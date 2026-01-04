 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Der zypriotische A-Nationalspieler Antonio Foti (22) wechselt von Borussia Dortmund nach Verl. Lex-Tyger Lobinger verstärkt den MSV Duisburg.
Der zypriotische A-Nationalspieler Antonio Foti (22) wechselt von Borussia Dortmund nach Verl. Lex-Tyger Lobinger verstärkt den MSV Duisburg. – Foto: Imago

Alle Transfers der 3. Liga: BVB-Nationalspieler nach Verl – Duisburg holt Lobinger aus Köln

Die Zu- und Abgänge zur Winterpause

Verlinkte Inhalte

3. Liga
Ingolstadt
TSV 1860

Ohne Neuzugänge startet 1860 München ins Trainingslager. Andere Teams holen Verstärkung oder geben Spieler ab. Die Transfers der 3. Liga im Überblick.

Update vom 4. Januar, 11:30 Uhr:

Die nächsten Transfers sind in trockenen Tüchern. Verl holt ein Talent von Borussia Dortmund: Antonio Foti ist 22 Jahre alt und Nationalspieler Zyperns. Viktoria Köln muss derweil Torjäger Lex-Tyger Lobinger nach Duisburg ziehen lassen. Alle Transfers der 3. Liga (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. Dezember bis zum 4. Januar, 11:00 Uhr).

Erstmeldung vom 3. Januar, 12 Uhr: München – Die Winterpause in der 3. Liga endet am 16. Januar mit dem bayerischen Derby zwischen Regensburg und Ingolstadt. Einen Tag später, am 17. Januar, steigt auch der TSV 1860 München gegen Rot-Weiss Essen in die Rückrunde ein.

Der Transfermarkt ist indes in Bewegung: Während es in Mannheim Ärger nach dem Abgang von Kenny Okpala in die 2. Bundesliga gibt, holte Osnabrück mit Julian Kania einen ausgewiesenen Torjäger zurück. Der 24-Jährige, der sich in der Saison 2023/24 zum Torschützenkönig der Regionalliga Bayern krönte, wechselt aus Bielefeld zum VfL.

  • 1. FC Saarbrücken
  • Trainer: Jürgen Luginger
  • Zugänge: keine
  • Abgänge: keine
  • 1. FC Schweinfurt 05
  • Trainer: Victor Kleinhenz
  • Zugänge: keine
  • Abgänge: keine
  • Alemannia Aachen
  • Trainer: Mersad Selimbegovic
  • Zugänge: keine
  • Abgänge: keine
  • F.C. Hansa Rostock
  • Trainer: Daniel Brinkmann
  • Zugänge: keine
  • Abgänge: keine

Verstärkung für Energie Cottbus: Gianluca Pelzer kommt aus Hoffenheim

Wechselten im Winter ihren Verein: Ayoube Amaimouni-Echghouyab, Kennedy Okpala und Julian Kania (v.l.n.r.).
Wechselten im Winter ihren Verein: Ayoube Amaimouni-Echghouyab, Kennedy Okpala und Julian Kania (v.l.n.r.). – Foto: Imago

  • FC Erzgebirge Aue
  • Trainer: Jens Härtel
  • Zugänge: keine
  • Abgänge: keine

Neuer Co-Trainer und ein Innenverteidiger für Sabrina Wittmann und Ingolstadt

  • Viktoria Köln
  • Trainer: Marian Wilhelm
  • Zugänge: keine
  • Abgänge: Lex-Tyger Lobinger (MSV Duisburg)
  • Rot-Weiss Essen
  • Trainer: Uwe Koschinat
  • Zugänge: keine
  • Abgänge: keine

Transferdoppelpack des SSV Jahn Regensburg: Hingerl und Wechsel kommen

Okpala wechselt in die 2. Bundesliga – Hoffenheim verliert Top-Talent an Frankfurt

  • SV Wehen Wiesbaden
  • Trainer: Daniel Scherning
  • Zugänge: keine
  • Abgänge: keine
  • TSG 1899 Hoffenheim II
  • Trainer: Stefan Kleineheismann
  • Zugänge: keine
  • Abgänge: Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt), Gianluca Pelzer (FC Energie Cottbus)

TSV 1860 München, Havelse und Stuttgart II starten erstmal ohne Neuzugang ins Jahr 2026

  • TSV 1860 München
  • Trainer: Markus Kauczinski
  • Zugänge: keine
  • Abgänge: keine
  • TSV Havelse
  • Trainer: Samir Ferchichi
  • Zugänge: keine
  • Abgänge: keine

VfL-Talent Cramer verstärkt Team von Ex-1860-Stürmer Sascha Mölders in der Regionalliga

Aufrufe: 04.1.2026, 11:31 Uhr
btfmAutor