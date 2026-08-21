 2026-08-17T04:56:09.060Z

Im Nachfassen

Alle sechs Tore von Hamberge im ersten Heimspiel der Saison im Video

+++ Alle Treffer des deutlichen Heimsiegs im Video +++

von Isaija Zecevic · Heute, 14:38 Uhr · 0 Leser
Insgesamt sechs Mal ging der Ball ins Tor. Hier seht ihr alle Tore im Video.
Insgesamt sechs Mal ging der Ball ins Tor. Hier seht ihr alle Tore im Video. – Foto: Timo Babić

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Der SV Hamberge setzte sich im ersten Heimspiel der Saison mit 6:0 gegen den SV Schackendorf durch. Hier gibt es alle sechs Treffer noch einmal zum Anschauen im Video.

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