Im FuPa-Teamcheck spricht Jonas Ruf, Spielleiter der SGM Äpfingen/Baltringen in der Bezirksliga Oberschwaben, über eine spektakuläre Saison mit gewonnenem Dreikampf, erfolgreicher Relegation und Bezirkspokalsieg. Nach der kurzen Sommerpause geht es nun darum, die neue Liga kennenzulernen und den Klassenerhalt zu schaffen.
„Mit der Saison 2025/2026 waren wir natürlich sehr zufrieden“, sagt Jonas Ruf gegenüber FuPa. „Der Dreikampf im Saisonfinale über die letzten Spieltage mit der gewonnenen Relegation zum Schluss war genauso ein Highlight wie der Bezirkspokalsieg, in dem wir uns gegen die zwei Erstplatzierten der Bezirksliga behaupten konnten. Ich denke, spektakulärer und erfolgreicher hätte sich das von uns niemand vorstellen können.“
Kurze Pause, große Vorfreude
Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 begann nach einem intensiven Abschluss unter besonderen Bedingungen. „Die Sommerpause war durch die Relegation sehr kurz. Aber alle sind heiß auf das neue Kapitel Bezirksliga.“
Mannschaftsleistung statt Einzellob
Einzelne Spieler hebt Jonas Ruf nicht heraus. Für ihn trägt der Erfolg einen gemeinsamen Kern. „Das Abschneiden der letzten Saison war eine brutale Mannschaftsleistung. Hier Einzelne zu loben, würde dem Ganzen nicht gerecht werden.“
Klassenerhalt und Kennenlernen
„Für die neue Saison ist unser klares Ziel natürlich der Klassenerhalt und die Bezirksliga kennenzulernen – da brauchen wir uns nichts vorzumachen", sagt Ruf klar.
Keine Favoritenprognose
Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten hält sich Jonas Ruf zurück. „Als Neuling in der Liga und dem weitläufigen Bezirk sind nicht alle Teams gleich bekannt, sodass eine Einschätzung hierzu schwerfällt.“
Drei Abgänge
Personell gibt es bei der SGM Äpfingen/Baltringen Veränderungen. Fabian Bogenrieder hat aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beendet. Philip Rupf tritt aus familiären Gründen kürzer. Riccardo Rodia hat den Verein nach Tannheim/Aitrach verlassen.
Nachwuchs rückt nach
Aus der Jugend kommen Samuel Kast, Silas Beck, Lukas Ströbele, Gian-Luca Sack und Damian Wien dazu. Außerdem gibt es noch Zugänge für die zweite Mannschaft und die Reserve.
Netto-Spielzeit mit Augenmaß
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft bewertet Jonas Ruf Ansätze zur Erhöhung der Spielzeit grundsätzlich positiv, warnt aber vor einer ungeprüften Übertragung. „Regeländerungen rund um die Erhöhung der Netto-Spielzeit finde ich prinzipiell gut. Bei der Umsetzung muss aber schon der gesunde Menschenverstand walten und abwägen, was im Amateurbereich sinnig ist. Alles aus dem Profibereich zu übernehmen, macht definitiv keinen Sinn.“