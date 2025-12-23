Alle Transfers der Bezirksliga Ost: FCA-Königstransfer – SVA holt Trio

Ein Königstransfer ist bereits in der Bezirksliga Ost gelandet. Wer rüstet darüber hinaus auf? Hier gibt es alle bereits bei FuPa eingetragenen Transfers der 16 Teams.
Mit einem Paukenschlag weckte der FC Aschheim die Fans der Bezirksliga Ost kurzerhand aus dem Winterschlaf. Mehmet Ekici, Ex-Bundesliga-Profi, verstärkt den aktuell Tabellenzweiten im Aufstiegskampf, um dem ungeschlagenen Spitzenreiter Forstinning nochmal gefährlich zu werden. Dahinter lauern der TuS Holzkirchen und Dorfen in Schlagdistanz.
Im Abstiegskampf tummeln sich dagegen zehn Teams. Peterskirchen, aktuell Tabellensechster, trennen nur drei Zähler vom Relegationsplatz. Dort stehen zur Pause Bruckmühl, Aschau, Töging und Ebersberg. Schlusslicht ist Siegsdorf. Wer rüstet im Winter nochmal nach? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Bezirksliga Süd in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 23. Dezember, 17.00 Uhr)
FC Aschheim
Trainer: Vincenzo Contento
Zugänge: Mehmet Ekici (Pausiert), Teeo Pejazic (FC Tur Abdin Augsburg)
Abgänge: Robin Wolf (Pausiert), Lucas Hones (Unbekannt), Florian Wagner (Unbekannt), Joshua Goodluck (Unbekannt), Lucas Hones (FC Moosinning)
FC Töging
Trainer: Robert Berg
Zugänge: Christian Wallisch (TSV Ampfing)
Abgänge: keine
SB DJK Rosenheim
Trainer: Patrick Zimpfer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Aschau am Inn
Trainer: Thomas Deißenböck
Zugänge: Birol Karatepe (TSV Ampfing), Bastian Grahovac (TSV Ampfing), Erhan Yazici (TSV Ampfing)
Abgänge: keine
SV Bruckmühl
Trainer: Mike Probst
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Miesbach
Trainer: Hans-Werner Grünwald
Zugänge: keine
Abgänge: Benjamin Kram (TSV Zorneding)
SV Saaldorf
Trainer: Josef Rehrl
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Waldperlach
Trainer: Tobias Wittmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Ampfing
Trainer: Slaven Jokic
Zugänge: Irfan Selimovic (SV Genc. Wasserburg)
Abgänge: Birol Karatepe (SV Aschau am Inn), Christian Wallisch (FC Töging), Bastian Grahovac (SV Aschau am Inn), Erhan Yazici (SV Aschau am Inn)
TSV Dorfen
Trainer: Andreas Hartl, Gerhard Thalmaier
Zugänge: Manuel Zander ()
Abgänge: keine
TSV Ebersberg
Trainer: Michael Hieber
Zugänge: Adi Hasancic (Türk Gücü Erding), Eren Kesgin (SV Genc. Wasserburg)
Abgänge: keine
Peterskirchen
Trainer: Daniel Winklmaier
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Siegsdorf
Trainer: Felix Maaßen
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Zorneding
Trainer: Sascha Bergmann
Zugänge: Benjamin Kram (SV Miesbach)
Abgänge: keine
TuS Holzkirchen
Trainer: Orhan Akkurt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Forstinning
Trainer: Gerhard Lösch
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die vom 1. November in die Wechselbörse eingetragen wurden.
Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.
Zu- oder Abgänge fehlen bei deinem Verein?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!