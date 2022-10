Alle Spiele, alle Tore: Obertraubling siegt im Spitzenspiel Zinner sicher Wörth einen Zähler gegen den Tabellenführer +++ Mintraching verliert schon wieder

Obertraubling – BSC Regensburg 3:1

Schiedsrichter: Laurin Lieber. Tore: 1:0 Noah Reinermann (27.), 2:0 Johannes Koller (45.+2), 3:0 Jakob Weigl (56.), 3.1 Michael Schneider (83.). Im Spitzenspiel setzte sich der SV Obertraubling (31) durch und eroberte Rang zwei vom BSC (29) zurück. „Wir sind etwas zu selbstsicher aufgetreten. Obertraubling war galliger, wollte den Sieg mehr, zeigte mehr Entschlossenheit und hat verdient gewonnen“, erklärt BSC-Coach Tobias Smolarczyk. SVO-Coach Andreas Schreiner: „Über 90 Minuten ein verdienter Sieg. Wir waren in allen Belangen besser. Mit der Leistung unserer Mannschaft bin ich sehr zufrieden.“

Wörth – Wenzenbach 1:1

Schiedsrichter: Dieter Haller. Tore: 0:1 Christopher Prester (86.), 1:1 Fabian Zinner (90.); Zeitstrafe: Sergej Konakow (90.+1 Wörth). Tabellenführer Wenzenbach (37) ging kurz vor Schluss in Front, doch Wörth (17) kam in der turbulenten Schlussphase noch zum Ausgleich. „Insgesamt ging das Remis in Ordnung, aber die Entstehung des Ausgleichs war für uns mehr als bitter. Im Mittelfeld rasselten zwei Spieler mit den Köpfen zusammen. Meine Mannschaft stellte das Spielen ein, dachte, der Schiri würde abpfeifen oder der Wörther den Ball ins Aus spielen. Leider war beides nicht der Fall. Das war eine Watschen für den Fairplay-Gedanken“, so Wenzenbachs Trainer Nico Beigang. Wörths Abteilungsleiter Matthias Groß: „Ich bin stolz auf unsere Mannschaft, die nach dem späten Rückstand noch zurückgekommen ist. Wir haben als Außenseiter gut dagegengehalten, holten uns nicht unverdient einen Zähler. Sogar der Sieg wäre möglich gewesen.“

Sünching – Mintraching 3:0

Schiedsrichter: Josef Karl: 1:0 Markus Stubenrauch (6. Elfmeter), 2:0 Stefan Lehner (64.), 3:0 Manuel Brieden (90.+4). Der Höhenflug des SV Sünching (17) geht weiter, Mintrachings Negativserie ebenfalls. Seit 13 Spielen (0/2/11) wartet die Capar-Elf auf den dritten Dreier. „Ein verdienter Sieg. Vor allem in den ersten 30 Minuten waren wir klar überlegen, konnten aber nur einen Elfer durch Stubenrauch in ein Tor ummünzen. Nach der Pause flachte die Partie ab“, so SVS-Coach Andreas Faltermeier, der seit seiner Amtsübernahme in sechs Partien vier Siege und ein Remis bejubeln durfte.

Illkofen – Kareth II 1:4

Schiedsrichter: Atay Karabulut: Tore: k. A. Die SpVgg Illkofen (14) bleibt auf dem Abstiegs-Relegationsrang, Kareth II (26) klettert auf Rang vier. „In der ersten Halbzeit spielten wir sehr schlecht, konnten froh sein, dass wir zur Pause nur mit 0:2 zurücklagen. Nach dem Seitenwechsel nahmen wir uns einiges vor, attackierten früh. In unserer Druckphase kassierten wir das 0:3. Danach hatten wir nichts mehr entgegenzusetzen“, so SpVgg-Trainer Philipp Strauß, der mit seinen vielen Verletzten die Winterpause herbeisehnt.

Türk Genclik – Freier TuS 2:1

Schiedsrichter: Adrian Söchtig. Tore: 1:0 Abdullah Korkmazer (7.), 2:0 Mediano Kamara (75.), 2:1 Alexander Meister (83. Elfmeter).

TuS-Coach Benedikt Lautenschlager: „Eine bittere Niederlage. Wir haben uns viel vorgenommen, hatten mehr Ballbesitz und ein absolutes Chancenplus, auch wenn wir nicht so konsequent aufgetreten sind wie letztes Spiel. Das Tor für uns fiel durch einen Elfmeter. Ansonsten wollte der Ball heute einfach nicht über die Linie. Der Schiedsrichter hatte leider keine klare Linie und wir waren die Leidtragenden. So stehen wir heute mit leeren Händen da.“ Selahattin Aslan von Türk Genclik: „Ein von beiden Mannschaften faires Spiel. Wir haben unsere Chancen effektiver genutzt und nicht unverdient gewonnen. Auch die Gäste spielten stark, die aber ihre Chancen nicht in Tore ummünzen haben können.“

Burgweinting – Oberhinkofen 1:0

Hinspiel: 0:2. Schiedsrichter: Roland Brunner-Ernst; Tor: David Ezeibe (31. Elfmeter). Der SV Burgweinting (18) landete im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg. Die Gäste aus Oberhinkofen (26) blieben zum vierten Mal in Folge sieglos (0/1/3). SVB-Trainer Toni Wittmann freute sich über den wichtigen Heimdreier: „Ein eher schwaches Kreisligaspiel mit zwei ersatzgeschwächten Mannschaften. Ein an Ekwueme verschuldeter Elfmeter entschied die Partie. Kurz vor dem Abpfiff lenkte unser Keeper Aladin Bedoui einen Chip-Ball von Kroher noch über die Latte. Einsatz und Leidenschaft haben gestimmt.“ FCO-Coach Kyros Farahmand: „Wir haben uns im Prinzip selbst geschlagen. Trotz vieler Ausfälle waren wir klar stärker und hatten viele Chancen. Ein Elfmeter wurde uns verweigert. Es war abzusehen, dass man mit einer so jungen Mannschaft auch einmal eine Talfahrt überstehen muss. Wir haben bereits genügend Punkte und werden wieder rauskommen.“



