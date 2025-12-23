Alle Transfers der Bezirksliga Nord: Sturmtank Meier in die A-Klasse

Winterpause in der Bezirksliga Nord. Hinter den Kulissen denkt der ein oder andere Verein über Verstärkungen nach. Alle bereits bei FuPa eingetragenen Zu- und Abgänge der 16 Teams.
Die Bezirksliga Nord ist die Überraschungsliga Oberbayerns. Ganz oben thront Aufsteiger Walpertskirchen. Dahinter stehen mit dem ASV Dachau und VfR Garching zwei Teams, die wieder in die Landesliga wollen. Doch auch der SV Nord München-Lerchenau mischt oben mit.
Im Abstiegskampf ist Fatih Spor Ingolstadt mit null Zählern klar Letzter. Davor befinden sich Ober- Unterhaunstadt, Langengeisling, Ampertal Palzing und München 54 auf den Relegationsplätzen. Brenzlig könnte die Situation in der Rückrunde aber noch für fast alle Teams, außer das Führungsquartett werden. Wer legt nochmal nach in der Pause? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Landesliga Südost in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 23. Dezember, 16.30 Uhr)
ASV Dachau
Trainer: Matthias Koston
Zugänge: Noah Bezjak (FSV Pfaffenhofen/Ilm)
Abgänge: Furkan Ocaktan (FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried), Onur Cetin ()
FC Fatih Spor Ingolstadt
Trainer: Ugur Genc, Atilla Demir
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Gerolfing
Trainer: Den Lovric, Christian Träsch
Zugänge: Anastasios Porfyriadis (), Nils Stöver (TSV Ober- Unterhaunstadt)
Abgänge: Leonardo Lucic (SV Klingsmoos)
FC Langengeisling
Trainer: Maximilian Hintermaier
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Moosinning
Trainer: Christoph Ball
Zugänge: Lucas Hones (FC Aschheim)
Abgänge: Tim Schmolmann (TSV Wartenberg), Simon Huber ()
SC Eintracht Freising
Trainer: Mijo Stijepic
Zugänge: Mijo Stijepic (), Mijo Stijepic (), Heiko Baumgärtner ()
Abgänge: Niclas Karremann (FC Neufahrn), Marzuk Shaban (SV Ampertal Palzing )
SpVgg Altenerding
Trainer: Pedro Flores Locke
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SpVgg Kammerberg
Trainer: Victor Medeleanu
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Ampertal Palzing
Trainer: Enes Mehmedovic
Zugänge: Marzuk Shaban (SC Eintracht Freising), Philipp Götz (SC Eintracht Freising)
Abgänge: keine
SV Nord München-Lerchenau
Trainer: Peter Zeussel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Walpertskirchen
Trainer: Josef Heilmeier
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Gaimersheim
Trainer: Manfred Kroll
Zugänge: keine
Abgänge: David Meier (TSV Mailing-Feldkirchen)
TSV München 1954
Trainer: Adam Puta
Zugänge: keine
Abgänge: Chams Chbiki (TSV Eintracht Karlsfeld II)
TSV Ober- Unterhaunstadt
Trainer: Servet Mengilli
Zugänge: keine
Abgänge: Nils Stöver (FC Gerolfing), Firat Acar (Türkischer SV 1972 Ingolstadt)
TSV Rohrbach
Trainer: Philipp Federl
Zugänge: keine
Abgänge: Simon Böhringer (SV Zuchering)
VfR Garching
Trainer: Mike Niebauer, Nikolaos Salassidis
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die vom 1. November in die Wechselbörse eingetragen wurden.
Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.
Zu- oder Abgänge fehlen bei deinem Verein?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!