Alle Spiele, alle Tore: Wenzenbach setzt sich ab BSC wieder Zweiter – Oberhinkofen schlägt spät zurück – Erste Niederlage für Andreas Faltermeier

Tabellenführer Wenzenbach (36) konnte sich mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Obertraubling (28) absetzen. Der BSC (29) kletterte mit einem Sieg in Wiesent (15) auf Rang zwei. Wörth (16) kassierte in Oberhinkofen (26) noch spät den Ausgleich. Im fünften Spiel nach dem Trainerwechsel kassierte Sünching (14) erstmals wieder eine Niederlage.

Wenzenbach – Obertraubling 2:1

Schiedsrichter: Marlon Weid. Tore: 1:0 Dennis Scheuerer (40.), 2:0 Benjamin Berger (50.), 2:1 Lirim Kabashi (84. Elfmeter). Wenzenbach (37) hat nun acht Punkte Vorsprung auf den BSC (29) und neun auf Obertraubling (28). „Ein verdienter Sieg. Zum Schluss wurde es unnötig nochmal spannend, als der SVO einen zweifelhaften Elfer versenkt hat. Wir waren klar besser, standen sehr gut und freuen uns, dass wir endlich wieder ein Spitzenspiel haben gewinnen können“, erklärt SVW-Coach Nico Beigang. „Wenzenach war über 90 Minuten besser und somit verdienter Sieger. Wir waren in allen Belangen unterlegen. Die Köpfe bleiben oben, es geht weiter“, verspricht Obertraublings Trainer Andreas Schreiner.

Kareth II – Sünching 4:2

Schiedsrichter: Robert Rem. Tore: 1:0 Jacob Dötsch (11.), 1:1 Stefan Karl (15.), 1:2 Stefan Karl (22.), 2:2 Timo Sterl (30.), 3:2 Paul Zimmermann (59.), 4:2 Timo Sterl (81.). Kareth II (23) sicherte sich den siebten Dreier gegen Sünching (14). Gäste-Trainer Trainer Andreas Faltermeier musste im fünften Spiel die erste Niederlage einstecken. „Kareth hat verdient gewonnen. Die Hausherren waren bissiger in den Zweikämpfen. Dennoch war die Partie lange offen, da Kareth einige gute Konterchancen vergab“, lautet das Resümee von Sünching-Trainer Andreas Faltermeier. „Ein verdienter Heimsieg gegen gut aufgestellte Gäste. Trotz vieler guter Chancen haben wir erst spät den Deckel draufmachen können“, berichtet TSV-Coach Daniel Vöhringer.

Oberhinkofen – Wörth 1:1

Schiedsrichter: Naima Gherbali. Tore: 0:1 Fabian Zinner (41.), 1:1 Christoph Huber (86.). Wörth (16) führte auf dem Kunstrasenplatz in Oberhinkofen (26) lange mit 1:0, musste sich letztendlich aber mit einem Punkt zufriedengeben. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat ein tolles Spiel abgeliefert. Leider konnten wir uns nicht mit einem Sieg belohnen. Im ersten Durchgang wurde uns ein klarer Elfer, im zweiten ein klares Tor verweigert. Schade, dass wir uns für den Aufwand nicht haben belohnen können“, so TSV-Trainer Walter Luttner. „Aufgrund der zweiten Halbzeit ein gerechtes Remis. Die Partie war kampfbetont. Wörth führte zur Pause verdient, dann waren wir die bessere Mannschaft. In der Nachspielzeit hatten wir sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß. Wir sind zufrieden, eine klare Leistungssteigerung zu den Vorwochen war erkennbar“, so FCO-Trainer Kyros Farahmand.

Wiesent – BSC Regensburg 1:2

Schiedsrichter: Dennis Martin. Tore: 1:0 Michael Weikenstorfer (2.), 1:1 Finn Geiger (3.), 1:2 Leopold Behrend (10.). Gelb-Rot: Bastian Brandl (75. BSC). Der SV Wiesent (15) musste sich gegen den Rangzweiten vom BSC Regensburg (29) knapp geschlagen geben. „Nach einem Blitzstart haben wir leider schnell zwei Gegentore bekommen. Anschließend haben wir uns wieder gefangen. In der Schlussoffensive haben wir noch zwei gute Chancen vergeben. Mit etwas mehr Glück hätten wir einen Punkt einfahren können“, so Stefan Schweiger vom SV Wiesent. BSC-Trainer Tobias Smolarczyk: „Ein brutales Stück Arbeit. Wiesent war fußballerisch und kämpferisch der erwartet schwere Gegner. Wir haben einem frühen Gegentor mit einem Doppelschlag antworten können. Insgesamt ging der Sieg in Ordnung. Im zweiten Spielabschnitt konnten wir einige Angriffe nicht gut genug zu Ende bringen und mussten bis zum Abpfiff bangen.“

