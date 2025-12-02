Alle Spiele abgesagt: »Man muss radikal denken«

"Ich bin froh, dass der Verband hier individuelle Regeln zugelassen hat, da müssen wir auch einmal Danke an Jens Reitstetter, unseren Spielleiter, sagen", ist Bambergs Vorstandssprecher Sascha Dorsch erleichtert. In den vergangenen Wochen noch ging der oberfränkischen Funktionär mit dem Bayerischen Fußballverband hart ins Gericht, forderte eine frühzeitige Winterpause. Er übt Kritik, wenn Kritik nötig ist. Er lobt aber auch, wenn gelobt werden muss. "Der Fakt, dass alle absagen, unterstreicht ja auch, dass alle nun einfach in die Winterpause wollen. Und ja, dass heißt, dass im Frühjahr 2026 gegebenenfalls auch unter der Woche gespielt werden muss. Da darf dann auch keiner jammern..."

Dass am 6. Dezember nicht mehr gekickt werden kann, hat sich bereits am vergangenen Wochenende abgezeichnet. "Unsere Plätze waren schon vor einigen Tagen nicht mehr bespielbar. Erst waren sie teils gefroren, teils matschig. Nun steht zehn Zentimeter hoch das Wasser auf dem Feld", berichtet Neumarkts Trainer Sven Zurawka - und spricht seinem Würzburger Kollegen Christian Breunig aus der Seele. "Der Zustand des Rasens ist katastrophal. Das macht keinen Sinn mehr!"

Florian Bauer vom SC Großschwarzenlohe fordert angesichts der Absagenwelle in diesem Spätherbst bzw. Frühwinter einmal mehr: "Man muss radikal denken und generell von März bis Oktober spielen oder mehr Englische Wochen einbauen. Warum nicht die geile Zeit des Jahres nutzen? Das Produkt Amateurfußball muss im Vordergrund stehen - und nicht irgendwelche fixen Kalender." Zeit, sich über diese Worte Gedanken zu machen, bleibt nun genügend...