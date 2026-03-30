Alle Top Drei Teams gewinnen deutlich – Comeback von Reinhardshagen

TuSpo Grebenstein machte aus der Pflichtaufgabe gegen das Schlusslicht eine Machtdemonstration. Beim 10:1 gegen den SV Espenau war die Partie schon nach 17 Minuten mit vier Treffern praktisch entschieden; Manuel Frey und Marvin Schmidt trafen jeweils vierfach, auch Leon Ungewickel und Anthony Uzzolino waren erfolgreich. Für Grebenstein ist das nicht nur ein klarer Sieg, sondern auch ein Statement im Rennen um die Spitzengruppe.

Die TSG Wilhelmshöhe bleibt im Keller zwar tief verstrickt, hat aber erneut bewiesen, dass sie Favoriten zu Fall bringen kann. Nach dem Erfolg gegen Bosporus gewann das Team diesmal 2:1 gegen Lohfelden, obwohl es nach der Roten Karte gegen Benno Woellenstein ab der 40. Minute in Unterzahl spielen musste. Frieder Riedel und Lukas Eichler trafen für Wilhelmshöhe, Lohfelden kam durch Lennox Lenhart nur noch spät zum Anschluss.

TuSpo 1912 Rengershausen kam nach dem 0:0 in Wanfried auch gegen Hertingshausen wieder mit Wucht zurück. Beim 7:1 trafen Emin Dag und Kevin Kutzner jeweils doppelt, dazu erzielten Pascal Itter, Moritz Köhler und Nahom Ghebrekidus die weiteren Tore. Trotzdem bleibt unter dem Strich: Weil Sandershausen parallel gewann, wuchs der Rückstand an der Spitze trotz des Kantersiegs auf zwei Punkte an, allerdings bei einem Spiel weniger.

Der TSV Rothwesten entschied das wichtige Duell mit dem VfL Wanfried deutlich mit 5:1 für sich. Früh legten Lukas Haack und David Kunz vor, später sorgte ein Doppelpack von Dylan Demirsoy für klare Verhältnisse; hinzu kamen die Platzverweise gegen Paul Hermann und Mustafa Zeid, die Wanfried endgültig aus der Partie nahmen. Für Rothwesten ist das ein Sieg mit großem Wert, weil er Abstand nach unten schafft.

Spät gebremst

Die SG Hombressen/Udenhausen sammelte unter Alfred Igel den nächsten wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Nach dem Rückstand durch Tobias Boll (63.) schien Kaufungen lange auf den Auswärtssieg zuzusteuern, ehe Christoph Geule in der 84. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 ausglich. Bemerkenswert: Schon in der 25. Minute hatte Hombressens Oliver Speer vom Punkt die Führung verpasst, weil Jan Schulz parierte.

Schon vor der Pause klar

Der Tabellenführer ließ gegen Holzhausen keine Zweifel aufkommen. Bereits zur Halbzeit führte Sandershausen 6:0, am Ende stand ein 7:1, bei dem Jan Schleiden dreifach traf und auch Thomas Müller doppelt erfolgreich war. Die Mannschaft von Andre Fröhlich untermauerte damit nicht nur ihre Spitzenposition, sondern setzte nach dem 4:2 gegen Lohfelden gleich das nächste deutliche Signal im Titelkampf.

Komfortablen Vorsprung hergeschenkt

Das spektakulärste Comeback des Spieltags gelang der SG Reinhardshagen. Gegen Eintracht Baunatal lagen die Gastgeber nach nur 13 Minuten bereits 0:3 hinten, kämpften sich dann aber durch Tore von Jan Paar, Andre Paar und Samih Bisevac noch zu einem 3:3 zurück. Für Reinhardshagen ist dieser Punkt gefühlt fast ein Sieg, weil er nach einem desolaten Start noch mit großer Moral erarbeitet wurde. Erneut überrascht