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Im Nachfassen
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Alle sechs Tore von Hamberge im ersten Heimspiel der Saison im Video
+++ Alle Treffer des deutlichen Heimsiegs im Video +++
von Isaija Zecevic · Heute, 14:38 Uhr · 0 Leser
Insgesamt sechs Mal ging der Ball ins Tor. Hier seht ihr alle Tore im Video. – Foto: Timo Babić