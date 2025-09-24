Alle Spiele vom Mittwoch abgesagt!

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wie die FLF mitteilt, wurden sämtliche 13 für heute angesetzten Spiele in der BGL Ligue, 1.Division und der Coupe FLF wegen der Witterungsbedingungen abgesagt und auf kommendem Mittwoch, den 1.Oktober verlegt.