Allgemeines
Augen auf den Ball in der Oberliga.
Augen auf den Ball in der Oberliga. – Foto: Jens Terhardt

Alle Spiele, alle Tore, alle Ticker: So läuft der Spieltag!

FuPa Niederrhein präsentiert euch alle Spiele, alle Tore, alle Ticker zum Spieltag am 7. September.

FuPa Niederrhein startet auch im September weiter durch. Im Fußballverband Niederrhein stehen einige Top-Duelle an, die ihr in der großen Übersicht findet.

Eine Auswahl von Spielen am 7. September 2025

Heute, 11:00 Uhr
VfR Warbeyen
VfR WarbeyenVfR Warbeyen
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
11:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:00live

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
16:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:00

Heute, 13:15 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
13:15live

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:30

Heute, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:30

Heute, 18:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
18:00

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:30live

Heute, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
11:00

