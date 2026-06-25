Alle Transfers der Bayernliga Süd: Viele Neuzugänge für Ismaning

Leon Rexhaj (gelb) ist einer der Neuzugänge des FC Ismaning. – Foto: Sven Leifer

Die Mannschaften der Bayernliga Süd befinden sich in der Vorbereitung auf die neue Saison. Einige Teams durften neue Gesichter in ihren Reihen begrüßen. Die bisherigen Transfers im Überblick.

Die Mannschaften in der Bayernliga Süd wollen sich verstärken, müssen aber auch Abgänge verkraften. Der Überblick über die bisherigen Transfers in der Bayernliga Süd. (Stand: 25. Juni 2026)

SV Kirchanschöring

Trainer: Christoph Dinkelbach (neu)

Zugänge: Nico Schiedermeier (Austria Salzburg), Mark Kremer (ESV Freilassing), Luca Hübner (SSV Eggenfelden), Hannes Kraus (SBC Traunstein), Kenan Smajlovic (Traunstein), Elias Dworschak (Wacker Burghausen U19), Moritz Morbach (Wacker Burghausen U19), Julian Disterer (FC Schwabing), Christoph Gruber (Traunstein), Max Jägerbauer (TSV 1860 München II)

Abgänge: Dominik Auerhammer (TSV Buchbach), Egon Weber (SV Erlbach), Nick Schreiber (Traunstein), Fabian Kühnel (Studium), Marco Schmitzberger (Reichenhall), David Rosenstatter (SV Kuchl)

FC Gundelfingen

Trainer: Thomas Rudolph

Zugänge: Valentin Rommel (FV Illertissen), Niklas Frank (Cosmos Aystetten), Malte Winkler (VfR Aalen), Fabian Rothermel (TSV 1860 München U19), Engjëll Havolli (Türkspor Augsburg), Luca Kerber (Türkspor Augsburg), Janis Peter (SSV Ehingen)

Abgänge: Nico Frisch (SV Waldhausen), Andreas von Mücke (unbekannt), Jan-Luca Fink (FV Illertissen), Marvin Meier (SV Mering), Dario Nikolic (TSV Neu-Ulm), Neo Fähnle (TSG Giengen), Janik Noller (FV Sontheim), Jonas Schneider (Jettingen), Tobias Werdich (Weißenhorn)

SV Erlbach

Trainer: Johann Grabmeier, Lukas Lechner

Zugänge: Christoph Schulz (Wacker Burghausen), Sebastian Spinner (TSV Kastl), Thomas Winklbauer (SpVgg Bayreuth), Egon Weber (SV Kirchanschöring), Denis Ade (SV Wacker Burghausen)

Abgänge: Manasse Francisco (SSV Eggenfelden), Sebastian Hager (SSV Eggenfelden), Alexander Fischer (Karriereende), Florian Wiedl (TSV Buchbach), Samuel Zwislsperger (TSV Wasserburg), Lorenz Becherer (FC Ismaning), Michael Winter (SV Fortuna)

FC Pipinsried

Trainer: Roman Langer

Zugänge: Maximilian Haas (SV Waldeck), Mhammed Sanawar (Türkgücü München), Matthias Roithmayr (1860 München II), Alexander Seifert (FC Stätzling), Lysander Weiß (TSV Geiselbullach), Tobias Reichl (Todesfelde), Patrick Weihrauch (FC Carl Zeiss Jena), David Anyaonu (Türkspor Augsburg)

Abgänge: Maximilian Engl (Karriereende), Benedikt Wiegert (TSV Jetzendorf), Dustin Kothmair (TSV Jetzendorf), Nico Karger (SV Nord), Alexander Lungwitz (FSV Pfaffenhofen), Thomas Wolf (SV Weichs), Dominik Bals (Aiglsbach), Tobias Schröck (unbekannt), Kubilay Celik (FC Ismaning),

SV Heimstetten

Trainer: Sarah Romert

Zugänge: Lukas da Silva-Pötzinger (FC Ismaning), Konrad Lieschke (SV Waldeck), Moritz May (SV Waldeck)

Abgänge: Sebastian Gebhart (SF Schwaig), Yannick Poyda (unbekannt), Moritz Knauf (Schwaig), Moritz Heigl (TuS Holzkirchen), Benedict Fink (unbekannt), Yamin H-Wold (Schwaben Augsburg)

FC Deisenhofen

Trainer: Andreas Pummer

Zugänge: keine

Abgänge: Yasin Yilmaz (Karriereende), Jan Krettek (Bad Kissing)

SF Schwaig

Trainer: Christian Donbeck

Zugänge: Ludwig Gschlößl (Heimstetten U19), Lennox Gürsoy (SV Waldeck), Sebastian Gebhart (SV Heimstetten), Moritz Knauf (SV Heimstetten), Kenan Bajramovic (FC Memmingen)

Abgänge: Noah Brill (FC Ismaning), Daniel Gaedke (FC Unterföhring), Felix Günzel (Hallbergmoos), Philipp Strunk (TSV Dorfen)

