Alle Transfers der Bezirksliga Süd: Abgänge in Pullach nach Abstieg

Mit neuem Gesicht geht die Bezirksliga Süd in die Saison 2025/26. Hier gibt es alle bereits bei FuPa eingetragenen Transfers in der Übersicht.

Keine Bezirksliga in Oberbayern wurde so durchgewirbelt wie die Bezirksliga Süd: Aus dem Norden kamen der SV Untermenzing und der SV Waldeck-Obermenzing in die Süd-Staffel. Dazu sind die vier Aufsteiger, der MTV München, der SV Ohlstadt, der SV Polling und der TSV Geiselbullach, neu in der Liga und die beiden Landesliga-Absteiger, der SV Pullach und der SC Olching. Heißt im Umkehrschluss: Nur sieben Teams aus der Vorsaison spielen in der Saison 2025/26 noch in der Süd-Staffel. Vor dem Saisonstart gibt es hier alle Transfers der Bezirksligisten auf einen Blick. (Stand: 8. Juli, 21:45 Uhr)

1. FC Penzberg

Trainer: Maximilian Bauer

Zugänge: Alexander Jobst (FC Ismaning), Benedikt Zeisel (FC Real Kreuth), Sinan Grgic (SV Raisting), Fatih Kocyigit (BCF Wolfratshausen II), Florian Langenegger (1.FC Garmisch-Partenkirchen), Theo Liedl (SV Pullach), Simon Voß (1.FC Garmisch-Partenkirchen)

Abgänge: Jamin Simpson (SG ASV Antdorf / Iffeldorf), Domenic Novakovic (SG ASV Antdorf / Iffeldorf), Abdullah Selmani (SG ASV Antdorf / Iffeldorf), Philip Sieber (SG ASV Antdorf / Iffeldorf), Robert Jyrek (SV Gelting), Foti Roumbos (pausiert), Daniel Baltzer (TSV Landsberg), Liridon Gjocaj (ESV Penzberg), Max Dorn (ESV Penzberg), Cihan Koyuncu (SG ASV Antdorf / Iffeldorf), Bilal Mokhtari (SG ASV Antdorf / Iffeldorf)



BCF Wolfratshausen

Trainer: Florian Ächter

Zugänge: Noah Praczek (ASV Habach), Dominik Podunavac (SG ASV Antdorf / Iffeldorf), Lukas Hintermeier (SV Bad Tölz), Erdem Cakir (SV Bad Tölz), Juri Falch (TSV Neuried), Dominik König (SC Unterpfaffenhofen-Germering), Metehan Altay (FC Aich), Dominik Zaczyk (SB DJK Rosenheim)

Abgänge: Ralf Schubnell (FC Bad Wörishofen), Ardian Geci (Vereinslos), Hannes Wimmer (FC Aschheim), Adrian Neumeier (TSV 1860 München III), Moses Taheri (FC Alte Haide - DSC München), Yassin Do Rego Idriss (Vereinslos), Leonardo Lajqi (SV Planegg-Krailling), Amani Mbaraka (ohne Verein)



FC Deisenhofen II

Trainer: Andreas Budell

Zugänge: Florian Weber (FC Deisenhofen II), Lennard Jung (FC Deisenhofen), Luke Gandl (FC Deisenhofen II), Noah Rehm (FC Deisenhofen II), Julius Leucht (FC Deisenhofen II), Maximilian Martin (FC Deisenhofen II)

Abgänge: Sami Benrabh (Kirchheimer SC), Christian Brunner (FC Deisenhofen III), Johannes Franzmeier (Fußball Pause), Thomas Karl (Fußball Pause ), Leonhard Oswald (SG Aying / Helfendorf), Quirin Kolb (Fußball Pause )



MTV 1879 München

Trainer:

Zugänge: Julius Albert (FC 06 Bad Kissingen)

Abgänge: keine



SC Olching

Trainer: Felix Mayer

Zugänge: Marcel Kemmerer (SV Günding), Maximilian Sporbert (SV Aubing München), Patrick Huljina (BC Attaching), Omer Grbic (TSV Pentenried), Elias Scheichlarabadi (SV Aubing München), Adnan Ribo (SC Maisach), Connor Punzelt (SC Unterpfaffenhofen-Germering), Alexander Masel (TSV Bad Berneck)

Abgänge: Quirin Luff (1. SC Gröbenzell), Maximilian Bergmann (FC Fürstenried), Ruben Milla Nava (TSV 1865 Dachau), Alex Marsoner (In die Heimat), Alskandar Banipal (TSV 1865 Dachau)



SV Bad Heilbrunn

Trainer: Walter Lang

Zugänge: Tobias Bauer (ESV Penzberg), Alihan Uzun (ASV Habach), Dominik Hoch (TSV Murnau II)

Abgänge: keine



SV Ohlstadt

Trainer: Anton Geiger, Rudi Schedler

Zugänge: keine

Abgänge: Korbinian Sachse (SG Hungerbach)



