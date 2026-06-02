Alle Relegations- und Aufstiegsspiele im Überblick

Wiesbaden. Die reguläre Saison ist nun auch in der Fußballregion Wiesbaden beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern. Von der Regionalliga bis zur Kreisliga C: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegationsspiele, die in der Region gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Aufstiegsrunde zur Gruppenliga, Halbfinal-Hinspiele
Relegation zur Kreisliga B Rheingau-Taunus, Spiel 1
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1
Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Hinspiele
Relegation zur Verbandsliga Mitte, Spiel 1
Relegation zur Kreisliga A Main-Taunus, Hinspiel
Relegation zur Kreisliga B Main-Taunus, Hinspiel
Relegation zur Kreisoberliga Limburg/Weilburg, Hinspiel
Aufstiegsrunde zur Gruppenliga, Halbfinal-Rückspiele
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 2*
Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Rückspiele
Relegation zur Verbandsliga, Spiel 2*
Relegation Kreisliga A Main-Taunus, Rückspiel
Relegation Kreisliga B Main-Taunus, Rückspiel
Relegation Kreisliga B Rheingau-Taunus, Spiel 2*
Relegation Kreisoberliga Limburg/Weilburg, Rückspiel
Aufstiegsrunde zur Gruppenliga, Finale in Kiedrich*
Relegation Kreisliga B Rheingau-Taunus, Spiel 3*
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 3*
Relegation zur Hessenliga, Finale auf neutralem Platz*
Relegation zur Verbandsliga, Spiel 3*
Noch keine Spiele angesetzt.
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