– Foto: Reinhard Rehkamp
Alle Sommertransfers: Transferkarussell der Oberliga Niedersachsen
Diese Spieler wechseln vor der neuen Saison die Vereine
von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Die Kaderplanung für die neue Oberliga-Saison läuft auf Hochtouren. Zahlreiche Vereine haben ihre Mannschaften bereits mit namhaften Neuzugängen verstärkt, gleichzeitig verlassen etablierte Leistungsträger ihre Klubs. Ein Überblick über die wichtigsten Personalbewegungen aller Oberligisten.
1. FC Germania Egestorf-Langreder
Trainer: Boris Besovic
Zugänge: Mohsin Isifou (VfV Borussia 06 Hildesheim), Georg Tidow (VfB Oldenburg), Emil Strauch (Eintracht Braunschweig II), Alhassane Roi Kaba (Blomberger SV), Ferdinand Takyi (FC Worpswede), Ognjen Arbinja (Vereinslos (Zuletzt FK Famos Istočna Ilidža)), Hasan Özdemir (TSV Havelse), Luka Alexander Klimek (JFV Calenberger Land)
Abgänge: Joshua Siegert (Karriereende), Bastian Kamkaing Kamole (FC Verden 04), Ruwen Albrecht (Sportfreunde Lotte), Finn Hoffmann (HSC Hannover), Nick Bode (HSC Hannover), Jonas Lübke (HSC Hannover), Jean-Luca Hacke (SV Frielingen)
BSV Rehden
Trainer: Majid Cirousse
Zugänge: Leonit Basha (SV Atlas Delmenhorst), Nick Kaperkon (SFN Vechta), Daniel Hefele (SV Atlas Delmenhorst), Mert Döner (JFV Bremen), Nazar Rulevskyi (JFV Bremen), Paterson Chato (SV Rödinghausen), Ebrima Jobe (Tennis Borussia Berlin), Robin Alexander Sarstedt (Lupo Martini Wolfsburg), Aladji Dieye (FC Hertha 03 Zehlendorf), Fynn Kasperak (Blumenthaler SV)
Abgänge: Kristian Arambasic (SSV Jeddeloh), Dominik Klann (Eintracht Rheine), Elias Beck (VfV Borussia 06 Hildesheim), Eric Anozie (SV Atlas Delmenhorst), David Lucic (SV Arminia Hannover), Inwoo Choi (Ziel unbekannt), Pascal Wiewrodt (Ziel unbekannt), Inwoo Choi (FC Verden 04), Oleksii Mazur (FC Verden 04), Henri Malik Euwi (FC Cosmos), Nikita Marusenko (ETSV Hamburg), André Nicolas N'Diaye (SV Atlas Delmenhorst)
Eintracht Braunschweig II
Trainer: Uwe Möhrle
Zugänge: Flynn Schönmottel (Lupo Martini Wolfsburg), Akram-Dine Mohamadou (MTV Wolfenbüttel), Ali Altay (Eintracht Braunschweig), Linus Queißer (SV Babelsberg 03), Yesua Motango (SV Wilhelmshaven), Jan-Niklas Maletzke (FSV Schöningen II), Marvin Hounkpati (Eintracht Braunschweig), Arda Aksac (Eintracht Braunschweig), Leon Herdes (Eintracht Braunschweig), Glory Kiveta (Hamburger SV II), Max Belger (Hannover 96), Jona Borsum (Kickers Offenbach)
Abgänge: Matteo Mazzone (Daytona State Falcons (Usa College)), Enes Gündüz (Ziel unbekannt), Kacper Szczerba (Ziel unbekannt), Ricardo Wagner (Ziel unbekannt), Adem Sipic (Nashville SC), Jarno Engler (FC Germania Bleckenstedt), Ömer Sever (HSC Hannover), Enes Gündüz (Berliner AK), Ömer Sever (HSC Hannover), Bjarne Thoelke (VfL Wahrenholz), Maxim Root (Ziel unbekannt), Emil Strauch (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Linus Queißer (FC Erzgebirge Aue), Laurin Peters (Ziel unbekannt), Ole Matthias (SV Fortuna Magdeburg)
FC Verden 04
Trainer: Bastian Reiners, Oliver Warnke
