Alle Transfers der Bezirksliga Nord: Sturmtank Meier in die A-Klasse

Jahrelang gefürchtet in der Bezirksliga Nord: Sturmtank David Meier geht in die A-Klasse. – Foto: Jürgen Meyer

Winterpause in der Bezirksliga Nord. Hinter den Kulissen denkt der ein oder andere Verein über Verstärkungen nach. Alle bereits bei FuPa eingetragenen Zu- und Abgänge der 16 Teams.

Die Bezirksliga Nord ist die Überraschungsliga Oberbayerns. Ganz oben thront Aufsteiger Walpertskirchen. Dahinter stehen mit dem ASV Dachau und VfR Garching zwei Teams, die wieder in die Landesliga wollen. Doch auch der SV Nord München-Lerchenau mischt oben mit. Im Abstiegskampf ist Fatih Spor Ingolstadt mit null Zählern klar Letzter. Davor befinden sich Ober- Unterhaunstadt, Langengeisling, Ampertal Palzing und München 54 auf den Relegationsplätzen. Brenzlig könnte die Situation in der Rückrunde aber noch für fast alle Teams, außer das Führungsquartett werden. Wer legt nochmal nach in der Pause? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Landesliga Südost in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 23. Dezember, 16.30 Uhr)

Alle Transfers der Bezirksliga Nord: Meier verlässt Gaimersheim ASV Dachau

Trainer: Matthias Koston

Zugänge: Noah Bezjak (FSV Pfaffenhofen/Ilm)

Abgänge: Furkan Ocaktan (FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried), Onur Cetin ()



FC Fatih Spor Ingolstadt

Trainer: Ugur Genc, Atilla Demir

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Gerolfing

Trainer: Den Lovric, Christian Träsch

Zugänge: Anastasios Porfyriadis (), Nils Stöver (TSV Ober- Unterhaunstadt)

Abgänge: Leonardo Lucic (SV Klingsmoos)



FC Langengeisling

Trainer: Maximilian Hintermaier

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Moosinning

Trainer: Christoph Ball

Zugänge: Lucas Hones (FC Aschheim)

Abgänge: Tim Schmolmann (TSV Wartenberg), Simon Huber ()



SC Eintracht Freising

Trainer: Mijo Stijepic

Zugänge: Mijo Stijepic (), Mijo Stijepic (), Heiko Baumgärtner ()

Abgänge: Niclas Karremann (FC Neufahrn), Marzuk Shaban (SV Ampertal Palzing )



SpVgg Altenerding

Trainer: Pedro Flores Locke

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SpVgg Kammerberg

Trainer: Victor Medeleanu

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Ampertal Palzing

Trainer: Enes Mehmedovic

Zugänge: Marzuk Shaban (SC Eintracht Freising), Philipp Götz (SC Eintracht Freising)

Abgänge: keine



SV Nord München-Lerchenau

Trainer: Peter Zeussel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Walpertskirchen

Trainer: Josef Heilmeier

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Gaimersheim

Trainer: Manfred Kroll

Zugänge: keine

Abgänge: David Meier (TSV Mailing-Feldkirchen)



TSV München 1954

Trainer: Adam Puta

Zugänge: keine

Abgänge: Chams Chbiki (TSV Eintracht Karlsfeld II)



TSV Ober- Unterhaunstadt

Trainer: Servet Mengilli

Zugänge: keine

Abgänge: Nils Stöver (FC Gerolfing), Firat Acar (Türkischer SV 1972 Ingolstadt)



TSV Rohrbach

Trainer: Philipp Federl

Zugänge: keine

Abgänge: Simon Böhringer (SV Zuchering)



VfR Garching

Trainer: Mike Niebauer, Nikolaos Salassidis

Zugänge: keine

Abgänge: keine