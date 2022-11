Alle Spiele, alle Tore: Die Top-Drei geraten allesamt ins Straucheln Wenzenbach und der BSC mit einem Remis, Obertraubling verliert

Spitzenreiter Wenzenbach (38) sicherte sich in der Nachspielzeit noch ein 4:4 daheim gegen Burgweinting (19). Auch die Verfolger haben gepatzt. Der BSC (30) musste sich gegen Wörth (18) mit einem Remis abfinden. Obertraubling (31) verlor in Wiesent (18). Das Kellerduell Illkofen (14) gegen Mintraching (9) wurde abgesagt.

Wenzenbach – Burgweinting 4:4

Schiedsrichter: Sven Ertel. Tore: 1:0 Nico Beigang (3.), 1:1 David Ezeibe (19.), 1:2 Ezeibe (29.), 2:2 Christopher Prester (34.), 2:3 Ezeibe (45.), 2:4 Kamil Hein (52.), 3:4 Nico Beigang (72.), 4:4 Christopher Prester (90.+3). Gelb-Rot: Paul Glassl (71. Burgweinting). Der Tabellenführer aus Wenzenbach (38) konnte in der Nachspielzeit noch einen 2:4-Rückstand gegen Burgweinting (19) egalisieren. „Ein kurioser Spielverlauf mit einem insgesamt gerechten Endergebnis. Burgweinting war in der Offensive brutal effektiv, hat uns das Leben schwer gemacht. Im zweiten Spielabschnitt ging es nur auf das Tor der Gäste. Meine Mannschaft hat Moral gezeigt, sich den Punkt redlich verdient. Leider habe ich noch einen Elfer verschossen. Daheim bleiben wir ungeschlagen, haben sieben Punkte Vorsprung“, resümiert SVW-Coach Nico Beigang.

BSC Regensburg – Wörth 1:1

Schiedsrichter: Fabian Wysotzki. Tore: 1:0 Maximilian Ott (32.), 1:1 Berrak Yildirim (73. Elfmeter). Gelb-Rot: Rudolf Verschl (90.+2 BSC), Sergej Konakow (90.+4 Wörth). Wörth (18) holte sich beim Spitzenteam BSC Regensburg (30) den zweiten Auswärtspunkt der Saison. „Wir waren insgesamt einen Tick näher am Sieg. Das Ergebnis ging aber in Ordnung. Eine klare Leistungssteigerung im Hinblick auf die letzte Woche. In der Schlussphase fischte Wörths Keeper Max Fichtl zwei Schüsse aus dem Winkel“, sagt BSC-Coach Tobias Smolarczyk. „Nach einem fahrigen Beginn fanden wir immer besser ins Spiel. Im zweiten Spielabschnitt waren wir klar besser. Meine Mannschaft hat Moral gezeigt. Gegen die Spitzenteams aus Oberhinkofen, Wenzenbach und den BSC holten wir drei Remis in Folge“, erklärt Walter Luttner, Trainer des TSV Wörth.

Wiesent – Obertraubling 2:0

Schiedsrichter: Adrian Söchtig. 1:0 Jakub Melka (2.), 2:0 Michael Wasserburger (76.). Gelb-Rot: Benno Daiminger (37. Wiesent). Der SV Wiesent (18) wartete mit einem Überraschungs-Heimsieg gegen den Rangzweiten aus Obertraubling (31) auf. „Das frühe 1:0 war der perfekte Start für uns. Noch vor der Pause kassierten wir Gelb-Rot. Danach haben wir uns aufs Verteidigen konzentriert, kaum etwas zugelassen und nach einer taktisch disziplinierten Leistung verdient gewonnen“, freut sich SVW-Coach Stefan Schweiger. „Wir waren über 90 Minuten hinweg nicht in der Lage den zweikampfstarken und lauffreudigen Wiesentern Paroli zu bieten. Die Niederlage geht in Ordnung. In Wörth werden wir wieder anders auftreten“, so SVO-Coach Andreas Schreiner.