Rückblick - Die Samstagsspiele:



Burgweinting – Mintraching 3:1

Schiedsrichter: Erik Zimmermann. Tore: 1:0 Paschal Ekwueme (6.), 1:1 Johannes Gerl (18.), 2:1 Kamil Hein (56.), 3:1 David Ezeibe (63.). Zeitstrafe: Arne Homann (89. Burgweinting). Auf Kunstrasen landete der SV Burgweinting (15) einen wichtigen Heimsieg gegen den Rangletzten Mintraching (9). Neuzugang Kamil Hein trug sich gleich in die Torschützenliste ein, verletzte sich aber an der Leiste. „Beide Mannschaften kamen noch zu Großchancen. Insgesamt waren wir das stärkere Team und haben verdient gewonnen“, freut sich SVB-Coach Toni Wittmann. „Rund eine Stunde haben wir mit und gegen den Ball sauberen Fußball geboten. Wie schon so oft in dieser Saison fehlte uns vor dem Tor einfach ein eiskalter Knipser. Die Hausherren waren im Abschluss effektiver. Nun stehen wir wieder mit leeren Händen da. Das Rennen ist aber noch lange nicht zu Ende“, zeigt sich FCM-Trainer Ilhan Capar kämpferisch.

Freier TuS – Illkofen 3:1

Schiedsrichter: Naima Gherbali. Tore: 1:0 Thomas Maier (14.), 2:0 Stefan Rosenmüller (23.), 2:1 Thomas Maier (60.), 3:1 Andreas Priller (61.). Der Freie TuS holte sich im Heimspiel gegen Illkofen (14) die Punkte 23, 24 und 25. Illkofen-Trainer Philipp Strauß: „Wieder einmal mit dem allerletzten Aufgebot hielten wir beim Freien TuS eine Stunde gut dagegen. Durch individuelle Fehler gerieten wir auf die Verliererstraße und brachten uns um den verdienten Lohn. Nach dem 1:3 hatten wir nichts mehr zuzusetzen.“ Freier TuS-Trainer Benedikt Lautenschlager: „Meine Mannschaft hat dieses Wochenende die richtige Antwort gegeben. Wir haben auf schwerem Geläuf super Fußball gezeigt und den ersatzgeschwächten Gegner über weite Strecken hin dominiert. Der Sieg war wichtig, um den Anschluss nicht zu verlieren. Noch wichtiger für uns war aber die Art und Weise. Jetzt müssen wir an der Konstanz arbeiten.“

Walhalla – Türk Genclik 2:2

Schiedsrichter: Ertugrul Altintas. Tore: 1:0 Maik Holzreiter (15.), 1:1 Seyfulam Issa-Issaca (28.), 2:1 Bastian Broschwitz (43.), 2:2 Abdullah Korkmazer. (90.+3). Wie im Hinspiel trennten sich die SG Walhalla (12) und der SV Türk Genclik (20) mit einem 2:2-Unentschieden. Durch einen späten Treffer konnte sich der neue SV-Coach Wojciech Ploskon immerhin über einen Zähler zum Einstand freuen. „Durch eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gelang uns das 2:2 in der 92 Minute. Im ersten Durchgang war die SG Walhalla klar die bessere Mannschaft. Diesmal hatten wir das nötige Glück und holten in der Nachspielzeit mit einem klasse Seitfallzieher durch Abdullah Korkmazer noch einen Zähler“, erklärt Selahattin Aslan, der sportliche Leiter von Türk Genclik.

Hier die Vorberichte:

Am Samstag finden bereits drei Spiele statt. Zum Kellerduell treffen sich Burgweinting (12) und Mintraching (9). Der Freie TuS (22) empfängt Illkofen (14) und Walhalla (11) erwartet Türk Genclik (19). Am Sonntag findet das Spitzenspiel Wenzenbach (33) gegen Obertraubling (28) statt.