Zugänge: Oliver Warnke (Heeslinger SC), Inwoo Choi (BSV Rehden), Bastian Kamkaing Kamole (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Oleksii Mazur (BSV Rehden), Vincent Bischoff (VfL Osnabrück), Jonas Kühl (Bremer SV), Milan Berenschot (Go Ahead Eagles Deventer), Lukas Fabel (FC Heidetal), Jan-Luca Warm (Bremer SV), Ruwen Albrecht (Sportfreunde Lotte), Vincent Bischoff (VfL Osnabrück), Lucas Uwandu (Bremer SV), Nik Tödter (SV Hönisch)
Abgänge: Maximilian Jäger (TSV Etelsen), Kevin Brandes (Ziel unbekannt), Robert Posilek (Rotenburger SV), Marcel Hilßner (FC Verden 04 II), Lucas Uwandu (Bremer SV), Tim-Liam Freund (MTV Eintracht Celle), Fatih Sakinc (Blumenthaler SV), Jan-Ole Müller (SV Kuchl)
Heeslinger SC
Trainer: Nico Matern
Zugänge: Laurin Peschlow (JFV A/O/B/H/H), Julian Seepolt (TuS Harsefeld), Nico Matern (TuS Harsefeld), Mika Eickhoff (BSV Kickers Emden), Julian Stöhr (BSV Kickers Emden), Abdulai Barrie (VfB Oldenburg)
Abgänge: Malte Bösch (Ziel unbekannt), Oliver Warnke (FC Verden 04), Malte Bösch (TSV Bardowick), Terry Becker (SV Drochtersen/Assel), Edison Mazreku (SV BW Bornreihe), Omar Kujabi (Ziel unbekannt), Emilio Moussalli (Blumenthaler SV)
Lüneburger Sport-Klub Hansa
Trainer: Tarek Gibbah
Zugänge: Niklas Gerwin (SV Eintracht Lüneburg), Elmin Mekic (Altona 93), Julien Gründker (FC Energie Cottbus), Tommy Henze (VfV Borussia 06 Hildesheim), Mika Schönke (MTV Treubund Lüneburg), Philippe Schultz (TSV Gellersen), Ole Brammer (VfL Wolfsburg), Noah Dahaba (FC Teutonia 05 Ottensen), Lenny Borges (Vereinslos (Zuletzt Holstein kiel U23)), Jonas-Finn Hartig (Hamburger SV)
Abgänge: Samir Rabbi (TuS Harsefeld), Tomek Pauer (Karriereende), William Monteiro Magnus Francisco (TV Jahn Schneverdingen), William Monteiro Magnus Francisco (TV Jahn Schneverdingen), Paul Knacke (MTV Römstedt), Oke Wilke (Cape Breton University (Kanada)), Jona Prigge (Ziel unbekannt), Bennet Alexander Rotetzki (FC Eintracht Norderstedt II)
SC Hemmingen-Westerfeld
Trainer: Tim-Hendrik Hoffmann
Zugänge: Jared-Loic Kambamba Mubamba (STK Eilvese), Bangin Bakir (Lupo Martini Wolfsburg), Robin Dreesen (Lupo Martini Wolfsburg), Aziz Kiy (Lupo Martini Wolfsburg), Anis Nehme (SV Arminia Hannover), David Sitzer (SV Arminia Hannover), Niclas Grund (SV Ramlingen-Ehlershausen), Cenan Aslan (VfV Borussia 06 Hildesheim), Finn Jüttner (FC Lehrte), Lukas Leidemann (Hannover 96), Luc-Elias Fender (HSC Hannover)
Abgänge: Christopher Schultz (SV Ramlingen-Ehlershausen), Ole Bentlage (SV 1946 Bavenstedt), Valent Behluli (SV Gehrden), Finn-Marten Scharenberg (Pausiert (Beruflich nach London)), Michael Gerlach (SC Hemmingen-Westerfeld II), Yasin Yildizadoymaz (Ziel unbekannt), Maksym Kurupko (Ziel unbekannt), Taras Romancenko (Ziel unbekannt), Marlo Smak (SG Eldingen)
SC Spelle-Venhaus
Trainer: Henry Hupe
Zugänge: Daniel Benke (SV Meppen II), Joe Klöpper (SV Meppen II), Moritz Pauli (Borussia Münster), Jan Wulkotte (SV Meppen II), Benjamin Hormann Evers (SC Preußen Münster II)
Abgänge: Nils Bußmann (SV Mesum), Jan-Hubert Elpermann (SV Teglingen), Jip Kemna (Ziel unbekannt), Marius Kattenbeck (Borussia Emsdetten)
SSV Vorsfelde
Trainer: René Wegner
