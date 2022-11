In einem nervenaufteibenden Spiel setzte sich Obertraubling mit 3:2 in Wörth durch. – Foto: Markus Schmautz

Alle Spiele, alle Tore: Das Spitzenduo landet knappe Siege Mintraching holt immerhin einen Zähler +++ Illkofen beendet seinen Negativlauf

Spitzenreiter Wenzenbach (41) gewinnt mit 3:2 in Sünching (20), der Rangzweite aus Obertraubling (34) ebenfalls mit 3:2 in Wörth (18). Illkofen (17) kann nach einem Heimsieg gegen Oberhinkofen (26) etwas aufatmen. Die Partie Walhalla (15) gegen Kareth II (29) wurde abgesagt. Kommende Woche findet noch das Nachholspiel zwischen Sünching (20) und Wiesent (18) statt.

Wörth – Obertraubling 2:3 Schiedsrichter: Josef Karl. Tore: 1:0 Fabian Zinner (8.), 1:1 Christian Schober (17.), 2:1 Fabian Zinner (59. Elfmeter), 2:2 Noah Reinermann (71.), 2:3 Aaron Berg (87.). Zeitstrafe: Martin Gazdek (64. Wörth), Rot: Berrak Yildirim (78. Wörth). Obertraubling (34) überwintrt als Zweiter, Wörth (18) hat nach der zweiten Heimniederlage nur einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegsregion. „Wir gerieten zweimal in Rückstand. Die Mannschaft zeigte die nötige Moral und hat sich mit einer Top-Einstellung sogar noch drei Punkte geholt. Ein glücklicher, aber sehr wichtiger Dreier in einem ausgeglichenen Spiel, in dem wir den Kampf angenommen haben“, freut sich SVO-Trainer Andreas Schreiner. Illkofen – Oberhinkofen 3:1 Schiedsrichter: Kiran Becker. Tore: 0:1 Jakob Blank (20.), 1:1 Stefan Rosenmüller (27.), 2:1 Julian Fellerer (55.), 3:1 Gregor Kellermann (74.). Illkofen (17) konnte im letzten Spiel vor der heiß ersehnten Winterpause eine lange Negativserie mit einem Heimdreier gegen Oberhinkofen (26) beenden. „Ein insgesamt verdienter Arbeitssieg gegen einen gleichwertigen Gegner, wobei wir ein Chancenplus zu verzeichnen hatten. Held des Nachmittags war unser Abteilungsleiter Gregor Kellermann, eigentlich ein Torwart, der per Seitfallzieher das 3:1 markierte. Nun können wir wenigstens etwas beruhigter in die Winterpause gehen“, freut sich SpVgg-Trainer Philipp Strauß. „Ein grottenschlechtes Kreisligaspiel, in dem wir uns wieder Mal selbst geschlagen haben. Wir konnten unsere Chancen nicht nutzen und luden auf der Gegenseite Illkofen zum Toreschießen ein. Dennoch können wir insgesamt stolz sein. Wir stehen nämlich mit 26 Punkten als Aufsteiger in der oberen Tabellenhälfte“, so FCO-Coach Kyros Farahmand. Türk Genclik – Mintraching 1:1 Schiedsrichter: Stefan Grundmann. Tore: 1:0 Yordan Todorov (8.), 1:1 Johannes Gerl (68.). Gelb-Rot: Abdullah Korkmazer (74. Türk Genclik). Der FC Mintraching (10) überwintert zwar als Letzter, konnte aber immerhin einen Zähler bei Türk Genclik (24) ergattern. „Zur Pause führten wir verdient mit 1:0, waren besser. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel hitziger. Die kampfstarken Gäste kamen noch zum verdienten 1:1“, so Selahattin Aslan, der sportliche Leiter von Türk Gencilk. „Wir haben zu spät ins Spiel gefunden. Im zweiten Durchgang spielten wir dafür sehr dominant, hätten durchaus das zweite Tor nachlegen können. Auch unser Keeper Tobias Schmidt musste einmal in höchster Not klären. Mit einem Auswärtspunkt können wir leben“, erklärt FCM-Coach Ilhan Capar.

