Alle Transfers der Bezirksliga Ost: FCA-Königstransfer – SVA holt Trio

Zurück in Bayern: Ex-Bundesliga-Spieler Mehmet Ekici soll in der Rückrunde beim FC Aschheim aushelfen. – Foto: Imago/Anadolu Agency

Ein Königstransfer ist bereits in der Bezirksliga Ost gelandet. Wer rüstet darüber hinaus auf? Hier gibt es alle bereits bei FuPa eingetragenen Transfers der 16 Teams.

Mit einem Paukenschlag weckte der FC Aschheim die Fans der Bezirksliga Ost kurzerhand aus dem Winterschlaf. Mehmet Ekici, Ex-Bundesliga-Profi, verstärkt den aktuell Tabellenzweiten im Aufstiegskampf, um dem ungeschlagenen Spitzenreiter Forstinning nochmal gefährlich zu werden. Dahinter lauern der TuS Holzkirchen und Dorfen in Schlagdistanz. Im Abstiegskampf tummeln sich dagegen zehn Teams. Peterskirchen, aktuell Tabellensechster, trennen nur drei Zähler vom Relegationsplatz. Dort stehen zur Pause Bruckmühl, Aschau, Töging und Ebersberg. Schlusslicht ist Siegsdorf. Wer rüstet im Winter nochmal nach? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Bezirksliga Süd in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 23. Dezember, 17.00 Uhr)

Alle Transfers der Bezirksliga Ost: FC Aschheim

Trainer: Vincenzo Contento

Zugänge: Mehmet Ekici (Pausiert), Teeo Pejazic (FC Tur Abdin Augsburg)

Abgänge: Robin Wolf (Pausiert), Lucas Hones (Unbekannt), Florian Wagner (Unbekannt), Joshua Goodluck (Unbekannt), Lucas Hones (FC Moosinning)



FC Töging

Trainer: Robert Berg

Zugänge: Christian Wallisch (TSV Ampfing)

Abgänge: keine



SB DJK Rosenheim

Trainer: Patrick Zimpfer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Aschau am Inn

Trainer: Thomas Deißenböck

Zugänge: Birol Karatepe (TSV Ampfing), Bastian Grahovac (TSV Ampfing), Erhan Yazici (TSV Ampfing)

Abgänge: keine



SV Bruckmühl

Trainer: Mike Probst

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Miesbach

Trainer: Hans-Werner Grünwald

Zugänge: keine

Abgänge: Benjamin Kram (TSV Zorneding)



SV Saaldorf

Trainer: Josef Rehrl

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Waldperlach

Trainer: Tobias Wittmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Ampfing

Trainer: Slaven Jokic

Zugänge: Irfan Selimovic (SV Genc. Wasserburg)

Abgänge: Birol Karatepe (SV Aschau am Inn), Christian Wallisch (FC Töging), Bastian Grahovac (SV Aschau am Inn), Erhan Yazici (SV Aschau am Inn)



TSV Dorfen

Trainer: Andreas Hartl, Gerhard Thalmaier

Zugänge: Manuel Zander ()

Abgänge: keine



TSV Ebersberg

Trainer: Michael Hieber

Zugänge: Adi Hasancic (Türk Gücü Erding), Eren Kesgin (SV Genc. Wasserburg)

Abgänge: keine



Peterskirchen

Trainer: Daniel Winklmaier

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Siegsdorf

Trainer: Felix Maaßen

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Zorneding

Trainer: Sascha Bergmann

Zugänge: Benjamin Kram (SV Miesbach)

Abgänge: keine



TuS Holzkirchen

Trainer: Orhan Akkurt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Forstinning

Trainer: Gerhard Lösch

Zugänge: keine

Abgänge: keine