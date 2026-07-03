 2026-07-03T10:03:46.518Z

Transfers

Alle Transfers der Berlin-Liga im Überblick

Wechselfenster geöffnet

von ser · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: ARSportfotografie@mail.de

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Berlin-Liga
FC Viktoria
S.D. Croatia
H. Neuendorf
Wilmersdorf

In der Berlin-Liga stehen erste Vereinswechsel zur kommenden Spielzeit 2026/27 fest.

1. FC Wilmersdorf
Trainer: Timo Szumnarski
Zugänge: Omar Hajjaj (SFC Stern 1900), Immanuel Neunteufel (Berliner SC), Darron Adamou (SFC Stern 1900), Caleb Osarenren (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)
Abgänge: Yasar Can Cinar (SC Staaken), Nii Bruce Weber (BSG Stahl Brandenburg), Enes Aydin (Berlin Türkspor)

Berlin Türkspor
Trainer: Tuurjalai Zazai
Zugänge: Enes Aydin (1. FC Wilmersdorf), Tarik Hadziavdic (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)
Abgänge: Mapalo Korntreff (BSC Fortuna Glienicke), Jack Krause (Ziel unbekannt)

Berliner SC
Trainer: Markus Schatte
Zugänge: Firooz Ahmadi (1. FC Niederkassel II), Nerzihoua Moussa Kone (SC Berliner Amateure)
Abgänge: Immanuel Neunteufel (1. FC Wilmersdorf), Vincent Spiegel (SC Charlottenburg), Lion Schumann (Füchse Berlin), Stephan Ngah (Füchse Berlin), Jeff Nnaemeka-Chukwurah (SC Charlottenburg)

BFC Meteor 06
Trainer: Demircan Dikmen
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: Pascal-Rene Jüterbock (FC Polonia Berlin)

FC Internationale Berlin
Trainer: Juan José Swett Barros, Bülent Ulutürk
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt

FC Viktoria 1889 Berlin
Trainer: André Littler
Zugänge: André Littler (Trainer, FC Viktoria 1889 Berlin II)
Abgänge: Laurenz Pohlmann (FC Hertha 03 Zehlendorf)

Frohnauer SC 1946
Trainer: Marvin Hinz, Nick Przesang
Zugänge: Nick Przesang (Trainer, SV BW Hohen Neuendorf), Steven Buchweitz (SV BW Berolina Mitte 49)
Abgänge: Simon Wollesen (1.FC PV Nord)

FSV Spandauer Kickers
Trainer: Lukasz Lach
Zugänge: Erfan Ghulami (SSC Teutonia), Finn Walter (SC Staaken), Ricardo Hantschke (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf), Mateusz Smolarkiewicz (Berliner SV 92)
Abgänge: Furkan Yosma (unbekannt), Malick Fall (Zieht nach Dortmund), Vincent Kuckei (unbekannt), Tchanawe Tunde Kris-Walick Odoubiyi Cocou (unbekannt), Fabian Senninger (Delay Sports Berlin II), Abbas Jizzini (unbekannt)

S.D. Croatia Berlin
Trainer: Mario Jurcevic
Zugänge: keine
Abgänge: Erdi Temel (BSV Hürtürkel), Baran Daskan (Füchse Berlin), Mateo Jagnjic (Tennis Borussia Berlin), Metsaguim Dorian Kenfack (SV Lichtenberg 47)

SC Charlottenburg
Trainer: Marco Wilke
Zugänge: Timo Habel (BFC Preussen), Vincent Spiegel (Berliner SC), Malick-Kenny Diarra (SV BW Berolina Mitte 49), Dino Leon Freitag (FC Hertha 03 Zehlendorf U18), Nicolas Fäßler (SFC Stern 1900), Ben-Onyl Gangbo (SFC Stern 1900 U19), Tiam Güler (FC Hertha 03 Zehlendorf U19), Yasin Jouini (BFC Preussen), Jeff Nnaemeka-Chukwurah (Berliner SC), Lennart Buchholz (Werderaner FC Viktoria 1920)
Abgänge: Marc Reichel (SC Staaken)

SC Staaken
Trainer: Alexander Helfrich, Tim Binting, Sven Harry Haase
Zugänge: Yasar Can Cinar (1. FC Wilmersdorf), Colin Ulrich (SC Staaken U19), Julien Holdack (SC Staaken U19), Marc Reichel (SC Charlottenburg), Linus Kuhnert (SC Staaken U19), Joe Jonathan Griesbach (SC Staaken U19), Dominik Plohmann (Friedenauer TSC)
Abgänge: Avni Kablan (SSC Teutonia), Finn Walter (FSV Spandauer Kickers), Benjamin Sperling (Ziel unbekannt), Frank Olushi Edu (Ziel unbekannt), Florian Jaekel (Ziel unbekannt)

SFC Stern 1900
Trainer: Jeremy Kaatz
Zugänge: Jeremy Kaatz (Trainer, SSC Südwest 1947), Toni Stroehlke (SSC Südwest 1947), Philipp Olsowski (SSC Südwest 1947), Til Schramm (SSC Südwest 1947), Rene Schulze (SSC Südwest 1947 II)
Abgänge: Jörn Reher (Karierreende), Omar Hajjaj (1. FC Wilmersdorf), Darron Adamou (1. FC Wilmersdorf), Nicolas Fäßler (SC Charlottenburg)

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Trainer: Rani Al Kassem
Zugänge: Daniel Kaiser (SV Tasmania Berlin), Rico Steinhauer (SV Tasmania Berlin), Michel Ulrich (SV Tasmania Berlin), Florian Bäker (SV Sparta Lichtenberg), Mattis Daube (vereinslos), Yves Benjamin Brinkmann (SV Sparta Lichtenberg), Florian Baak (SV Tasmania Berlin), Ilkin Isgandarli (FC Stern Marienfelde 1912)
Abgänge: Caleb Osarenren (1. FC Wilmersdorf), Fynn Johannes Rocktäschel (TuS Makkabi Berlin), Nireas Igkmpinompa (Ziel unbekannt), Lukas Schulze (Ziel unbekannt), Alexander Todorov (Ziel unbekannt), Mohamed Saloun Touré (Ziel unbekannt), Niklas Struck (Auslandssemester), Justin Maple (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II), Gelicio Aurelio Banze (FSV Bernau), Mike Brömer (pausiert), Tarik Hadziavdic (Berlin Türkspor)

Sportfreunde Johannisthal
Trainer: Danilo Bethke
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt

SV BW Hohen Neuendorf
Trainer: Dustin Gundlach
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: Nick Przesang (Frohnauer SC 1946), Yannik Scholau (pausiert), Timo Kopmann (Karriereende), Lucas Diels (SV BW Hohen Neuendorf II), Ron Günther (SV BW Hohen Neuendorf II), Timo Kopmann (SV BW Hohen Neuendorf Ü32)

SV Empor Berlin
Trainer: Yannick Hoechst
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt

TSV Mariendorf 1897
Trainer: Thorsten Cornils
Zugänge: Patrick Draheim (SV Grün-Weiß Großbeeren)
Abgänge: Mehmet-Can Senocak (Delay Sports Berlin II), Matebe Tewodros (FC Viktoria 1889 Berlin II)

TSV Rudow Berlin
Trainer: Tim Jauer
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt

VfB Fortuna Biesdorf
Trainer: Florian Witte, Andreas Witte
Zugänge: Leandro Krämer (Co-Trainer)
Abgänge: Alex Steinke (SV Lichtenberg 47), Liam Engfer (TSG Einheit Bernau)

Stand: 03.07.2026