Sünching – Wenzenbach 2:3 Schiedsrichter: Fabian Wysotzki. Tore: 0:1 Christopher Prester (11.), 0:2 Prester (19.), 0:3 Benjamin Berger (54.), 1:3 Florian Marek (56.), 2:3 Stefan Karl (88.). Rot: Samuel Raab (90.+1 Sünching/ Notbremse). Der Tabellenführer aus Wenzenbach (41) setzte sich in einem heiß umkämpften Spiel knapp mit 3:2 in Sünching (20) durch. „Unser Keeper Stefan Glötzl hat uns mit einer Parade in letzter Sekunde den Sieg gerettet. Über 90 Minuten gesehen ein verdienter Sieg gegen einen starken Gegner auf tiefem Geläuf. Das 2:0 für uns war wohl abseits, dem 1:3 ging dafür ein Handspiel voraus. Wir waren effektiver, hätten die Partie frühzeitig entscheiden müssen“, resümiert SVW-Coach Nico Beigang. Burgweinting – BSC Regensburg 3:2 Schiedsrichter: Uli Schindler. Tore: 0:1 Rudolf Verschl (45.+1 Elfmeter), 1:1 Kamil Hein (48.), 1:2 David Ezeibe (48.), 1:3 David Ezeibe (70.), 3:2 Fabian Ehrhardt (84.). Zeitstrafe: Tamas Barcsa (85. Burgweinting). Burgweintings Lauf hielt an. Der SVB (22) sicherte sich den sechsten Dreier der Saison und macht einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. David Ezeibe erzielte seine Tore 19 und 20. Der BSC Regensburg (30) musste die sechste Niederlage hinnehmen. „Mein Trainerpartner Jochen Seitz und ich sind sehr stolz auf das Team, das die letzten Wochen hervorragende Leistungen abgeliefert hat. Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Im zweiten Spielabschnitt waren wir klar besser und gewannen verdient“, freut sich Burgweinting-Coach Toni Wittmann. „Wie das Hinspiel verloren wir auch das Rückspiel mit 2:3. Uns fehlte etwas die nötige Intensität. Insgesamt ging die Niederlage aufgrund der zweiten Halbzeit, in der drei Fehler im Defensivverbund unsererseits durch Gegentore bestraft wurden, in Ordnung“, so BSC-Trainer Tobias Smolarczyk. Freier TuS – Wiesent 3:0 Schiedsrichter: Gkgergki Diamanti. Tore: 1:0 Thomas Maier (28.), 2:0 Aaron Weber (47.), 3:0 Daniel Hochholzer (89.). Zeitstrafe: Michael Bauer (86. Wiesent); Gelb-Rot Michael Bauer (87.), Michael Wasserburger (90. beide Wiesent). Der Freie TuS (28) sicherte sich den achten Dreier (8/4/6), Wiesent (18) musste die sechste Niederlage (4/6/6) hinnehmen. TuS-Trainer Benedikt Lautenschlager war zufrieden: „Ein verdienter Dreier gegen unbequeme Gegner. Über 90 Minuten sind wir dominant aufgetreten und hätten noch höher gewonnen können. Wir sind froh, dass wir mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen können. Die erste Phase der Saison war unter dem Strich positiv. Wir werden nun runterfahren, die Akkus aufladen und dann mit vielen Ideen und neuer Power in die Restsaison starten.“ Gäste-Trainer Stefan Schweiger: „Der Freie TuS war von Beginn an zweikampfstärker und wacher. Nach dem 0:2 haben wir nochmal alles probiert, konnten unsere wenigen Torchancen aber nicht nutzen und fingen uns in der Schlussphase noch das 0:3 ein.“ Hier die Vorberichte:

Hinspiel: 3:2. Der SV Burgweinting (18) ist gut drauf, ist seit fünf Spielen ungeschlagen (3/2/0). Zuletzt holte die Elf von Toni Wittmann und Jochen Seitz in Wenzenbach einen Zähler. Das 4:4 musste man dabei erst in der Nachspielzeit hinnehmen. Der BSC Regensburg (30) hat somit ein hartes Stück Arbeit vor sich. Aus den letzten vier Spielen konnte die Smolarczyk-Elf nur einen Dreier holen (1/2/1). Die Auswärtsbilanz ist positiv (4/1/3).