SV Planegg-Krailling

Trainer: Pero Vidak

Zugänge: Leonardo Lajqi (BCF Wolfratshausen), Dario Matijevic (TSV Grünwald)

Abgänge: Kevin Pino Tellez (TSV Zorneding), Matija Milic (VfB Forstinning)



SV Polling

Trainer: Maximilian Jochner

Zugänge: Markus Steindl (SV Lichtenau Weilheim)

Abgänge: keine



SV Pullach

Trainer: Fabian Beigl

Zugänge: Camillo von Rombs (BC Attaching), Baran Döslü (SC Eintracht Freising), Kelvin Sadiq (Kirchheimer SC), Samuel O´Bryant (TuS Geretsried)

Abgänge: Kelian Nzita (SVN München), Christian Wimmer (VfB Hallbergmoos-Goldach), Leander Wunder (Ausland), Lucas Wittstatt (Ausland), Theo Liedl (1. FC Penzberg), Keita Kawai (TuS Geretsried), Carsten Altstadt (pausiert), Nasrullah Mirza (pausiert), Benedikt Holzmeier (unbekannt), Noah Kotb (unbekannt), Jonathan Nsanzimana (unbekannt), Ian Rausch (unbekannt), Moriz von Boyen (pausiert), Engin Torunoglu (FC Wacker München), Osman Akbulut (FC Wacker München)



SV Raisting

Trainer: Johannes Franz

Zugänge: Angelos Dogantzalis (TSV Murnau II), Luca Sigl (FT Jahn Landsberg)

Abgänge: Maximilian König (TSV Gilching-Argelsried), Vinzenz Wolf (TSV Gilching-Argelsried), Sinan Grgic (1. FC Penzberg), Benedikt Multerer (TSV Murnau)



SV Untermenzing

Trainer: Nico Formella

Zugänge: Roman Kriebel (TSV Neuried), Benedikt Nowack (TSV Neuried), Julien Kriebel (TSV Neuried)

Abgänge: keine



SV Waldeck Obermenzing

Trainer: Stefan Gutsmiedl

Zugänge: Filip Vnuk (SV Heimstetten), Marc Bedronka (Waldeck Obermenzing), Florian Seizinger (Waldeck Obermenzing), Abbas Syed Hassan (Waldeck Obermenzing), Ben Schüller (Waldeck Obermenzing), Daniel Contreras Dorado (Waldeck Obermenzing), David Novak (FC Neuhadern München)

Abgänge: Tarik Kluge (TSV Gilching-Argelsried)



TSV Geiselbullach Neu-Esting

Trainer: Stefan Held

Zugänge: Fitim Raqi (), Karl Sdzuy (FC Aich), Marc Egenhofer (FC Aich), Fitim Raqi (SV Ampermoching), Lysander Weiß (1. SC Gröbenzell), Sebastian Waglan (1. SC Gröbenzell)

Abgänge: Florian Dieing (TSV Geiselbullach Neu-Esting II), Tobias Schuster (TSV Geiselbullach Neu-Esting II), Matthias Dressel (TSV Geiselbullach Neu-Esting II), Marinus Renner (TSV Geiselbullach Neu-Esting II), Maximilian Blum (TSV Geiselbullach Neu-Esting II), Wolfgang Reinhardt (), Marc Tristl (TSV Geiselbullach Neu-Esting II), Dominik Dierich (TSV Geiselbullach Neu-Esting II), Fritz Puhlmann (TSV Geiselbullach Neu-Esting II), Christopher Reitz (TSV Geiselbullach Neu-Esting II)



TSV Gilching-Argelsried

Trainer: Christian Rodenwald

Zugänge: Maximilian König (SV Raisting), Daniel Yordanov (TSV 1880 Wasserburg), Maximilian Karl (TSV 1860 München II), Vinzenz Wolf (SV Raisting), Leander Kraus (TSV Oberalting-Seefeld), Tarik Kluge (SV Waldeck Obermenzing), Quirin Wiedemann (TSV Pentenried), Gianmauro Masella (TSV Neuried), Jasin Uka (SC Unterpfaffenhofen-Germering)

Abgänge: Benedikt Wiegert (FC Pipinsried), Koray Altinay (FC Türk S. Garching), Yasar Dayik (TSV Hechendorf), Fabian Klingl (Karriereende), Michael Lelleck (Karriereende), Jonas Schmid (Karriereende), Alexandros Ketikidis (FC Alte Haide - DSC München), Benedikt Kuhn (FC Ismaning), Marcel Ebeling (ESV Augsburg II)



VfL Denklingen

Trainer: Christoph Schmitt

Zugänge: Raphael Zwerschke (TSV Murnau), Jannik Ulsamer (FT Jahn Landsberg)

Abgänge: Emil Hirschvogel (SV Unterdießen), Markus Ansorge (1.FC Garmisch-Partenkirchen), Emre Akkoyun (FT Jahn Landsberg)