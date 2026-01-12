Alle Transfers der Bezirksliga Süd: Nächster Abgang in Wolfratshausen

Die 16 Teams der Bezirksliga Süd befinden sich aktuell im Winterschlaf, doch einige Neuzugänge stehen bereits in den Startlöchern. Hier gibt es alle bereits bei FuPa eingetragenen Transfers.
Pause in der Bezirksliga Süd: Um den Aufstieg hat sich zur Winterpause ein Zweikampf gebildet. Olching führt die Tabelle vor dem SV Planegg-Krailling an. Dahinter lauert der FC Penzberg – trotz Punktabzug –, der SV Waldeck-Obermenzing, der SV Untermenzing und der TSV Gilching. Im Tabellenkeller steckt der BCF Wolfratshausen, der sich trotz scheinbar aussichtsloser Situation bereits verstärkt hat.
Davor kämpfen Polling, Geiselbullach, Denklingen, Ohlstadt, Raisting und Heilbrunn um den direkten Klassenerhalt. Wer neue Spieler holt, erfahrt ihr hier. FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Bezirksliga Süd in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 23. Dezember, 16.20 Uhr)
1. FC Penzberg
Trainer: Maximilian Bauer
Zugänge: Patrick Ochsendorf (FC Wacker München), Julian Popp (TSV Murnau)
Abgänge: keine
BCF Wolfratshausen
Trainer: Lulzim Kuqi
Zugänge: Kuqi Luzlim (BCF Wolfratshausen II), Marcel Kroczek (FC Deisenhofen II), Everaldo Pedro Sumbo (1. FC Passau), Mohamed Karim (TSV 1860 München III), Jehovah Emanuel (SV Türkspor Allach)
Abgänge: Dominik König (SV Germering), Engin Torunoglu (FC Fürstenried)
FC Deisenhofen II
Trainer: Andreas Budell
Zugänge: keine
Abgänge: Pablo Sliwka Seoane (SpVgg Feldmoching), Marcel Kroczek (BCF Wolfratshausen)
MTV 1879 München
Trainer: Alexander Kaltner
Zugänge: keine
Abgänge: Ümit Alper ()
SC Olching
Trainer: Felix Mayer
Zugänge: Elias Schaffer (TSV 1929 Schwabhausen)
Abgänge: keine
SV Bad Heilbrunn
Trainer: Walter Lang
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Ohlstadt
Trainer: Anton Geiger, Rudi Schedler
Zugänge: Erolind Kamaj (FC K. Schlehdorf)
Abgänge: Luis Frombeck (SC Wörnsmühl )
SV Planegg-Krailling
Trainer: Pero Vidak
Zugänge: Tino Pticar ()
Abgänge: Ronaldo Vorgić (FC Posavina München), Mohamad Mahmoud (DJK Pasing III), Emanuele Orlando (FC Hochbrück)
SV Polling
Trainer: Maximilian Jochner
Zugänge: Fabian Loos (TSV Hollenbach II)
Abgänge: keine
SV Pullach
Trainer: Fabian Beigl
Zugänge: keine
Abgänge: Benedikt Holzmeier (TSV Jetzendorf)
SV Raisting
Trainer: Johannes Franz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Untermenzing
Trainer: Nico Formella
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Waldeck Obermenzing
Trainer: Stefan Gutsmiedl
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Geiselbullach Neu-Esting
Trainer: Stefan Held
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Gilching-Argelsried
Trainer: Christian Rodenwald
Zugänge: keine
Abgänge: Metin Altunkaynak (SV Istiklal München)
VfL Denklingen
Trainer: Christoph Schmitt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die vom 1. November in die Wechselbörse eingetragen wurden.
Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.
Zu- oder Abgänge fehlen bei deinem Verein?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!