Alle Transfers der Berlin-Liga im Überblick

FC Internationale BerlinTrainer:
Juan José Swett Barros, Bülent UlutürkZugänge:
keine bekanntAbgänge:
keine bekanntFC Viktoria 1889 BerlinTrainer:
André LittlerZugänge:
André Littler (Trainer, FC Viktoria 1889 Berlin II) Abgänge:
Laurenz Pohlmann (FC Hertha 03 Zehlendorf) Frohnauer SC 1946Trainer:
Marvin Hinz, Nick PrzesangZugänge:
Nick Przesang (Trainer, SV BW Hohen Neuendorf), Steven Buchweitz (SV BW Berolina Mitte 49) Abgänge:
Simon Wollesen (1.FC PV Nord) FSV Spandauer KickersTrainer:
Lukasz LachZugänge:
Erfan Ghulami (SSC Teutonia), Finn Walter (SC Staaken), Ricardo Hantschke (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf), Mateusz Smolarkiewicz (Berliner SV 92) Abgänge:
Furkan Yosma (unbekannt), Malick Fall (Zieht nach Dortmund), Vincent Kuckei (unbekannt), Tchanawe Tunde Kris-Walick Odoubiyi Cocou (unbekannt), Fabian Senninger (Delay Sports Berlin II), Abbas Jizzini (unbekannt) S.D. Croatia BerlinTrainer:
Mario JurcevicZugänge:
keineAbgänge:
Erdi Temel (BSV Hürtürkel), Baran Daskan (Füchse Berlin), Mateo Jagnjic (Tennis Borussia Berlin), Metsaguim Dorian Kenfack (SV Lichtenberg 47) SC CharlottenburgTrainer:
Marco WilkeZugänge:
Timo Habel (BFC Preussen), Vincent Spiegel (Berliner SC), Malick-Kenny Diarra (SV BW Berolina Mitte 49), Dino Leon Freitag (FC Hertha 03 Zehlendorf U18), Nicolas Fäßler (SFC Stern 1900), Ben-Onyl Gangbo (SFC Stern 1900 U19), Tiam Güler (FC Hertha 03 Zehlendorf U19), Yasin Jouini (BFC Preussen), Jeff Nnaemeka-Chukwurah (Berliner SC), Lennart Buchholz (Werderaner FC Viktoria 1920) Abgänge:
Marc Reichel (SC Staaken) SC StaakenTrainer:
Alexander Helfrich, Tim Binting, Sven Harry HaaseZugänge:
Yasar Can Cinar (1. FC Wilmersdorf), Colin Ulrich (SC Staaken U19), Julien Holdack (SC Staaken U19), Marc Reichel (SC Charlottenburg), Linus Kuhnert (SC Staaken U19), Joe Jonathan Griesbach (SC Staaken U19), Dominik Plohmann (Friedenauer TSC) Abgänge:
Avni Kablan (SSC Teutonia), Finn Walter (FSV Spandauer Kickers), Benjamin Sperling (Ziel unbekannt), Frank Olushi Edu (Ziel unbekannt), Florian Jaekel (Ziel unbekannt) SFC Stern 1900Trainer:
Jeremy KaatzZugänge:
Jeremy Kaatz (Trainer, SSC Südwest 1947), Toni Stroehlke (SSC Südwest 1947), Philipp Olsowski (SSC Südwest 1947), Til Schramm (SSC Südwest 1947), Rene Schulze (SSC Südwest 1947 II) Abgänge:
Jörn Reher (Karierreende), Omar Hajjaj (1. FC Wilmersdorf), Darron Adamou (1. FC Wilmersdorf), Nicolas Fäßler (SC Charlottenburg) Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinTrainer:
Rani Al KassemZugänge:
Daniel Kaiser (SV Tasmania Berlin), Rico Steinhauer (SV Tasmania Berlin), Michel Ulrich (SV Tasmania Berlin), Florian Bäker (SV Sparta Lichtenberg), Mattis Daube (vereinslos), Yves Benjamin Brinkmann (SV Sparta Lichtenberg), Florian Baak (SV Tasmania Berlin), Ilkin Isgandarli (FC Stern Marienfelde 1912) Abgänge:
Caleb Osarenren (1. FC Wilmersdorf), Fynn Johannes Rocktäschel (TuS Makkabi Berlin), Nireas Igkmpinompa (Ziel unbekannt), Lukas Schulze (Ziel unbekannt), Alexander Todorov (Ziel unbekannt), Mohamed Saloun Touré (Ziel unbekannt), Niklas Struck (Auslandssemester), Justin Maple (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II), Gelicio Aurelio Banze (FSV Bernau), Mike Brömer (pausiert), Tarik Hadziavdic (Berlin Türkspor) Sportfreunde JohannisthalTrainer:
Danilo BethkeZugänge:
keine bekanntAbgänge:
keine bekanntSV BW Hohen NeuendorfTrainer:
Dustin GundlachZugänge:
keine bekanntAbgänge:
Nick Przesang (Frohnauer SC 1946), Yannik Scholau (pausiert), Timo Kopmann (Karriereende), Lucas Diels (SV BW Hohen Neuendorf II), Ron Günther (SV BW Hohen Neuendorf II), Timo Kopmann (SV BW Hohen Neuendorf Ü32) SV Empor BerlinTrainer:
Yannick HoechstZugänge:
keine bekanntAbgänge:
keine bekanntTSV Mariendorf 1897Trainer:
Thorsten CornilsZugänge:
Patrick Draheim (SV Grün-Weiß Großbeeren) Abgänge:
Mehmet-Can Senocak (Delay Sports Berlin II), Matebe Tewodros (FC Viktoria 1889 Berlin II) TSV Rudow BerlinTrainer:
Tim JauerZugänge:
keine bekanntAbgänge:
keine bekanntVfB Fortuna BiesdorfTrainer:
Florian Witte, Andreas WitteZugänge:
Leandro Krämer (Co-Trainer) Abgänge:
Alex Steinke (SV Lichtenberg 47), Liam Engfer (TSG Einheit Bernau)
Stand: 03.07.2026