Hinspiel: 1:1. Der Freie TuS (25) steht im gesicherten Mittelfeld. Drei der letzten vier Partien gingen allerdings verloren. Gegen Walhalla setzte es die zweite Heimpleite der Saison (5/1/2). Nun soll der sechste Heimdreier her. Die Gäste aus Wiesent (18) errangen im letzten Auswärtsspiel bei Türk Genclik den ersten Sieg in der Fremde (1/3/2). Nach dem Heimdreier über Obertraubling soll nachgelegt werden.





Hinspiel: 2:4. Die SG Walhalla (15) errang vorige Woche einen wichtigen Auswärtssieg beim Freien TuS. Die Arslan-Elf wird alles daransetzen, um den zweiten Heimsieg (1/4/2) folgen zu lassen. Die Gäste aus Kareth (29) peilen den vierten Sieg in Folge an. Seit sechs Spieltagen ist die Vöhringer-Truppe ungeschlagen (5/1/0) und kletterte auf Rang vier. Die Aufstiegsränge sind nur noch zwei mickrige Zähler entfernt.





Hinspiel: 0:4. Der TSV Wörth sicherte sich zuletzt gegen die Spitzenteams aus Oberhinkofen, Wenzenbach und den BSC jeweils ein 1:1. Daheim musste sich die Luttner-Elf bisher nur gegen Kareth (4/4/1) geschlagen geben. Mit aller Macht möchte sich der TSV mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschieden. Die Abstiegsränge sind derzeit nur drei Punkte entfernt. Die Gäste aus Obertraubling (31) sind Zweiter, verloren aber vorige Woche mit 0:2 in Wiesent. Die Schreiner-Elf will den zweiten Rang verteidigen und den dritten Auswärtssieg (2/2/4) klar machen.





Hinspiel: 2:2. Die SpVgg Illkofen (14) ist derzeit Vorletzter. Bislang errangen die Strauß-Schützlinge erst einen Heimsieg (1/2/3). Die Gäste aus Oberhinkofen (26) befinden sich aktuell in einem Tief. Nur einen Punkt holten die Farahmand-Schützlinge aus den letzten fünf Partien. Die Auswärtsbilanz ist aber immer noch positiv (4/1/3). Und das soll sie auch bleiben.





Hinspiel: 2:1. Der SV Türk Genclik befindet sich mit 23 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Der Aufsteiger konnte nur eines der letzten sechs Spiele (1/3/2) für sich entscheiden. Der dritte Heimsieg (2/4/2) gegen den Rangletzten Mintraching (9) soll ins Auge gefasst werden. Die Gäste stehen unter Zugzwang. Die zehnte Niederlage in Folge soll vermieden werden. Auswärts steht noch kein einziger Dreier zu Buche (0/1/7).





Hinspiel: 2:5. Der SV Sünching (19) kehrte nach dem Trainerwechsel zu alt bekannter Stärke zurück. Fünf Siege und ein Remis bei einer Niederlage in Kareth lautet die Bilanz von Coach Andreas Faltermeier. Die Heimbilanz macht Mut (5/1/2) vor dem Spiel gegen den Tabellenführer aus Wenzenbach (38), der genau doppelt so viele Punkte auf dem Konto hat. Die Gäste gerieten zuletzt etwas ins Straucheln (1/4/1), doch der Vorsprung auf die Verfolger beträgt noch immer sieben Zähler.