Alle Top-Klubs liefern, doch nur der FC Aldekerk darf feiern

Der FC Aldekerk hat den Vorteil. – Foto: Hannah Gooren

Der finale Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern hat die Entscheidung im Titelrennen gebracht: Der FC Aldekerk gewinnt bei Grün-Weiß Vernum und bleibt vor drei Verfolgern, die jeweils 70 Punkte erreichen. Im Tabellenkeller verabschiedet sich die SGE Bedburg-Hau II trotz eines späten Auswärtssiegs mit einem Erfolgserlebnis.

Der FC Aldekerk hat die Meisterschaft am letzten Spieltag mit einem 5:1 bei Grün-Weiß Vernum perfekt gemacht. Vor 800 Zuschauern brachte Paul Pütz die Gäste früh in Führung (6.), Oliver Martens legte nach (19.), und Matthias Diepers erhöhte nur zwei Minuten später auf 3:0 (21.). Vernum kam durch einen Foulelfmeter von Jannik Szentulat zurück (28.), kurz darauf sah Fabian Maximilian Münz Gelb-Rot (29.). Trotz Unterzahl blieb Aldekerk auf Kurs. Lennart Nagel traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 4:1 (45.+4), Jimmy Altgen setzte nach der Pause den Schlusspunkt (64.). Mit 72 Punkten bleibt Aldekerk vor Uedem, Winnekendonk und Materborn - und beendet das enge Titelrennen als Tabellenführer.

Der SV Sevelen und der SV Nütterden lieferten sich zum Abschluss ein wechselhaftes Spiel, das die Gastgeber mit 4:3 gewannen. Nütterden, bereits als Absteiger feststehend, ging durch Fabian Lemm früh in Führung (8.). Philipp Langer glich aus (34.), doch nur eine Minute später traf Cedric Dinnessen zum 2:1 für die Gäste (35.). Nach der Pause stellte Langer erneut Gleichstand her (59.), ehe Timo Boy Sevelen erstmals in Führung brachte (73.). Michael Jansen antwortete zum 3:3 (77.), doch Boy traf nur eine Minute später zum entscheidenden 4:3 (78.). Sevelen beendet die Saison auf Rang fünf, Nütterden steigt trotz ordentlicher Gegenwehr als Tabellen-14. ab.

Die SGE Bedburg-Hau II hat sich mit einem spektakulären 4:3-Auswärtssieg bei Alemannia Pfalzdorf II aus der Saison verabschiedet, auch wenn der Abstieg bereits nicht mehr abzuwenden war. Jan Elsmann brachte die Gäste früh in Führung (11.), Pascal Puff erhöhte nach der Pause auf 2:0 (54.). Danach drehte Pfalzdorf die Partie binnen sieben Minuten: Lennart Helm verkürzte (61.), Joel Maximilian Piskurek glich aus (66.), Dustin Hoffmann stellte auf 3:2 (68.). Die Schlussphase gehörte aber Bedburg-Hau: Elsmann erzielte das 3:3 (87.), ehe Justus van Haaren in der 90. Minute den Siegtreffer markierte. Pfalzdorf beendet die Saison trotz Niederlage oberhalb der Abstiegsplätze, Bedburg-Hau bleibt Schlusslicht.

Der 1. FC Kleve II hat die Saison mit einem deutlichen 7:1 gegen den TSV Nieukerk abgeschlossen und Rang sechs bestätigt. Innerhalb weniger Minuten stellten Dominik Ljubicic (18.), Marek van Teffelen (20.) und Kosovar Demiri per Foulelfmeter (22.) früh auf 3:0. Ismael Sanogo erhöhte (32.), ehe Maurice Zobel für Nieukerk sofort verkürzte (33.). Doch noch vor der Pause traf Demiri erneut zum 5:1 (37.). Im zweiten Durchgang machte der Angreifer seinen Viererpack perfekt, zunächst aus dem Spiel heraus (76.), später per weiterem Foulelfmeter (82.). Kleve II beendet die Runde klar im oberen Mittelfeld, Nieukerk bleibt trotz der hohen Niederlage auf einem gesicherten Tabellenplatz.

