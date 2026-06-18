 2026-06-18T10:39:41.025Z

Allgemeines

Alle Transfers der Bayernliga Süd: Kirchanschöring rüstet auf

Die Zu- und Abgänge zur Sommerpause

von Luca Hayden · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Traunstein-Kapitän Hannes Kraus schließt sich dem SV Kirchanschöring an.
Traunstein-Kapitän Hannes Kraus schließt sich dem SV Kirchanschöring an. – Foto: Markus Nebl

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Die Mannschaften der Bayernliga Süd befinden sich in der Sommerpause. Während die Spieler sich ausruhen können, beginnt für die Verantwortlichen die heiße Phase der Kaderplanung. Die bisherigen Transfers im Überblick.

Die Saison ist beendet, das Transferfenster offen. Die Mannschaften in der Bayernliga Süd wollen sich verstärken, müssen aber auch Abgänge verkraften. Der Überblick über die bisherigen Transfers in der Bayernliga Süd. (Stand: 18. Juni 2026)

TSV 1860 München II

Trainer: unbekannt

Zugänge: keine

Abgänge: Finn Fuchs (Borussia Dortmund II), Matthias Roithmayr (FC Pipinsried), Max Jägerbauer (SV Kirchanschöring)

SV Kirchanschöring

Trainer: Christoph Dinkelbach (neu)

Zugänge: Nico Schiedermeier (Austria Salzburg), Mark Kremer (ESV Freilassing), Luca Hübner (SSV Eggenfelden), Hannes Kraus (SBC Traunstein), Kenan Smajlovic (Traunstein), Elias Dworschak (Wacker Burghausen U19), Moritz Morbach (Wacker Burghausen U19), Julian Disterer (FC Schwabing), Christoph Gruber (Traunstein), Max Jägerbauer (TSV 1860 München II)

Abgänge: Dominik Auerhammer (TSV Buchbach), Egon Weber (SV Erlbach), Nick Schreiber (Traunstein), Fabian Kühnel (Studium), Marco Schmitzberger (Reichenhall), David Rosenstatter (SV Kuchl)

FC Gundelfingen

Trainer: Thomas Rudolph

Zugänge: Valentin Rommel (FV Illertissen), Niklas Frank (Cosmos Aystetten), Malte Winkler (VfR Aalen), Fabian Rothermel (TSV 1860 München U19), Engjëll Havolli (Türkspor Augsburg), Luca Kerber (Türkspor Augsburg), Janis Peter (SSV Ehingen)

Abgänge: Nico Frisch (SV Waldhausen), Andreas von Mücke (unbekannt), Jan-Luca Fink (FV Illertissen), Marvin Meier (SV Mering), Dario Nikolic (TSV Neu-Ulm), Neo Fähnle (TSG Giengen), Janik Noller (FV Sontheim), Jonas Schneider (Jettingen), Tobias Werdich (Weißenhorn)

SV Erlbach

Trainer: Johann Grabmeier, Lukas Lechner

Zugänge: Christoph Schulz (Wacker Burghausen), Sebastian Spinner (TSV Kastl), Thomas Winklbauer (SpVgg Bayreuth), Egon Weber (SV Kirchanschöring), Denis Ade (SV Wacker Burghausen)

Abgänge: Manasse Francisco (SSV Eggenfelden), Sebastian Hager (SSV Eggenfelden), Alexander Fischer (Karriereende), Florian Wiedl (TSV Buchbach), Samuel Zwislsperger (TSV Wasserburg)

FC Pipinsried

Trainer: Roman Langer

Zugänge: Maximilian Haas (SV Waldeck), Mhammed Sanawar (Türkgücü München), Matthias Roithmayr (1860 München II), Alexander Seifert (FC Stätzling), Lysander Weiß (TSV Geiselbullach), Tobias Reichl (Todesfelde), Patrick Weihrauch (FC Carl Zeiss Jena)

Abgänge: Maximilian Engl (Karriereende), Benedikt Wiegert (TSV Jetzendorf), Dustin Kothmair (TSV Jetzendorf), Nico Karger (SV Nord), Alexander Lungwitz (FSV Pfaffenhofen), Thomas Wolf (SV Weichs), Dominik Bals (Aiglsbach), Tobias Schröck (unbekannt)

SV Heimstetten

Trainer: Sarah Romert

Zugänge: Lukas da Silva-Pötzinger (FC Ismaning), Konrad Lieschke (SV Waldeck), Moritz May (SV Waldeck)

Abgänge: Sebastian Gebhart (SF Schwaig), Yannick Poyda (unbekannt), Moritz Knauf (Schwaig), Moritz Heigl (unbekannt), Benedict Fink (unbekannt), Yamin H-Wold (unbekannt)

FC Deisenhofen

Trainer: Andreas Pummer

Zugänge: keine

Abgänge: Yasin Yilmaz (Karriereende)