Zugänge: Theo Jacques Tripler (SV Lengede), Fatmir Bartolen (SSV Kästorf), Liam Fry (BSC Acosta), Merlin Thiel (MTV Gifhorn), Julio Rodrigues (MTV Gifhorn), Jarne Wöckener (MTV Gifhorn), Tiago Thiel (SSV Vorsfelde), Ensar Maloku (MTV Gifhorn), Athanasios Palanis (Lupo Martini Wolfsburg), Niklas Richter (MTV Wolfenbüttel), Diego Cioffo (SV Reislingen-Neuhaus), Timo Beuchel (BSC Acosta), Devin Anthony Gregoraci (1. SC Göttingen 05), Mika Kullig (SSV Vorsfelde II), Nelson Jose Villadiego Perez (TSV Ehmen)
Abgänge: Justin Kick (FSV Schöningen), Malte Istock (Lupo Martini Wolfsburg), Michel Haberecht (Karriereende), Fynn Breit (Lupo Martini Wolfsburg), Dennis Dubiel (Lupo Martini Wolfsburg), Marcel Hekkel (MTV Gifhorn), Lucas Friedrich (Karriereende), Mohamed Dallali (Karriereende), Philipp Flaschel (FC Brome 1919)
SV Drochtersen/Assel II
Trainer: Milan Schweiger
Zugänge: Connor Rohra (TuS Bersenbrück), Roberto Sandu (TuS Blau-Weiß Lohne), Rhys-Bernad Chiawah Pufong (SV Wilhelmshaven), Moris Kaiser (SV Ahlerstedt/Ottendorf II), Lenn Spremberg (SC Paderborn 07 II), Eren Badur (SV Ahlerstedt/Ottendorf), Enes Badur (SV Ahlerstedt/Ottendorf), Haris Hyseni (SV Drochtersen/Assel)
Abgänge: Niklas von Borstel (VfL Güldenstern Stade), Finn Wendler (TSV Elstorf), Nick Dehde (Vereinslos), Lewin Krause (SV Drochtersen/Assel III), Dominique Jeremy May (FC Süderelbe II), Tanju Gülüm (Vereinslos), Kevin Ingreso (SV Drochtersen/Assel)
SV Meppen II
Trainer: George-Cemil Yumusak
Zugänge: Julius Kanowski (TuS Bersenbrück), George-Cemil Yumusak (SV Meppen U16), Andreas Hoffhaus (SV Meppen uU6), Kimi Andreas Hindahl (SSV Jeddeloh), Oussama Marmouk (GW Firrel), Lucas Moes (SV Meppen), Levin Jürgens (SV Meppen), Julian Frohne (SV Meppen), Philipp Heinle (SV Meppen), Colin Decker (SV Holthausen Biene), Ivan Jozic (SV Wilhelmshaven)
Abgänge: Daniel Benke (SC Spelle-Venhaus), Joe Klöpper (SC Spelle-Venhaus), Jan Wulkotte (SC Spelle-Venhaus), Kai Möllermann (SV Vorwärts Nordhorn), Redir Mohamad (SV Vorwärts Nordhorn), Ryan Kirkil (HSC '21 Haaksbergen), Titus Jakob (VfL Halle 1896), Phil Gysbers (BV Garrel), Janis Hagemann (Ziel unbekannt)
SV Vorwärts Nordhorn
Trainer: Viktor Maier
Zugänge: Maximilian Hasnik (SV Holthausen Biene), Benjamin Klein (SV Meppen), Kai Möllermann (SV Meppen II), Philipp Hecht (U19), Redir Mohamad (SV Meppen II), Kyle Godwin Houdegle (HHC Hardenberg U21), Jan Behrens (TuS Gildehaus), Mustapha Yahaya (AD Taraguilla)
Abgänge: Lasse Langlet (SV Veldhausen 07), Christopher Hölscher (Eintracht Rheine), Colin Heins (Karriereende), Mert Kücüker (SV Eintracht Nordhorn II), Sebastian Dues (Ziel unbekannt), Koray Yesilkaya (SV Eintracht Nordhorn II), Saman Alhaider (SV Mesum)
SV Wilhelmshaven
Trainer: Bi Le Tran
Zugänge: Dennis Engel (BSV Kickers Emden), David Schiller (BSV Kickers Emden), Kai-Sotirios Kaissis (BSV Kickers Emden), Tobias Steffen (BSV Kickers Emden), Yasar Brüning (Viktoria Arnoldsweiler), Lennart-Erik Johanning (SV Werder Bremen), Tido Steffens (BSV Kickers Emden), Marvin Eilerts (BSV Kickers Emden), Bela Rebensburg (TuS Makkabi Berlin), Finn Rosenboom (TuS Esens), Klaas Bikker (SV Großefehn), Marten Schmidt (BSV Kickers Emden), Bi Le Tran (SV Großefehn), Anton Gorst (SV Großefehn), Denis Kifel (VfL Osnabrück), Jean-Pierre Bamezon (SpVg Aurich)
