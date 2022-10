Alle Spiele, alle Tore: Wörth und Wiesent holen wichtige Dreier Sünching ist weiter auf dem Vormarsch +++ Türk Genclik präsentiert kommende Woche einen neuen Trainer

Wenzenbach (33) hat aktuell fünf Punkte Vorsprung auf Obertraubling (28). In der Tabelle folgen der BSC Regensburg (26) und Oberhinkofen (25). Derzeit in der Abstiegsregion befinden sich Burgweinting (12), Walhalla (11) und Mintraching (9).

Schiedsrichter: Hans Mayer. Tore: 1:0 Paul Jende (20.), 2:0 Stefan Karl (51.), 3:0 Stefan Karl (77.). Der SV Sünching (14) holte im vierten Spiel unter Andras Faltermeier den dritten Sieg (3/1/0). Die Gäste vom Freien TuS (22) bleiben Fünfter. „Ein verdienter Heimsieg aufgrund einer hochkonzentrierten Abwehrleistung. Der Freie TuS hatte die besten Aktionen in Anfangsphase, konnte dann offensiv abgemeldet werden. Die Führung durch einen abgefälschten Schuss von Jende in Halbzeit eins baute Karl mit zwei tollen Toren im zweiten Durchgang aus“, erklärt SVS-Coach Andreas Faltermeier. „Unsere mit weitem Abstand schlechteste Saisonleistung. Nach zwei Großchancen in den ersten drei Minuten, die wir kläglich vergaben, gelang uns schlichtweg nichts mehr. Leider schaffen wir es nicht, über mehrere Spiele konstant gut aufzutreten und den Fokus immer hochzuhalten. Unsere Schwankungen sind im Moment enorm“, so TuS-Coach Benedikt Lautenschlager.

Schiedsrichter: Baris Bektas. Tor: 1:0 Peter Kreutner (82.). Gelb-Rot: Sergej Konakow (76. Wörth), Zeitstrafe: Martin Gazdek (90. Wörth). In einer intensiven und kampfbetonten Partie, die in der Schlussphase äußerst hektisch wurde, landete Wörth (15) einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf. Mintraching (9) bleibt auf einem Abstiegsrang. „Wir haben etwas rotiert, unter anderem mit Tobias Schmidt einen neuen Torwart gebracht. Lange Zeit stand bei uns die Null, zudem haben wir gut gespielt und uns gute Chancen erarbeitet. In der Schlussphase haben wir in Überzahl alles nach vorne geworfen. Leider gingen wir erneut leer aus“, resümiert FCM-Trainer Ilhan Capar. „Unser Keeper Max Fichtl war in den entscheidenden Situationen zur Stelle. Wir haben uns den Dreier hart erkämpft. Respekt für die Lauf- und Einsatzbereitschaft. Ein eminent wichtiger Sieg“, freut sich TSV-Trainer Walter Luttner.

Schiedsrichter: Maximilian Fischer. Tore: 1:0 Marcel Steiger (27.), 1:1 Stephan Brüderlein (37.), 2:1 Julian Fellerer (43.), 3:1 Julian Fellerer (66.), 3:2 Stefan Braunreuther (80.). Illkofen (14) beendete zum Rückrundenstart seinen Negativlauf. Walhalla (11) bleibt Vorletzter. „Ein wichtiger Sieg gegen einen direkten Kontrahenten. Ein hitziges, hart umkämpftes, aber faires Spiel. Heute hatten wir einmal das nötige Quäntchen Glück, um das enge Spiel auf unsere Seite ziehen zu können“, freut sich SpVgg-Trainer Philipp Strauß. „Fußballerisch und kämpferisch ein gutes Spiel von uns, leider ohne Ertrag. Wir haben uns gute Chancen herausspielen können, defensiv aber in den entscheidenden Situationen gepennt. Der Wille, in der zweiten Halbzeit noch etwas zu reißen,war da. Gereicht hat es am Ende leider nicht. Eine unglaublich bittere Niederlage“, erklärt SG-Coach Davut Arslan.

Obertraubling – Oberhinkofen 4:0

Schiedsrichter: Michael Sperger. Tore: 1:0 Aaron Berg (4.), 2:0 Lukas Stupar (11.), 3:0 Aaron Berg (14.), 4:0 Andre Lang (65.). Im Verfolgerduell sicherte sich der SV Obertraubling (28) einen verdienten Dreier und ergatterte Rang zwei gegen den zuvor punktgleichen Gemeinderivalen vom FC Oberhinkofen. „Wir waren von Beginn an super im Spiel. Schon nach wenigen Minuten gingen wir nach einem grandios vorgetragenen Angriff durch Aaron Berg in Führung. Nach einer Viertelstunde stand es bereits 3:0. Die Leistung hat von der ersten bis zur 90. Minute gepasst. Wir haben kaum etwas zugelassen und ganz stark gespielt“, freut sich SVO-Trainer Andreas Schreiner. „Wie gegen den BSC haben wir die Partie bereits in der Anfangsphase verloren. Wir fanden nicht ins Spiel. In der Offensive sprangen nur eine Chance und ein Lattenschuss heraus. Ein schwaches Spiel von uns, ein verdienter Derbysieg für den SVO. Nun wollen wir gegen Wörth wieder zurück in die Spur finden“, versichert FCO-Coach Kyros Farahmand nach der Derbyniederlage vor rund 300 Zuschauern.

Burgweinting – Kareth II 2:2

Schiedsrichter: Adrian Söchtig. Tore: 0:1 Paul Zimmermann (33.), 0:2 Paul Zimmermann (40.), 1:2 David Ezeibe (50.), 2:2 David Ezeibe (67. Elfmeter). Ein Doppelpack durch Ezeibe bescherte Burgweinting (12) gegen Kareth II (20) im Abstiegskampf einen wichtigen Zähler. „Wir gingen mit einer verdienten 2:0-Pausenführung in die Kabine. Im zweiten Durchgang haben wir leider über weite Strecken das Fußballspielen eingestellt. Die Hausherren kamen daher noch zu zwei Toren. Unter dem Strich haben wir einfach nicht genügend investiert, um drei Punkte einfahren zu können“, lautet das kritische Resümee von Gäste-Coach Daniel Vöhringer.

BSC Regensburg – Wenzenbach 1:1

Schiedsrichter: Andre Luderer. Tore: 1:0 Bastian Brandl (9.), 1:1 Christopher Prester (27.). Tabellenführer Wenzenbach (33) wahrt mit einem Remis im Top-Spiel den Abstand auf den Dritten vom BSC Regensburg (26). „Über 90 Minuten hinweg gesehen ein gerechtes Remis. Der BSC begann stark, ging verdient in Führung. Dann nahmen wir das Heft in die Hand, kamen zum Ausgleich und fuhren bis zur Pause noch einige gute Angriffe. Im zweiten Spielabschnitt war die Partie lange Zeit ausgeglichen. In der Schlussphase hatten beide Teams je einen Pfostenknaller. Danach hatte der BSC noch die ein oder andere gute Chancen. In dieser Phase hatten wir Glück“, erklärt Nico Beigang, der verletzte Spielertrainer des SV Wenzenbach. „Mit dem Punkt können beide Mannschaften leben. Aufgrund eines klaren Chancen-Plus waren wir dem Sieg etwas näher als der Gast. Unsere Mannschaft hat gut gespielt. Das Remis gegen den Tabellenführer war definitiv kein Rückschritt. Wir konnten unsere Serie weiterführen“, resümiert BSC-Coach Tobias Smolarczyk.