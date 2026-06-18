Alle Transfers der Bayernliga Süd: Kirchanschöring rüstet auf

Die Mannschaften der Bayernliga Süd befinden sich in der Sommerpause. Während die Spieler sich ausruhen können, beginnt für die Verantwortlichen die heiße Phase der Kaderplanung. Die bisherigen Transfers im Überblick.
Die Saison ist beendet, das Transferfenster offen. Die Mannschaften in der Bayernliga Süd wollen sich verstärken, müssen aber auch Abgänge verkraften. Der Überblick über die bisherigen Transfers in der Bayernliga Süd. (Stand: 18. Juni 2026)
Trainer: unbekannt
Zugänge: keine
Abgänge: Finn Fuchs (Borussia Dortmund II), Matthias Roithmayr (FC Pipinsried), Max Jägerbauer (SV Kirchanschöring)
Trainer: Christoph Dinkelbach (neu)
Zugänge: Nico Schiedermeier (Austria Salzburg), Mark Kremer (ESV Freilassing), Luca Hübner (SSV Eggenfelden), Hannes Kraus (SBC Traunstein), Kenan Smajlovic (Traunstein), Elias Dworschak (Wacker Burghausen U19), Moritz Morbach (Wacker Burghausen U19), Julian Disterer (FC Schwabing), Christoph Gruber (Traunstein), Max Jägerbauer (TSV 1860 München II)
Abgänge: Dominik Auerhammer (TSV Buchbach), Egon Weber (SV Erlbach), Nick Schreiber (Traunstein), Fabian Kühnel (Studium), Marco Schmitzberger (Reichenhall), David Rosenstatter (SV Kuchl)
Trainer: Thomas Rudolph
Zugänge: Valentin Rommel (FV Illertissen), Niklas Frank (Cosmos Aystetten), Malte Winkler (VfR Aalen), Fabian Rothermel (TSV 1860 München U19), Engjëll Havolli (Türkspor Augsburg), Luca Kerber (Türkspor Augsburg), Janis Peter (SSV Ehingen)
Abgänge: Nico Frisch (SV Waldhausen), Andreas von Mücke (unbekannt), Jan-Luca Fink (FV Illertissen), Marvin Meier (SV Mering), Dario Nikolic (TSV Neu-Ulm), Neo Fähnle (TSG Giengen), Janik Noller (FV Sontheim), Jonas Schneider (Jettingen), Tobias Werdich (Weißenhorn)
Trainer: Johann Grabmeier, Lukas Lechner
Zugänge: Christoph Schulz (Wacker Burghausen), Sebastian Spinner (TSV Kastl), Thomas Winklbauer (SpVgg Bayreuth), Egon Weber (SV Kirchanschöring), Denis Ade (SV Wacker Burghausen)
Abgänge: Manasse Francisco (SSV Eggenfelden), Sebastian Hager (SSV Eggenfelden), Alexander Fischer (Karriereende), Florian Wiedl (TSV Buchbach), Samuel Zwislsperger (TSV Wasserburg)
Trainer: Roman Langer
Zugänge: Maximilian Haas (SV Waldeck), Mhammed Sanawar (Türkgücü München), Matthias Roithmayr (1860 München II), Alexander Seifert (FC Stätzling), Lysander Weiß (TSV Geiselbullach), Tobias Reichl (Todesfelde), Patrick Weihrauch (FC Carl Zeiss Jena)
Abgänge: Maximilian Engl (Karriereende), Benedikt Wiegert (TSV Jetzendorf), Dustin Kothmair (TSV Jetzendorf), Nico Karger (SV Nord), Alexander Lungwitz (FSV Pfaffenhofen), Thomas Wolf (SV Weichs), Dominik Bals (Aiglsbach), Tobias Schröck (unbekannt)
Trainer: Sarah Romert
Zugänge: Lukas da Silva-Pötzinger (FC Ismaning), Konrad Lieschke (SV Waldeck), Moritz May (SV Waldeck)
Abgänge: Sebastian Gebhart (SF Schwaig), Yannick Poyda (unbekannt), Moritz Knauf (Schwaig), Moritz Heigl (unbekannt), Benedict Fink (unbekannt), Yamin H-Wold (unbekannt)
