Frostig und teilweise unbespielbar sind die Fußballplätze in Südhessen aktuell. – Foto: Timo Babic (Symbolbild)
Alle Spielabsagen im Überblick
Wintereinbruch sorgt für unbespielbare Plätze in Südhessen +++ Die Absagen im Überblick
Region. Spätestens an diesem Wochenende hat der Wintereinbruch die Sportplätze der Region erreicht. Hier findet ihr eine Übersicht für alle abgesagten Spiele in den Kreisen Darmstadt, Groß-Gerau, Odenwald, Dieburg und Bergstraße.