Allgemeines
Frostig und teilweise unbespielbar sind die Fußballplätze in Südhessen aktuell.
Frostig und teilweise unbespielbar sind die Fußballplätze in Südhessen aktuell. – Foto: Timo Babic (Symbolbild)

Alle Spielabsagen im Überblick

Wintereinbruch sorgt für unbespielbare Plätze in Südhessen +++ Die Absagen im Überblick

Region. Spätestens an diesem Wochenende hat der Wintereinbruch die Sportplätze der Region erreicht. Hier findet ihr eine Übersicht für alle abgesagten Spiele in den Kreisen Darmstadt, Groß-Gerau, Odenwald, Dieburg und Bergstraße.

Darmstadt (überregional)

Verbandsliga Süd

Heute, 15:15 Uhr
FC Neu-Anspach
FC Neu-AnspachFC N.-A.
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA
Abgesagt

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Langen
1. FC Langen1. FC Langen
SV Rot-Weiß Walldorf
SV Rot-Weiß WalldorfRW Walldorf II
Abgesagt

Gruppenliga

Heute, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
Abgesagt

Odenwald

Kreisoberliga Dieburg/Odenwald

Kreisliga A

Kreisliga B

Heute, 15:00 Uhr
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
Abgesagt

Heute, 13:00 Uhr
SSV Brensbach
SSV BrensbachBrensbach II
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst II
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
KSV Haingrund
KSV HaingrundHaingrund
TSV Bullau
TSV BullauTSV Bullau
Abgesagt

Heute, 13:00 Uhr
SG Rothenberg
SG RothenbergRothenberg II
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
VfR Würzberg
VfR WürzbergVfR Würzberg
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt II
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg Kinzigtal
Spvgg KinzigtalKinzigtal
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
SV Beerfelden
SV BeerfeldenBeerfelden
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
Abgesagt

Dieburg

A-Liga:

spielfrei

B-Liga:

keine Absagen

Bergstraße

Kreisoberliga

Kreisliga A

Kreisliga B

Groß-Gerau

Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg. Seeheim-Jugenheim
Spvgg. Seeheim-JugenheimSeeheim-Jug.
SG Modau
SG ModauSG Modau
Abgesagt

Kreisliga A

keine Absagen

Kreisliga B

Heute, 13:00 Uhr
SC Kickers Mörfelden
SC Kickers MörfeldenSC Kickers
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
-
-
§ Urteil

Darmstadt (Kreis)

Kreisliga A

Heute, 15:00 Uhr
SKG Roßdorf
SKG RoßdorfSKG Roßdorf
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim II
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
TSG Messel
TSG MesselTSG Messel
TSV Nieder-Ramstadt
TSV Nieder-RamstadtNd.-Ramstadt
Abgesagt

Heute, 13:00 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach II
FTG Pfungstadt
FTG PfungstadtFTG 1900
-
-
§ Urteil

Kreisliga B

Heute, 13:00 Uhr
SKG Roßdorf
SKG RoßdorfSKG Roßdorf II
SV Erzhausen
SV ErzhausenSV Erzhausen II
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
TGB 1865 Darmstadt
TGB 1865 DarmstadtTGB 1865
TSV Braunshardt
TSV BraunshardtBraunshardt
Abgesagt

Heute, 13:00 Uhr
Darmstädter TSG 1846
Darmstädter TSG 1846TSG 1846 II
Germania Pfungstadt
Germania PfungstadtRSV Germania
Abgesagt