Abgänge: Conor-Jonathan Gnerlich (Ziel unbekannt), Tim Rister (Wilhelmshavener SC Frisia), Maurice Bank (VfL Kamen), Marlon Kuhlmann (GW Firrel), Mohammed Kneschka Sultani (OSC Bremerhaven), Rhys-Bernad Chiawah Pufong (SV Drochtersen/Assel II), Alex Chiarodia (SV Hansa Friesoythe), Zaid Abazid (Heidmühler FC), Max Wichmann (VfL Wildeshausen), Ervin Catic (Rot Weiss Ahlen), Nicolas Fenski (Ziel unbekannt), Loth Benny Boungou (Ziel unbekannt), Yesua Motango (Eintracht Braunschweig II), Arion Blakqori (Pattani FC (1 Liga Thailand)), Leonid Mina (Ziel unbekannt), Ivan Jozic (SV Meppen II), Valeriu Gaiu (SuS Steenfelde), Jordy Biakala (VfL Oythe)
TuS Bersenbrück
Trainer: Hanjo Vocks
Zugänge: Eduard Cotor (SV Meppen), Hanjo Vocks (Vereinslos (Zuletzt SC Spelle venhaus)), Sven Lameyer (SV Atlas Delmenhorst), Jannik Wittmann (VfB Oldenburg), Lejs Bukvic (FC Oberneuland), Justus Warnking (Bremer SV), Mikael Rodriguez (VfB Oldenburg), Maximilian Lepper (SV Concordia Belm-Powe)
Abgänge: Silas Burke (Borussia Emsdetten), Connor Rohra (SV Drochtersen/Assel II), Nick Claushallmann (TuS Eintracht Rulle), Fyn Luca Ebeling (TSV Havelse), Julius Kanowski (SV Meppen II), Fiete Sall (Ziel unbekannt), Stepan Strashnoi (unbekannt), Hakim Traoré (unbekannt), Marcel Abeling (unbekannt), Santiago Aloi (TuS Bersenbrück II), Marcos Alvarez (Ziel unbekannt), Fiete Sall (Hagener SV), Fyn Luca Ebeling (Bremer SV)
TuS Blau-Weiß Lohne
Trainer: Hammad El-Arab
Zugänge: Nilo Eggimann (BW Lohne II), Jakob Völkerding (VfL Osnabrück), Peter Sieve (SV Grün-Weiß Mühlen), Christian Düker (SV Bethen), Hammad El-Arab (Vereinslos), Matteo Kolhoff (SV Meppen), Niklas Vocks (BW Lohne), Mats Günther (BW Lohne), Mats Wegner (BW Lohne), Jonas Eilers (SV Atlas Delmenhorst)
Abgänge: Torben Rehfeldt (Karriereende), Christian Neidhart (Trennung), Luke Schierenbeck (Ziel unbekannt (Studienbedingt nach Rom)), Jannik Zahmel (MSV Duisburg), Pascal Kokott (Ziel unbekannt), Felix Schmiederer (ASV Altenlingen), Tom Kankowski (VfB Lübeck), Johannes Sabah (SC Peckeloh), Niklas Tepe (SV Atlas Delmenhorst), Tjark Reinert (BV Garrel), Luca Zander (Karriereende), Pelle Hoppe (Eimsbütteler TV)
VfV Borussia 06 Hildesheim
Trainer: Ridha Kitar
Zugänge: Benjamin Mommertz (VfV Borussia 06 Hildesheim), Elias Beck (BSV Rehden), Erik Henschel (SV Newroz Hildesheim), Kristers Millers (VfV Borussia 06 Hildesheim), Adrian Schmidt (VfV Borussia 06 Hildesheim), Mohammed Bengharda (STK Eilvese), Chima James Ulonna (VfV Borussia 06 Hildesheim), Nilavan Prabakaran (Hamburger SV II), Batuhan Kavakli (SV Türk Gücü Hildesheim), Lennart Plat (VfV Borussia 06 Hildesheim), Louis Peuker (VfV Borussia 06 Hildesheim), Justus Leon Repschlaeger (FC Bad Pyrmont Hagen)
Abgänge: Robin Wedemeier (SV Arminia Hannover), Maximilian Kohl (MTV Wolfenbüttel), Jannis Pläschke (SV Arminia Hannover), Mohsin Isifou (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Cenay Üzümcü (Ziel unbekannt), Tim Friedrich (Ziel unbekannt), Ilir Qela (Ziel unbekannt), Tommy Henze (Ziel unbekannt), Carlos Christel (MTV Wolfenbüttel), Hassan El-Saleh (Karriereende), Tommy Henze (Lüneburger Sport-Klub Hansa), Karsan Doski (Duhok Sport Klub (1 Liga Irak))