Alle Transfers der Bayernliga Süd: Abgänge bei Türkgücü München

Winterpause in der Bayernliga Süd: Während die Vereine Transfers eintüten, suchen Spieler teils andernorts ihr Glück. Alle bereits bei FuPa eingetragenen Zu- und Abgänge der 17 Vereine.

Ein Duo hält die Tabellenspitze, dahinter lauert ein Quartett – und auch im Abstiegskampf geht es heiß her. Für die Rückserie der Bayernliga Süd ist einiges an Spannung geboten.

Auf den Aufstiegsplätzen stehen zur Pause der TSV 1860 München II und der TSV Landsberg. Sollten die Löwen-Profis aber nicht aufsteigen, dürfte Deisenhofen stand jetzt – zumindest sportlich – in der Regionalliga-Relegation antreten. In der Vergangenheit verzichtete der Verein jedoch auf die Zulassung. Mit Erlbach, Kirchanschöring und Pipinsried folgt ein Trio dem FCD dicht auf den Fersen. Auf den Abstiegsplätzen befinden sich aktuell Kottern, Augsburg, Hauzenberg und Türkgücü München. Wer rüstet nochmal auf, um die eigenen Saisonziele zu realisieren? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Bayernliga Süd. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 29. Dezember, 9:30 Uhr)