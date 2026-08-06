"Alle sind heiß auf das neue Kapitel Bezirksliga" FuPa-Teamcheck: Die SGM Äpfingen/Baltringen geht nach dem Aufstieg in der Bezirksliga Oberschwaben an den Start von Matthias Kloos · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Spielleiter Jonas Ruf – Foto: SGM

Im FuPa-Teamcheck spricht Jonas Ruf, Spielleiter der SGM Äpfingen/Baltringen in der Bezirksliga Oberschwaben, über eine spektakuläre Saison mit gewonnenem Dreikampf, erfolgreicher Relegation und Bezirkspokalsieg. Nach der kurzen Sommerpause geht es nun darum, die neue Liga kennenzulernen und den Klassenerhalt zu schaffen.

„Mit der Saison 2025/2026 waren wir natürlich sehr zufrieden“, sagt Jonas Ruf gegenüber FuPa. „Der Dreikampf im Saisonfinale über die letzten Spieltage mit der gewonnenen Relegation zum Schluss war genauso ein Highlight wie der Bezirkspokalsieg, in dem wir uns gegen die zwei Erstplatzierten der Bezirksliga behaupten konnten. Ich denke, spektakulärer und erfolgreicher hätte sich das von uns niemand vorstellen können.“ Kurze Pause, große Vorfreude



Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 begann nach einem intensiven Abschluss unter besonderen Bedingungen. „Die Sommerpause war durch die Relegation sehr kurz. Aber alle sind heiß auf das neue Kapitel Bezirksliga.“

Mannschaftsleistung statt Einzellob



Einzelne Spieler hebt Jonas Ruf nicht heraus. Für ihn trägt der Erfolg einen gemeinsamen Kern. „Das Abschneiden der letzten Saison war eine brutale Mannschaftsleistung. Hier Einzelne zu loben, würde dem Ganzen nicht gerecht werden.“ Klassenerhalt und Kennenlernen



„Für die neue Saison ist unser klares Ziel natürlich der Klassenerhalt und die Bezirksliga kennenzulernen – da brauchen wir uns nichts vorzumachen", sagt Ruf klar.