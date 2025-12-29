Alle Transfers der Bayernliga Süd: Abgänge bei Türkgücü München

Winterpause in der Bayernliga Süd: Während die Vereine Transfers eintüten, suchen Spieler teils andernorts ihr Glück. Alle bereits bei FuPa eingetragenen Zu- und Abgänge der 17 Vereine.
Ein Duo hält die Tabellenspitze, dahinter lauert ein Quartett – und auch im Abstiegskampf geht es heiß her. Für die Rückserie der Bayernliga Süd ist einiges an Spannung geboten.
Auf den Aufstiegsplätzen stehen zur Pause der TSV 1860 München II und der TSV Landsberg. Sollten die Löwen-Profis aber nicht aufsteigen, dürfte Deisenhofen stand jetzt – zumindest sportlich – in der Regionalliga-Relegation antreten. In der Vergangenheit verzichtete der Verein jedoch auf die Zulassung. Mit Erlbach, Kirchanschöring und Pipinsried folgt ein Trio dem FCD dicht auf den Fersen. Auf den Abstiegsplätzen befinden sich aktuell Kottern, Augsburg, Hauzenberg und Türkgücü München. Wer rüstet nochmal auf, um die eigenen Saisonziele zu realisieren? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Bayernliga Süd. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 29. Dezember, 9:30 Uhr)
FC Deisenhofen
Trainer: Andreas Pummer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Gundelfingen
Trainer: Thomas Rudolph
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Ismaning
Trainer: Xhevat Muriqi
Zugänge: keine
Abgänge: Adam Zouaidi (Ziel unbekannt), Alekzandar Sinabov (Ziel unbekannt)
FC Pipinsried
Trainer: Roman Langer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Sportfreunde Schwaig
Trainer: Christian Donbeck
Zugänge: keine
Abgänge: Lucian Schirbl (TuS Geretsried)
FC Sturm Hauzenberg
Trainer: Dominik Schwarz, Alexander Geiger
Zugänge: keine
Abgänge: Senad Sallaku (FC Salzweg), Thomas Köglmeier (TSV Grafenau)
SV Erlbach
Trainer: Lukas Lechner, Johann Grabmeier
Zugänge: keine
Abgänge: Pascal Dirnaichner (TuS 1860 Pfarrkirchen)
SV Heimstetten
Trainer: Sarah Romert
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Kirchanschöring
Trainer: Thomas Leberfinger, Christoph Dinkelbach
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Schalding-Heining
Trainer: Stefan Köck
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV 1860 München II
Trainer: Alper Kayabunar
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Kottern
Trainer: Andreas Maier
Zugänge: keine
Abgänge: Kevin Haug (FC Memmingen)
TSV Landsberg
Trainer: Christoph Rech, Furkan Kircicek
Zugänge: keine
Abgänge: Mert Gaffar Can (TSV Haunstetten), Moritz Ruprecht (1. SC 1911 Heiligenstadt)
TSV Nördlingen
Trainer: Daniel Kerscher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Türkgücü München
Trainer: Rainer Elfinger
Zugänge: Jerimiah Dosi (TSG Neustrelitz)
Abgänge: Plator Doqaj (vereinslos), Mihajlo Vjestica (TuS Geretsried), Fatjon Celani (Vereinslos), Felix Thiel (Vereinslos), Jusuf Amdouni (Vereinslos), Ünal Tosun (Vereinslos)
Türkspor Augsburg
Trainer: Servet Bozdag
Zugänge: keine
Abgänge: Ilhan Lokvancic (TSV Rain/Lech II), Eren Bozkurt (SV Türkgücü Königsbrunn)
TuS Geretsried
Trainer: Daniel Dittmann
Zugänge: Johannes Lex (SV Sallach), Mihajlo Vjestica (Türkgücü München), Lucian Schirbl (FC Sportfreunde Schwaig)
Abgänge: keine
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die vom 1. November in die Wechselbörse eingetragen wurden.
Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.
Zu- oder Abgänge fehlen bei deinem Verein?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!