SF Schwaig

Trainer: Christian Donbeck

Zugänge: Ludwig Gschlößl (Heimstetten U19), Lennox Gürsoy (SV Waldeck), Sebastian Gebhart (SV Heimstetten), Moritz Knauf (SV Heimstetten), Kenan Bajramovic (FC Memmingen)

Abgänge: Noah Brill (unbekannt), Daniel Gaedke (FC Unterföhring), Felix Günzel (Hallbergmoos), Philipp Strunk (TSV Dorfen)

TuS Geretsried

Trainer: Martin Grelics

Zugänge: David Luburic (Schwaben Augsburg), Christoph Sibler (SpVgg Weiden), Gabriel Freimuth (SpVgg Unterhaching), Nathan Winkler (USA)

Abgänge: Adrian Hofherr (SV Wacker Burghausen), Christian Wiedenhofer (SG ASV Antdorf), Thomas Puscher (SG Baiernrain), Lucian Schirbl (TSV 1860 Rosenheim), Linus Falck (pausiert), Kaan Aygün (Türkspor Garching)

TSV Nördlingen

Trainer: Michael Göttler

Zugänge: Florent Schmid (Heidenheim U19), Tim Seidler (TSG Hofherrnweiler), Kevin Freiheit (FC Ellwangen), Bakhtiiar Kazymov (SV Waldhausen), Simon Lösch (Reimlingen), Florian Rauh (TSV Buchbach), Marco Uhl (Schwabsberg), Fabian Soldner (Dinkelsbühl)

Abgänge: Daniel Martin (VfB Eichstätt), Simon Gruber (TSV Essingen), Jens Schüler (VfB Eichstätt), Manuel Meyer (Karriereende), Jakob Mayer (Karriereende), Alverik Montag (Dorfmerkingen),, Ben Zinsmeister (TSV Rain)

FC Ismaning

Trainer: Xhevat Muriqi

Zugänge: Philippe Beij (SV Waldeck), Leon Rexhaj (SV Dornach)

Abgänge: Agon Bashota (SpVgg Kammerberg), Lucio Gonzalo Theveny (SpVgg Kammerberg), Ilkan Atak (FV Illertissen), Lukas da Silva-Pötzinger (SV Heimstetten), Yazid Ouro-Akpo Adjai (Türkgücü München), Cengiz Basaran (Türkgücü München), Myroslav Mitin (SV Dornach)

SV Schalding-Heining

Trainer: Heiko Schwarz (neu)

Zugänge: Rafael Oslislo (Pankofen), Samuel Langen (Deggendorf), Niklas Heininger (Hauzenberg), Thomas Schacherbauer (Vornbach), Andras Mityko (Deggendorf), Adrian Böck (Hutthurm), Thomas Flieher (SV Riedau), Hannes Hobelsberger (Hauzenberg), Michel Schiedermair (SSV Eggenfelden), Jonas Hoffmann (Seebach)

Abgänge: Patrick Drofa (Karpfham), Christian Brückl (Karpfham), Markus Tschugg (unbekannt), Kaan Gülcü (Straubing), Michael Dietl (Seebach), Noel Tanzer (Jeunesse)

SpVgg Landshut

Trainer: Sebastian Maier

Zugänge: Martin Stoller (SSV Eggenfelden), Daniel Rabanter (Hankhofen)

Abgänge: Bastian Gallitzendörfer (SV Münchnerau)

TSV 1860 Rosenheim

Trainer: Wolfgang Schellenberg

Zugänge: Muck Riedmüller (VfB Hallgbergmoos), Kevin Kuffel (TSV Ampfing), Marcel Martens (SpVgg Unterhaching), Luca Schirbl (TuS Geretsried)

Abgänge: Florian Grundner (TSV Wasserburg), Simon Fischer (TSV Wasserburg)

TSV Wasserburg

Trainer: Florian Heller

Zugänge: Florian Grundner (TSV 1860 Rosenheim), Simon Fischer (TSV 1860 Rosenheim), Samuel Zwislsperger (SV Erlbach)

Abgänge: Manuel Kerschbaum (SB Rosenheim)

TSV Schwabmünchen

Trainer: Emanuel Baum

Zugänge: Achim Speiser (TSV Kottern), Lasse Holthuis (SV Igling)

Abgänge: Lukas Schneider (TSV Merching), Konstantin Ott (TSV Murnau)

FSV Pfaffenhofen/Ilm

Trainer: Ludwig Dietrich

Zugänge: Moritz Leibelt (SC Oberweikertshofen), Alexander Lungwitz (FC Pipinsried), Martin Schneider (ASV Dachau), Matthias Weinzierl (SV Hundszell)

Abgänge: Noah Maysami (TSV Rohrbach), Paolo Cipolla (TSV 1865 Dachau)