Kareth II – Türk Genclik 3:1

Schiedsrichter: Baris Bektas. Tore: 0:1 Levent Öksüm (21.), 1:1 Matthias Brunnbauer (32.), 2:1 Matthias Brunnbauer (58.), 3:1 Paul Zimmermann (60.). Kareth II (29) baut seine Serie aus und sicherte sich den achten Sieg (8/5/4). Türk Genclik (23) hingegen musste die vierte Niederlage (5/8/4) hinnehmen. Selahattin Aslan vom SV Türk Genclik: „Kareth hatte die klareren Torchancen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Der Sieg ging in Ordnung.“ TSV-Coach Daniel Vöhringer: „Ein Spieltag nach unserem Geschmack. Wir haben nicht gut begonnen, leisteten uns vor dem 0:1 einen kapitalen Abwehrfehler. Nach der Pause kamen wir zu zahlreichen Chancen und gewannen verdient.“

Oberhinkofen – Sünching 1:4

Schiedsrichter: Claus Feldmeier. Tore: 0:1 Johannes Schmidbauer (8.), 0:2 Stefan Lehner (9.), 1:2 Matthias Kroher (45.), 1:3 Stefan Lehner (63.), 1:4 Stefan Karl (66.). Der Höhenflug des SV Sünching (5/1/1) hält an, die Negativserie des FC Oberhinkofen (0/1/4) ebenfalls. Dem SVS (20) gelang endlich der erste Auswärtsdreier, der FCO (26) musste die erste Heimniederlage hinnehmen. „Wir spielten eine ganz starke erste Halbzeit. Kurz vor der Pause kassierten wir den Anschlusstreffer. In der 65. Minute parierte unser Keeper Michel Hampel einen Strafstoß. Das war die entscheidende Szene, danach konnten wir die Partie mit den Toren drei und vier für uns entscheiden. Ein gutes Spiel mit viel Kampfgeist“, freut sich Sünchings Coach Andreas Faltermeier. „Das Ergebnis fiel etwas zu hoch aus. Durch zwei individuelle Fehler gerieten wir mit 0:2 ins Hintertreffen. Nach der Pause drängten wir 20 Minuten auf das 2:2, vergaben einen Elfmeter. Fast im Gegenzug das 1:3. Derzeit fehlt uns etwas das Matchglück“, so FCO-Trainer Kyros Farahmand.

Freier TuS – Walhalla 2:3

Schiedsrichter: Johannes Knott. Tore: 1:0 Alexander Meister (18.), 1:1 Marcel Steiger (22.), 1:2 Marcel Steiger (45.+3), 1:3 Rasmus Schwartz (52.), 2:3 Alexander Meister (74.). Zeitstrafe: Marcel Steiger (89. Walhalla). Der Freie TuS (25) kassierte die sechste Niederlage, Walhalla fuhr den dritten Sieg (15) ein. TuS-Trainer Benedikt Lautenschlager: „Beide Mannschaften hatten in diesem Spiel ihre Chancen. Walhalla wurde von uns regelmäßig dazu eingeladen, gefährlich zu werden. Die ersten 15 Minuten waren wir gut im Spiel, dann folgte eine sehr schwache Phase mit vielen eklatanten Abspiel- und Stellungsfehlern. Das Aufbäumen in den letzten 20 Minuten kam zu spät. Ein sehr enttäuschendes Wochenende für uns.“ Walhalla-Trainer Davut Arslan: „Ein wichtiger und verdienter Sieg unserer Mannschaft. Die ersten 20 Minuten haben wir komplett verpennt. Danach kamen wir deutlich besser ins Spiel und gingen mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit haben wir einige Chancen liegengelassen, sodass es am Ende nochmal spannend wurde. Die Mannschaft hat besonders in den letzten 20 Minuten gezeigt, wie sehr sie den Sieg will.“