TuS Geretsried

Trainer: Martin Grelics

Zugänge: David Luburic (Schwaben Augsburg), Christoph Sibler (SpVgg Weiden), Gabriel Freimuth (SpVgg Unterhaching), Nathan Winkler (USA), Will Chinedu Ugarkovic (ASV Botnang), David Babic (FC Augsburg U19)

Abgänge: Adrian Hofherr (SV Wacker Burghausen), Christian Wiedenhofer (SG ASV Antdorf), Thomas Puscher (SG Baiernrain), Lucian Schirbl (TSV 1860 Rosenheim), Linus Falck (pausiert), Kaan Aygün (Türkspor Garching)

FC Ismaning

Trainer: Xhevat Muriqi

Zugänge: Philippe Beij (SV Waldeck), Leon Rexhaj (SV Dornach), Janosch Barho (SV Pullach), Lorenz Becherer (SV Erlbach), Noah Brill (SF Schwaig), Javin Bolte (Türkspor Augsburg), Artin Shamolli (SV Aubing), Kubilay Celik (FC Pipinsried), Dickson Ndukwu (FC Ingolstadt U19)

Abgänge: Agon Bashota (SpVgg Kammerberg), Lucio Gonzalo Theveny (SpVgg Kammerberg), Ilkan Atak (FV Illertissen), Lukas da Silva-Pötzinger (SV Heimstetten), Yazid Ouro-Akpo Adjai (Türkgücü München), Cengiz Basaran (Türkgücü München), Myroslav Mitin (SV Dornach), Maximilian Retzer (Auslandsaufenthalt), Alessandro Di Rosa (FC Wacker München)

SV Schalding-Heining

Trainer: Heiko Schwarz (neu)

Zugänge: Rafael Oslislo (Pankofen), Samuel Langen (Deggendorf), Niklas Heininger (Hauzenberg), Thomas Schacherbauer (Vornbach), Andras Mityko (Deggendorf), Adrian Böck (Hutthurm), Thomas Flieher (SV Riedau), Hannes Hobelsberger (Hauzenberg), Michel Schiedermair (SSV Eggenfelden), Jonas Hoffmann (Seebach), Mohamed Bekaj (Türkgücü München)

Abgänge: Patrick Drofa (Karpfham), Christian Brückl (Karpfham), Markus Tschugg (unbekannt), Kaan Gülcü (Straubing), Michael Dietl (Seebach), Noel Tanzer (Jeunesse)

SpVgg Landshut

Trainer: Sebastian Maier

Zugänge: Martin Stoller (SSV Eggenfelden), Daniel Rabanter (Hankhofen), Tim Hoffmann (FC Ingolstadt U19)

Abgänge: Bastian Gallitzendörfer (SV Münchnerau)

TSV 1860 Rosenheim

Trainer: Wolfgang Schellenberg

Zugänge: Muck Riedmüller (VfB Hallgbergmoos), Kevin Kuffel (TSV Ampfing), Marcel Martens (SpVgg Unterhaching), Luca Schirbl (TuS Geretsried)

Abgänge: Florian Grundner (TSV Wasserburg), Simon Fischer (TSV Wasserburg)

TSV Wasserburg

Trainer: Florian Heller

Zugänge: Florian Grundner (TSV 1860 Rosenheim), Simon Fischer (TSV 1860 Rosenheim), Samuel Zwislsperger (SV Erlbach), Florian Pollak (FC Ingolstadt II)

Abgänge: Manuel Kerschbaum (SB Rosenheim), George Dumitru (TSV Grünwald), Michael Barthuber (pausiert), Johannes Lindner (Bad Endorf), Felix Obermaier (unbekannt)

TSV Schwabmünchen

Trainer: Emanuel Baum

Zugänge: Achim Speiser (TSV Kottern), Lasse Holthuis (SV Igling)

Abgänge: Lukas Schneider (TSV MercThing), Konstantin Ott (TSV Murnau)

FSV Pfaffenhofen/Ilm

Trainer: Ludwig Dietrich

Zugänge: Moritz Leibelt (SC Oberweikertshofen), Alexander Lungwitz (FC Pipinsried), Martin Schneider (ASV Dachau), Matthias Weinzierl (SV Hundszell)

Abgänge: Noah Maysami (TSV Rohrbach), Paolo Cipolla (TSV 1865 Dachau)

SpVgg Hankhofen Hailing

Trainer: Tobias Beck

Zugänge: Benedikt Troffer (Deggendorf), Michael Lummer (SpVgg Weiden), Fabian Hanula (SSV Jahn Regensburg U19)

Abgänge: Daniel Rabanter (SpVgg Landshut), Cem Cevizci (VfB Forstinning)

TSV Kottern

Trainer: Andreas Maier

Zugänge: Adrian Keckeisen (FC Memmingen), David Mihajlovic (FC Memmingen), Marko Jozic (FC Sonthofen), Musa Youssef (FC Sonthofen), Kenta Watari (FC Kempten), Tim Lorzenz (FC Sonthofen)

Abgänge: Filip Dobras (unbekannt), David Hundertmark (unbekannt), Achim Speiser (TSV Schwabmünchen), Martin Lekaj (SpVgg Kaufbeuren), Efe Özcan (SpVgg Kaufbeuren)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

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