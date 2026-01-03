Alle Transfers der 3. Liga: Zoff in Mannheim – Ex-Regionalliga-Torschützenkönig zurück

Der TSV 1860 München startet ohne Neuzugänge ins Trainingslager. Andere Teams der 3. Liga wie Cottbus und Osnabrück tüten derweil erste Transfers ein.

München – Die Winterpause in der 3. Liga endet am 16. Januar mit dem bayerischen Derby zwischen Regensburg und Ingolstadt. Einen Tag später, am 17. Januar, steigt auch der TSV 1860 München gegen Rot-Weiss Essen in die Rückrunde ein.

Der Transfermarkt ist indes in Bewegung: Während es in Mannheim Ärger nach dem Abgang von Kenny Okpala in die 2. Bundesliga gibt, holte Osnabrück mit Julian Kania einen ausgewiesenen Torjäger zurück. Der 24-Jährige, der sich in der Saison 2023/24 zum Torschützenkönig der Regionalliga Bayern krönte, wechselt aus Bielefeld zum VfL. Bei 1860 und einigen anderen Drittligisten ist derweil noch kein Transfer in trockenen Tüchern. Alle Transfers der 3. Liga (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. Dezember bis zum 3. Januar, 12:00 Uhr).