Wechselten im Winter ihren Verein: Ayoube Amaimouni-Echghouyab, Kennedy Okpala und Julian Kania (v.l.n.r.).
Wechselten im Winter ihren Verein: Ayoube Amaimouni-Echghouyab, Kennedy Okpala und Julian Kania (v.l.n.r.). – Foto: Imago

Alle Transfers der 3. Liga: Zoff in Mannheim – Ex-Regionalliga-Torschützenkönig zurück

Die Zu- und Abgänge zur Winterpause

3. Liga
Ingolstadt
TSV 1860

Der TSV 1860 München startet ohne Neuzugänge ins Trainingslager. Andere Teams der 3. Liga wie Cottbus und Osnabrück tüten derweil erste Transfers ein.

München – Die Winterpause in der 3. Liga endet am 16. Januar mit dem bayerischen Derby zwischen Regensburg und Ingolstadt. Einen Tag später, am 17. Januar, steigt auch der TSV 1860 München gegen Rot-Weiss Essen in die Rückrunde ein.

Der Transfermarkt ist indes in Bewegung: Während es in Mannheim Ärger nach dem Abgang von Kenny Okpala in die 2. Bundesliga gibt, holte Osnabrück mit Julian Kania einen ausgewiesenen Torjäger zurück. Der 24-Jährige, der sich in der Saison 2023/24 zum Torschützenkönig der Regionalliga Bayern krönte, wechselt aus Bielefeld zum VfL. Bei 1860 und einigen anderen Drittligisten ist derweil noch kein Transfer in trockenen Tüchern. Alle Transfers der 3. Liga (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. Dezember bis zum 3. Januar, 12:00 Uhr).

Alle Transfers der 3. Liga: Okpala verlässt Mannheim – Kania zum VfL Osnabrück

1. FC Saarbrücken Trainer: Jürgen Luginger Zugänge: keine Abgänge: keine

1. FC Schweinfurt 05 Trainer: Victor Kleinhenz Zugänge: keine Abgänge: keine

Alemannia Aachen Trainer: Mersad Selimbegovic Zugänge: keine Abgänge: keine

F.C. Hansa Rostock Trainer: Daniel Brinkmann Zugänge: keine Abgänge: keine

Verstärkung für Energie Cottbus: Gianluca Pelzer kommt aus Hoffenheim

FC Energie Cottbus Trainer: Claus-Dieter Wollitz Zugänge: Gianluca Pelzer (TSG 1899 Hoffenheim II) Abgänge: keine

FC Erzgebirge Aue Trainer: Jens Härtel Zugänge: keine Abgänge: keine

Neuer Co-Trainer und ein Innenverteidiger für Sabrina Wittmann und Ingolstadt

FC Ingolstadt 04 Trainer: Sabrina Wittmann Zugänge: Patrick Schönfeld (Co-Trainer), Georgios Antzoulas (HJK Helsinki) Abgänge: keine

Viktoria Köln Trainer: Marian Wilhelm Zugänge: keine Abgänge: keine

MSV Duisburg Trainer: Dietmar Hirsch Zugänge: Aljaz Casar (SG Dynamo Dresden) Abgänge: keine

Rot-Weiss Essen Trainer: Uwe Koschinat Zugänge: keine Abgänge: keine

Transferdoppelpack des SSV Jahn Regensburg: Hingerl und Wechsel kommen

SC Verl Trainer: Tobias Strobl Zugänge: keine Abgänge: Ethan Kohler (New England Revolution)

SSV Jahn Regensburg Trainer: Michael Wimmer Zugänge: Leon-Oumar Wechsel (GKS Tichy), Sascha Hingerl (TSV Buchbach) Abgänge: keine

SSV Ulm 1846 Fußball Trainer: Pavel Dotchev Zugänge: Niko Vukancic (MFK Skalica / Slowakei), Abu-Bekir Ömer El-Zein (1. FC Magdeburg) Abgänge: keine

Okpala wechselt in die 2. Bundesliga – Hoffenheim verliert Top-Talent an Frankfurt

SV Waldhof Mannheim Trainer: Luc Holtz Zugänge: keine Abgänge: Kennedy Okpala (SC Paderborn 07)

SV Wehen Wiesbaden Trainer: Daniel Scherning Zugänge: keine Abgänge: keine

TSG 1899 Hoffenheim II Trainer: Stefan Kleineheismann Zugänge: keine Abgänge: Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt), Gianluca Pelzer (FC Energie Cottbus)

TSV 1860 München, Havelse und Stuttgart II starten erstmal ohne Neuzugang ins Jahr 2026

TSV 1860 München Trainer: Markus Kauczinski Zugänge: keine Abgänge: keine

TSV Havelse Trainer: Samir Ferchichi Zugänge: keine Abgänge: keine

VfB Stuttgart II Trainer: Nico Willig Zugänge: keine Abgänge: Kaden Amaniampong (Fortuna Düsseldorf II)

VfL-Talent Cramer verstärkt Ex-1860-Trainer Sascha Mölders in der Regionalliga

VfL Osnabrück Trainer: Timo Schultz Zugänge: Julian Kania (DSC Arminia Bielefeld) Abgänge: Finn Cramer (SC Wiedenbrück), Nikky Goguadze (FC St. Pauli II)

