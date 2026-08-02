Alle Sonntagsspiele der Verbandsliga Süd im Überblick

Die beiden Zweitvertretungen wollen die ersten Punkte der Saison holen - und mit dem Abstiegskampf nix zu tun haben.
Der Ratzeburger SV will wieder in die LL, muss dafür aber einige Spiele gewinnen. Heute könnte man gegen den BSSV damit anfangen.
Während Hamberge letzte Saison überraschen konnte (3.Platz), stieg die SG Elmenhorst fast ab (in der Relegation zur Kreisliga konnte man sich erst retten). Damit es nicht wieder so knapp wird, sollte man in der Hinrunde vorlegen, am besten heute mit einem SIeg anfangen.
Während Trittau seit Jahren auf Platz drei bis fünf landet und diese Saison gerne aufsteigen würde, ist Ahrensbök mal wieder abstiegsbedroht. Ein Sieg gegen Trittau wäre eine kleine Sensation.