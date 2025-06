Alle Teilnehmer für den Niederrheinpokal 2025/26 stehen fest

Am 19. Juni steht noch das Kreispokalfinale in Solingen an. Landesliga-Aufsteiger TSV Solingen trifft im Derby auf den SV Solingen, doch beide dürfen sich freuen: Die Finalisten sind beide für den Niederrheinpokal 2025/26 qualifiziert. Mittlerweile stehen auch alle 64 Teilnehmer fest.

