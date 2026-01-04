Alle Transfers der 3. Liga: BVB-Nationalspieler nach Verl – Duisburg holt Lobinger aus Köln

Ohne Neuzugänge startet 1860 München ins Trainingslager. Andere Teams holen Verstärkung oder geben Spieler ab. Die Transfers der 3. Liga im Überblick.

Die nächsten Transfers sind in trockenen Tüchern. Verl holt ein Talent von Borussia Dortmund: Antonio Foti ist 22 Jahre alt und Nationalspieler Zyperns. Viktoria Köln muss derweil Torjäger Lex-Tyger Lobinger nach Duisburg ziehen lassen. Alle Transfers der 3. Liga (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. Dezember bis zum 4. Januar, 11:00 Uhr).

Erstmeldung vom 3. Januar, 12 Uhr: München – Die Winterpause in der 3. Liga endet am 16. Januar mit dem bayerischen Derby zwischen Regensburg und Ingolstadt. Einen Tag später, am 17. Januar, steigt auch der TSV 1860 München gegen Rot-Weiss Essen in die Rückrunde ein.

Der Transfermarkt ist indes in Bewegung: Während es in Mannheim Ärger nach dem Abgang von Kenny Okpala in die 2. Bundesliga gibt, holte Osnabrück mit Julian Kania einen ausgewiesenen Torjäger zurück. Der 24-Jährige, der sich in der Saison 2023/24 zum Torschützenkönig der Regionalliga Bayern krönte, wechselt aus Bielefeld zum VfL.