Die Viktoria Winnekendonk erfüllte ihre Aufgabe beim BV Sturm Wissel mit einem 3:0-Auswärtssieg, musste sich im Titelrennen aber dennoch mit Rang drei begnügen. Nach torloser erster Halbzeit brachte Jan Roosen die Gäste in Führung (57.). Nur vier Minuten später erhöhte Luca Hamaekers auf 2:0 (61.), bevor Luis Helisch in der 79. Minute den Endstand herstellte. Winnekendonk erreicht wie der Uedemer SV und Siegfried Materborn 70 Punkte, bleibt aber hinter Meister Aldekerk. Wissel beendet die Saison auf Rang 13 und hält damit den Abstand zu den drei sicheren Abstiegsplätzen.

Siegfried Materborn beendete die Saison mit einem 5:2 gegen den SV Issum, der als Absteiger feststeht. Lukas Gervens brachte Materborn in Führung (20.), doch Nils Kabasch glich vor der Pause aus (40.). Als Tim Bessler Issum nach dem Seitenwechsel sogar in Führung brachte (57.), musste der frühere Spitzenreiter reagieren. Jonas Göknur traf fast umgehend zum 2:2 (59.), danach kippte die Partie endgültig. Ibrahima Diogo Barry erzielte das 3:2 (71.), Dennis Thyssen legte nach (75.), und Gervens machte mit seinem zweiten Treffer das 5:2 perfekt (80.). Materborn schließt mit 70 Punkten auf Rang vier ab, Issum steigt als Tabellen-15. ab.

Der Uedemer SV gewann sein letztes Saisonspiel beim SV Walbeck knapp mit 1:0 und beendet die Runde als Tabellenzweiter. Lange blieb die Partie torlos, ehe Philipp Starbatty in der 72. Minute per Foulelfmeter traf. Für Uedem reichte der Sieg nicht mehr, um den FC Aldekerk noch abzufangen, doch mit 70 Punkten bleibt die Mannschaft punktgleich vor Viktoria Winnekendonk und Siegfried Materborn. Walbeck schließt die Saison im unteren Mittelfeld ab und hatte mit dem Abstiegskampf am Ende nichts mehr zu tun. Uedem bestätigt dagegen seine starke Runde, auch wenn im engen Titelrennen am Ende zwei Punkte auf Platz eins fehlten.

Der TSV Wachtendonk-Wankum gewann ein torreiches Spiel gegen den SV Veert mit 5:3. Felix Luhr brachte die Gastgeber früh in Führung (10.), Chris Horstmann erhöhte vor der Pause (41.), ehe ein Eigentor von Oliver Kurzacz direkt nach Wiederbeginn das 3:0 bedeutete (48.). Veert kam durch Mattis van Meegen heran (59.), doch Luhr stellte mit seinem zweiten Treffer auf 4:1 (64.). Marvin Kehrbusch erhöhte weiter (82.), bevor van Meegen erneut traf (85.) und Christian Jürgens den Endstand herstellte (89.). Wachtendonk beendet die Saison auf Rang acht, Veert hatte den Klassenerhalt bereits zuvor sicher und läuft als Aufsteiger auf Platz zwölf ein.

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Veert - SV Walbeck 1:0

So., 31.05.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - 1. FC Kleve II 3:2

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SGE Bedburg-Hau II 5:3

So., 31.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn 2:1

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Wachtendonk-Wankum 1:0

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Issum - Viktoria Winnekendonk 0:12

So., 31.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen 3:3

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Nütterden - Grün-Weiß Vernum 0:1



30. Spieltag

So., 07.06.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SGE Bedburg-Hau II

So., 07.06.26 14:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - FC Aldekerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Nütterden

So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Winnekendonk

So., 07.06.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Issum

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Walbeck - Uedemer SV

So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Veert

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