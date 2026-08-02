Alle Sonntagsspiele der Verbandsliga Süd im Überblick Alle Sonntagsspiele mit Verbandsliga Süd Beteiligung im Überblick. von Isaija Zecevic · Heute, 00:00 Uhr · 0 Leser

Alle Sonntagsspiele mit VL-Süd Beteiligung im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Die beiden Zweitvertretungen wollen die ersten Punkte der Saison holen - und mit dem Abstiegskampf nix zu tun haben.

Der Ratzeburger SV will wieder in die LL, muss dafür aber einige Spiele gewinnen. Heute könnte man gegen den BSSV damit anfangen.

Während Hamberge letzte Saison überraschen konnte (3.Platz), stieg die SG Elmenhorst fast ab (in der Relegation zur Kreisliga konnte man sich erst retten). Damit es nicht wieder so knapp wird, sollte man in der Hinrunde vorlegen, am besten heute mit einem SIeg anfangen.

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