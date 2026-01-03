Alle Transfers der 3. Liga: Zoff in Mannheim – Ex-Regionalliga-Torschützenkönig zurück

Der TSV 1860 München startet ohne Neuzugänge ins Trainingslager. Andere Teams der 3. Liga wie Cottbus und Osnabrück tüten derweil erste Transfers ein.
München – Die Winterpause in der 3. Liga endet am 16. Januar mit dem bayerischen Derby zwischen Regensburg und Ingolstadt. Einen Tag später, am 17. Januar, steigt auch der TSV 1860 München gegen Rot-Weiss Essen in die Rückrunde ein.
Der Transfermarkt ist indes in Bewegung: Während es in Mannheim Ärger nach dem Abgang von Kenny Okpala in die 2. Bundesliga gibt, holte Osnabrück mit Julian Kania einen ausgewiesenen Torjäger zurück. Der 24-Jährige, der sich in der Saison 2023/24 zum Torschützenkönig der Regionalliga Bayern krönte, wechselt aus Bielefeld zum VfL. Bei 1860 und einigen anderen Drittligisten ist derweil noch kein Transfer in trockenen Tüchern. Alle Transfers der 3. Liga (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. Dezember bis zum 3. Januar, 12:00 Uhr).
1. FC Saarbrücken Trainer: Jürgen Luginger Zugänge: keine Abgänge: keine
1. FC Schweinfurt 05 Trainer: Victor Kleinhenz Zugänge: keine Abgänge: keine
Alemannia Aachen Trainer: Mersad Selimbegovic Zugänge: keine Abgänge: keine
F.C. Hansa Rostock Trainer: Daniel Brinkmann Zugänge: keine Abgänge: keine
FC Energie Cottbus Trainer: Claus-Dieter Wollitz Zugänge: Gianluca Pelzer (TSG 1899 Hoffenheim II) Abgänge: keine
FC Erzgebirge Aue Trainer: Jens Härtel Zugänge: keine Abgänge: keine
FC Ingolstadt 04 Trainer: Sabrina Wittmann Zugänge: Patrick Schönfeld (Co-Trainer), Georgios Antzoulas (HJK Helsinki) Abgänge: keine
Viktoria Köln Trainer: Marian Wilhelm Zugänge: keine Abgänge: keine
MSV Duisburg Trainer: Dietmar Hirsch Zugänge: Aljaz Casar (SG Dynamo Dresden) Abgänge: keine
Rot-Weiss Essen Trainer: Uwe Koschinat Zugänge: keine Abgänge: keine
SC Verl Trainer: Tobias Strobl Zugänge: keine Abgänge: Ethan Kohler (New England Revolution)
SSV Jahn Regensburg Trainer: Michael Wimmer Zugänge: Leon-Oumar Wechsel (GKS Tichy), Sascha Hingerl (TSV Buchbach) Abgänge: keine
SSV Ulm 1846 Fußball Trainer: Pavel Dotchev Zugänge: Niko Vukancic (MFK Skalica / Slowakei), Abu-Bekir Ömer El-Zein (1. FC Magdeburg) Abgänge: keine
SV Waldhof Mannheim Trainer: Luc Holtz Zugänge: keine Abgänge: Kennedy Okpala (SC Paderborn 07)
SV Wehen Wiesbaden Trainer: Daniel Scherning Zugänge: keine Abgänge: keine
TSG 1899 Hoffenheim II Trainer: Stefan Kleineheismann Zugänge: keine Abgänge: Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt), Gianluca Pelzer (FC Energie Cottbus)
TSV 1860 München Trainer: Markus Kauczinski Zugänge: keine Abgänge: keine
TSV Havelse Trainer: Samir Ferchichi Zugänge: keine Abgänge: keine
VfB Stuttgart II Trainer: Nico Willig Zugänge: keine Abgänge: Kaden Amaniampong (Fortuna Düsseldorf II)
VfL Osnabrück Trainer: Timo Schultz Zugänge: Julian Kania (DSC Arminia Bielefeld) Abgänge: Finn Cramer (SC Wiedenbrück), Nikky Goguadze (FC St. Pauli II)