Alle Transfers der 3. Liga: Neuer Stürmer für RWE – Rückkehrer beim Schlusslicht

Ohne Neuzugänge startet 1860 München ins Trainingslager. Andere Teams holen Verstärkung oder geben Spieler ab. Die Transfers der 3. Liga im Überblick.

Update vom 5. Januar, 11:30 Uhr: Der 1. FC Schweinfurt bedient sich in Ingolstadt und holt Mustafa Özden zurück. Vor seiner Zeit in Ingolstadt spielte der 19-Jährige bereits in der Jugend der Schnüdel. Rot-Weiss Essen holt derweil einen neuen Stürmer. Statt Ex-1860-Stürmer Dickson Abiama verstärkt Danny Schmidt RWE per Leihe. Alle Transfers der 3. Liga (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. Dezember bis zum 5. Januar, 11:30 Uhr).

Update vom 4. Januar, 11:30 Uhr: Die nächsten Transfers sind in trockenen Tüchern. Verl holt ein Talent von Borussia Dortmund: Antonio Foti ist 22 Jahre alt und Nationalspieler Zyperns. Viktoria Köln muss derweil Torjäger Lex-Tyger Lobinger nach Duisburg ziehen lassen.