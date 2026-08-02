 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligabericht

Alle Sonntagsspiele der Verbandsliga Süd im Überblick

Alle Sonntagsspiele mit Verbandsliga Süd Beteiligung im Überblick.

von Isaija Zecevic · Heute, 00:00 Uhr · 0 Leser
Alle Sonntagsspiele mit VL-Süd Beteiligung im Überblick.
Alle Sonntagsspiele mit VL-Süd Beteiligung im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

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VL Süd Schl.-Holstein
SV Eichede II
Ratzeburg
Groß Grönau
Trittau

Heute, 14:00 Uhr
SG Reinfeld / Kronsforde
SG Reinfeld / KronsfordeSG Reinfeld II
SSC Hagen Ahrensburg
SSC Hagen AhrensburgHagen Aburg II
14:00

Die beiden Zweitvertretungen wollen die ersten Punkte der Saison holen - und mit dem Abstiegskampf nix zu tun haben.

Heute, 14:30 Uhr
Büchen/Siebeneichener SV
Büchen/Siebeneichener SVBSSV
Ratzeburger SV
Ratzeburger SVRatzeburg
14:30

Der Ratzeburger SV will wieder in die LL, muss dafür aber einige Spiele gewinnen. Heute könnte man gegen den BSSV damit anfangen.

Heute, 15:00 Uhr
SG Elmenhorst / Tremsbüttel
SG Elmenhorst / TremsbüttelSG Elmenhorst
SV Hamberge
SV HambergeHamberge
15:00

Während Hamberge letzte Saison überraschen konnte (3.Platz), stieg die SG Elmenhorst fast ab (in der Relegation zur Kreisliga konnte man sich erst retten). Damit es nicht wieder so knapp wird, sollte man in der Hinrunde vorlegen, am besten heute mit einem SIeg anfangen.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Trittau
TSV TrittauTrittau
MTV Ahrensbök
MTV AhrensbökAhrensbök
15:00

Während Trittau seit Jahren auf Platz drei bis fünf landet und diese Saison gerne aufsteigen würde, ist Ahrensbök mal wieder abstiegsbedroht. Ein Sieg gegen Trittau wäre eine kleine Sensation.