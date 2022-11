Alle Spiele, alle Tore: Großberg ist der große Sieger Das Verfolgerduell endet mit einem Remis +++ Harting gewinnt das Kellerduell

Schiedsrichter: Jürgen Schimbera. Tore: 1:0 Andreas Schmid (62.), 1:1 Phil Altweck (74.), 2:1 Marcel Stegner (88.). Zeitstrafen: Benedikt Froschhammer (81. Mötzing), Felix Lechinger (81. Alteglofsheim). Aufhausen (23) gewinnt das letzte Heimspiel im Jahr 2022 gegen den Tabellennachbarn aus Alteglofsheim (22). „Drei Punkte, die uns richtig guttun. Wir waren giftiger und griffiger in den Zweikämpfen, hatten beim Stand von 0:0 einmal Glück, als unsere Verteidiger auf der Linie klärten. Ansonsten hatten wir mehr Torchancen, vor allem nach Flanken und Standardsituationen, sodass der Sieg in Ordnung geht“, erläutert Aufhausens Trainer Philipp Jann. „Eine unglückliche Niederlage. Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel. Wir stehen im gesicherten Mittelfeld und schauen nach vorne“, so Gäste-Trainer Manuel Lublow.

Schiedsrichter: Stephan Steinberger. Tore: 1:0 Moritz Winter (33.), 1:1 Christoph Reichl (75. Elfmeter). Sarching (30) hat weiterhin sieben Zähler Rückstand auf den Zweiten von der SG Oberndorf/Matting (37), allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Eine deutliche Leistungssteigerung nach der Paue. Es wäre durchaus ein Sieg möglich gewesen. Insgesamt hatten wir mehr vom Spiel. Kurz vor Schluss hatten wir Glück nach einem Pfostenschuss des SV“, resümiert SG-Coach Christian Eisvogel. „Mit der gezeigten Leistung bin ich zufrieden. Ein flottes Kreisklassen-Spiel, in dem beide Teams ihre Höhen und Tiefen hatten. Das Remis ging in Ordnung“, so SVS-Trainer Florian Wagner.

Labertal – Tegernheim II 1:1

Schiedsrichter: Alexander Fischer. Tore: 1:0 Sinisa Rudan (31.), 1:1 Noah Schmidt (69.). Zeitstrafe: Michael Gerl (84. Labertal). Der FC Labertal (18) punktet zum fünften Mal in den letzten sechs Partien. Tegernheim II hat nur vier Zähler auf dem Auswärtskonto (1/1/5). „Wir kamen gut in die Partie und gingen in Führung. Danach war Tegernheim spielbestimmend und kam noch zum verdienten Ausgleich. Wir verteidigten den Punkt mit Mann und Maus und sind damit zufrieden“, erklärt Johannes Gerl vom FCL. „Wir hatten zahlreiche Chancen, waren dem Sieg sehr nahe. Mit der gezeigten Leistung bin ich zufrieden. Unser Torschütze Noah Schmidt wurde vor wenigen Tagen 18. Mit dem Treffer konnte er sich für seine gute Leistung belohnen“, lobt FCT-Trainer Sebastian Greiner.

Großberg – Pfatter 4:1

Schiedsrichter: Alfons Kainz. Tore: 1:0 Fritz Kreuzer (45.+1), 1:1 Daniel Neugebauer (68.), 2:1 Fritz Kreuzer (70.), 3:1 Fritz Kreuzer (70.), 4:1 Jannik Hoffmann (90.+1). Für den Tabellenführer aus Großberg (46) rückt die Kreisliga immer näher. Pfatter (23) hat nun eine ausgeglichene Bilanz (6/5/6). „Pfatter hat uns alles abverlangt, dennoch kamen wir zu einem verdienten Sieg. Den wichtigen Führungstreffer erzielten wir mit dem Halbzeitpfiff. Man of the Match war der dreifache Torschütze Fritz Kreuzer. Vielen Dank wieder an unsere Jugendspieler, die uns abermals stark unterstützt haben“, erläutert TSV-Trainer Christoph Gieler. Marco Hahn vom SV Pfatter: „Im ersten Durchgang waren wir ebenbürtig und hatten ein Chancenplus. Der Führungstreffer wurde uns aberkannt. Letztendlich fehlten uns die nötige Kaltschnäuzigkeit und die Cleverness. Die Niederlage geht in Ordnung, fiel aber zu hoch aus.“

Donaustauf II – Moosham 4:2

Schiedsrichter: Mehmet Dogdu. Tore: 0:1 Simon Ammering (7.), 1:1 Valentin Czech (16.), 2:1 Jonas Hillebrand (17.), 3:1 Kilian Seidl (50.), 4:1 Daniel Heigl (55.), 4:2 Jonas Bründl (70.). Donaustauf (27) punktete nach drei Niederlagen dreifach. Für Moosham (17) setzte es die vierte Pleite in Serie. SVD-Trainer Stefan Stiegler: „Endlich konnte sich die Mannschaft wieder mit drei Punkten belohnen. Moosham war sehr kampfstark, der Sieg für uns verdient. Mit einem Doppelschlag kam die Sicherheit in unser Spiel zurück. Im zweiten Durchgang waren wir besser.“ SVM-Trainer Tobias Peter war enttäuscht: „Wir fanden gut ins Spiel, gingen schnell in Führung. Innerhalb einer Minute gaben wir die Partie aus der Hand. Nach dem 1:4, ein weiterer Doppelschlag folgte in Durchgang zwei, haben wir nochmal alles versucht, uns nicht aufgegeben. Unter dem Strich war es aber zu wenig.“