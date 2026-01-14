Alle Transfers der Bezirksliga Ost: Abgangswelle um Ex-FCB-Talent

Ex-NLZ-Talent Bastian Grahovac vollzieht zum zweiten Mal einen Wechsel vom TSV Ampfing zum SV Aschau. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Ein Königstransfer ist bereits in der Bezirksliga Ost gelandet. Wer rüstet darüber hinaus auf? Hier gibt es alle bereits bei FuPa eingetragenen Transfers der 16 Teams.

Mit einem Paukenschlag weckte der FC Aschheim die Fans der Bezirksliga Ost kurzerhand aus dem Winterschlaf. Mehmet Ekici, Ex-Bundesliga-Profi, verstärkt den aktuell Tabellenzweiten im Aufstiegskampf, um dem ungeschlagenen Spitzenreiter Forstinning nochmal gefährlich zu werden. Dahinter lauern der TuS Holzkirchen und Dorfen in Schlagdistanz. Im Abstiegskampf tummeln sich dagegen zehn Teams. Peterskirchen, aktuell Tabellensechster, trennen nur drei Zähler vom Relegationsplatz. Dort stehen zur Pause Bruckmühl, Aschau, Töging und Ebersberg. Schlusslicht ist Siegsdorf. Wer rüstet im Winter nochmal nach? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Bezirksliga Ost in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 14. Januar, 14.00 Uhr)

Alle Transfers der Bezirksliga Ost: FCA-Königstransfer – SVA holt Trio FC Aschheim

Trainer: Vincenzo Contento

Zugänge: Mehmet Ekici (Pausiert), Teeo Pejazic (FC Tur Abdin Augsburg)

Abgänge: Robin Wolf (Pausiert), Lucas Hones (Unbekannt), Florian Wagner (Unbekannt), Joshua Goodluck (Unbekannt), Florian Wagner (SC Eintracht Freising), Solomon Effiong (Unbekannt), Joshua Goodluck (SpVgg Altenerding), Solomon Effiong (SpVgg Altenerding), Lucas Hones (FC Moosinning)

Zurück in Bayern: Ex-Bundesliga-Spieler Mehmet Ekici soll in der Rückrunde beim FC Aschheim aushelfen. – Foto: Imago/Anadolu Agency