Trainer: Andreas Pummer
Zugänge: keine
Abgänge: Yasin Yilmaz (Karriereende)
Trainer: Christian Donbeck
Zugänge: Ludwig Gschlößl (Heimstetten U19), Lennox Gürsoy (SV Waldeck), Sebastian Gebhart (SV Heimstetten), Moritz Knauf (SV Heimstetten), Kenan Bajramovic (FC Memmingen)
Abgänge: Noah Brill (unbekannt), Daniel Gaedke (FC Unterföhring), Felix Günzel (Hallbergmoos), Philipp Strunk (TSV Dorfen)
Trainer: Martin Grelics
Zugänge: David Luburic (Schwaben Augsburg), Christoph Sibler (SpVgg Weiden), Gabriel Freimuth (SpVgg Unterhaching), Nathan Winkler (USA)
Abgänge: Adrian Hofherr (SV Wacker Burghausen), Christian Wiedenhofer (SG ASV Antdorf), Thomas Puscher (SG Baiernrain), Lucian Schirbl (TSV 1860 Rosenheim), Linus Falck (pausiert), Kaan Aygün (Türkspor Garching)
Trainer: Michael Göttler
Zugänge: Florent Schmid (Heidenheim U19), Tim Seidler (TSG Hofherrnweiler), Kevin Freiheit (FC Ellwangen), Bakhtiiar Kazymov (SV Waldhausen), Simon Lösch (Reimlingen), Florian Rauh (TSV Buchbach), Marco Uhl (Schwabsberg), Fabian Soldner (Dinkelsbühl)
Abgänge: Daniel Martin (VfB Eichstätt), Simon Gruber (TSV Essingen), Jens Schüler (VfB Eichstätt), Manuel Meyer (Karriereende), Jakob Mayer (Karriereende), Alverik Montag (Dorfmerkingen),, Ben Zinsmeister (TSV Rain)
Trainer: Xhevat Muriqi
Zugänge: Philippe Beij (SV Waldeck), Leon Rexhaj (SV Dornach)
Abgänge: Agon Bashota (SpVgg Kammerberg), Lucio Gonzalo Theveny (SpVgg Kammerberg), Ilkan Atak (FV Illertissen), Lukas da Silva-Pötzinger (SV Heimstetten), Yazid Ouro-Akpo Adjai (Türkgücü München), Cengiz Basaran (Türkgücü München), Myroslav Mitin (SV Dornach)
Trainer: Heiko Schwarz (neu)
Zugänge: Rafael Oslislo (Pankofen), Samuel Langen (Deggendorf), Niklas Heininger (Hauzenberg), Thomas Schacherbauer (Vornbach), Andras Mityko (Deggendorf), Adrian Böck (Hutthurm), Thomas Flieher (SV Riedau), Hannes Hobelsberger (Hauzenberg), Michel Schiedermair (SSV Eggenfelden), Jonas Hoffmann (Seebach)
Abgänge: Patrick Drofa (Karpfham), Christian Brückl (Karpfham), Markus Tschugg (unbekannt), Kaan Gülcü (Straubing), Michael Dietl (Seebach), Noel Tanzer (Jeunesse)
Trainer: Sebastian Maier
Zugänge: Martin Stoller (SSV Eggenfelden), Daniel Rabanter (Hankhofen)
Abgänge: Bastian Gallitzendörfer (SV Münchnerau)
Trainer: Wolfgang Schellenberg
Zugänge: Muck Riedmüller (VfB Hallgbergmoos), Kevin Kuffel (TSV Ampfing), Marcel Martens (SpVgg Unterhaching), Luca Schirbl (TuS Geretsried)
Abgänge: Florian Grundner (TSV Wasserburg), Simon Fischer (TSV Wasserburg)
Trainer: Florian Heller
Zugänge: Florian Grundner (TSV 1860 Rosenheim), Simon Fischer (TSV 1860 Rosenheim), Samuel Zwislsperger (SV Erlbach)
Abgänge: Manuel Kerschbaum (SB Rosenheim)
Trainer: Emanuel Baum
Zugänge: Achim Speiser (TSV Kottern), Lasse Holthuis (SV Igling)
Abgänge: Lukas Schneider (TSV Merching), Konstantin Ott (TSV Murnau)
Trainer: Ludwig Dietrich
Zugänge: Moritz Leibelt (SC Oberweikertshofen), Alexander Lungwitz (FC Pipinsried), Martin Schneider (ASV Dachau), Matthias Weinzierl (SV Hundszell)
Abgänge: Noah Maysami (TSV Rohrbach), Paolo Cipolla (TSV 1865 Dachau)