Allgemeines

Alle Spiele vom Mittwoch abgesagt!

BGL Ligue, 1.Division und Coupe FLF betroffen

Wie die FLF mitteilt, wurden sämtliche 13 für heute angesetzten Spiele in der BGL Ligue, 1.Division und der Coupe FLF wegen der Witterungsbedingungen abgesagt und auf kommendem Mittwoch, den 1.Oktober verlegt.

Paul KrierAutor