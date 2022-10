Alle Torchancen des Freiburger FC bleiben ungenutzt Punktgewinn für den FC 08 Villingen in Reutlingen

Trotz Überlegenheit kommt der Freiburger FC in der Fußball-Oberliga gegen den Offenburger FV über ein 0:0 nicht hinaus. Fußball-Oberligist FC 08 Villingen hat die englische Woche mit einem Punktgewinn in Reutlingen abgeschlossen. Das 1:1 (1:0)-Unentschieden war verdient, allerdings geht die Serie ohne Siege weiter:

Seit fünf Spielen warten die Villinger auf einen Dreier. Eine Stunde lang war der SSV auf der Siegerstraße. Dann bekamen die Gäste aus dem Schwarzwald aus Sicht der Reutlinger einen strittigen Strafstoß zugesprochen: Maxime Foulon verwandelte den Elfmeter zum 1:1-Ausgleich. In den vergangenen vier Spielen erzielten die Nullachter nur zwei Tore. Mit 15 Punkten rangiert die Villinger Mannschaft nach etwas mehr als einem Drittel der Saison als Tabellenelfter nur einen Punkt vor einem Abstiegsplatz.

In Reutlingen begannen die Gäste offensiv und kamen zu einigen Standards durch Jonas Busam, Georgios Pintidis und Nico Tadic. 08-Torwart Dennis Klose wehrte mit dem Fuß einen Versuch von Muhamed Sanyang ab (5.). In der 32. Minute traf Sanyang aus kurzer Distanz zum 1:0. Nach dem Ausgleich spielten beide Teams mit offenem Visier und versuchten, den 2:1-Siegtreffer zu markieren. Ryan Hertrich scheiterte mit einem Freistoß am guten Reutlinger Keeper Enrico Piu. Auf Villinger Seite hatte Foulon noch zwei gefährliche Abschlüsse Mitte der zweiten Halbzeit. Nullacht-Trainer Marcel Yahyaijan war nicht restlos zufrieden mit dem Punktgewinn: "Wir wollten in Reutlingen gewinnen. In der zweiten Halbzeit haben wir besser gespielt als im ersten Durchgang und hatten noch weitere Chancen, um den 2:1-Siegtreffer zu erzielen. Gelungen ist er uns nicht." FC 08 Villingen: Klose, Tadic (55. Stüber), Busam, Ovuka, Brändle (89. Cristilli), Ceylan (54. Hertich), Pintidis, Alihoxha, Albrecht, Diakite, Foulon. Tore: 1:0 Sanyang (32.), 1:1 Foulon (59./Foulelfmeter). SR: Zeiher (Ludwisgburg). ZS: 710.