der Saison 2018/19 war er in der Bayernliga beim FC Unterföhring aktiv. – Foto: Imago/Lackovic