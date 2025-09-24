„Alle Spiele werden wichtig“: Auf Denklingen warten schwere Gegner

Fotos Fussball: Denklingen - Raisting _ Teil3. – Foto: Holger Wieland

Der VfL Denklingen hat bis Anfang November nur mehr starke Gegner. Trainer Christoph Schmitt zeigt sich trotzdem optimistisch.

Denklingen – Von einem Befreiungsschlag mochte Christoph Schmitt nicht sprechen. Der Trainer des VfL Denklingen wollte das 1:1-Unentschieden, das seine Mannschaft in Deisenhofen erstritt, aber auch nicht kleinreden, war es doch nach drei Niederlagen in Serie der erste Punktgewinn. „Wir können es mit den guten Mannschaften aufnehmen“, lautete die entscheidende Erkenntnis des Übungsleiters. Erst in der Schlussphase kassierte der Verein für Leibesübungen durch einen fragwürdigen Strafstoß den Ausgleich. Zuvor hätte er die Begegnung eigentlich schon für sich entscheiden müssen. Fünf Spiele bis zur Saison-Halbzeit

Dass sich der VfL mit dem Tabellendritten der Bezirksliga Süd auf Augenhöhe befand, macht Schmitt Hoffnung für die ausstehenden fünf Partien in der Hinrunde. Seine Elf bekommt es ausschließlich mit Kontrahenten zu tun, die aktuell in der Rangliste vor ihr platziert sind. Am Freitag hat sich zu abendlicher Stunde der SV Waldeck-Obermenzing angesagt, der momentan auf Rang fünf steht. Dann wartet auswärts mit dem SV Planegg (2.) ein schwerer Brocken. Zu Hause geht es weiter gegen den MTV München (6.), bevor die Fahrt zum SV Pullach (8.) ansteht. Die erste Saisonhälfte klingt aus mit dem Heimauftritt gegen den viertplatzierten TSV Gilching.

Keine Punkte zu verschenken „Da werden alle Spiele wichtig werden“, stellt Schmitt klar, dass sich sein Team nicht den Luxus leisten kann, nur einen Punkt gegen die ambitionierte Konkurrenz zu verschenken. Zumal die Ausbeute wegen der Klasse der Gegner ohnehin nicht allzu üppig ausfallen dürfte. Bleiben die Einnahmen aus diesen Vergleichen aber gering, droht dem Tabellenneunten der Absturz in die Abstiegszone. Der Puffer zum ersten Relegationsplatz, den momentan der SV Raisting besetzt, beträgt ohnehin nur einen einzigen Zähler. „Wir konnten nicht davon ausgehen, dass die Mannschaften, die hinten stehen, keine Punkte mehr holen“, räumt Schmitt ein, dass er sowieso mit reichlich Verkehr im unteren Tabellendrittel gerechnet hat. Raisting verliert nicht mehr, Wolfratshausen gewinnt auf einmal wieder und Ohlstadt stibitzt sich Punkte, mit denen keiner gerechnet hat. Um die Rivalen um den Klassenerhalt auf Distanz zu halten, werden in Zukunft ein paar Mechanismen besser funktionieren müssen als bisher. Dass der VfL in der Liga zu den Mannschaften gehört, die kaum verlieren, hat er vor allem seiner Defensive zu verdanken. Mit nur 13 Gegentreffern besitzt er eine äußerst effektive Verteidigung, die in der Liga ihresgleichen sucht. Nur der SC Olching und der SV Planegg, die auf den Aufstiegsplätzen logieren, verfügen über eine noch effizientere Abwehr.

