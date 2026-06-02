 2026-06-02T03:22:52.672Z

Relegation

Alle Relegations- und Aufstiegsspiele im Überblick

Von der Regionalliga bis zur B-Liga: Der Fahrplan für die heiße Phase nach der regulären Saison +++ Übersicht Tag für Tag

von Philipp Durillo · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser
Der SV Walsdorf bekommt es am Mittwochabend im Halbfinal-Hinspiel der Gruppenliga-Aufstiegsrunde mit der SG Villmar zu tun.
Der SV Walsdorf bekommt es am Mittwochabend im Halbfinal-Hinspiel der Gruppenliga-Aufstiegsrunde mit der SG Villmar zu tun. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

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Wiesbaden. Die reguläre Saison ist nun auch in der Fußballregion Wiesbaden beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern. Von der Regionalliga bis zur Kreisliga C: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegationsspiele, die in der Region gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Mittwoch, 3. Juni

Aufstiegsrunde zur Gruppenliga, Halbfinal-Hinspiele

Morgen, 19:00 Uhr
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf
SG Villmar / Aumenau / Arfurt
SG Villmar / Aumenau / ArfurtSG Villmar
19:00live

Morgen, 20:00 Uhr
SG Oberliederbach
SG OberliederbachOberliederb.
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi.
20:00

Relegation zur Kreisliga B Rheingau-Taunus, Spiel 1

Morgen, 19:30 Uhr
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
FC Waldems
FC WaldemsFC Waldems II
19:30

Donnerstag, 4. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1

Do., 04.06.2026, 14:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
14:00live

Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Hinspiele

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
15:00live

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
SG Bornheim 1945 Grün-Weiss
SG Bornheim 1945 Grün-WeissSG Bornheim
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
15:00

Relegation zur Verbandsliga Mitte, Spiel 1

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
TuRa Niederhöchstadt
TuRa NiederhöchstadtNiederhöchst
SG Kinzenbach
SG KinzenbachSG Kinzenbach
15:00live

Relegation zur Kreisliga A Main-Taunus, Hinspiel

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
FC Türk Kelsterbach
FC Türk KelsterbachTürk K.-bach II
TV Wallau
TV WallauTV Wallau
15:00

Relegation zur Kreisliga B Main-Taunus, Hinspiel

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel II
FC Schwalbach
FC SchwalbachFC Schwalb. II
15:00

Freitag, 5. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Limburg/Weilburg, Hinspiel

Fr., 05.06.2026, 19:00 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn II
SG Niedershausen/Obershausen
SG Niedershausen/ObershausenN..-/Obersh.
19:00

Samstag, 6. Juni

Aufstiegsrunde zur Gruppenliga, Halbfinal-Rückspiele

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi.
SG Oberliederbach
SG OberliederbachOberliederb.
15:00

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
SG Villmar / Aumenau / Arfurt
SG Villmar / Aumenau / ArfurtSG Villmar
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf
15:00live

Sonntag, 7. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 2*

Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Rückspiele

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
SG Bornheim 1945 Grün-Weiss
SG Bornheim 1945 Grün-WeissSG Bornheim
15:00

Relegation zur Verbandsliga, Spiel 2*

Relegation Kreisliga A Main-Taunus, Rückspiel

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TV Wallau
TV WallauTV Wallau
FC Türk Kelsterbach
FC Türk KelsterbachTürk K.-bach II
15:00

Relegation Kreisliga B Main-Taunus, Rückspiel

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
FC Schwalbach
FC SchwalbachFC Schwalb. II
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel II
15:00

Relegation Kreisliga B Rheingau-Taunus, Spiel 2*

Montag, 8. Juni

Relegation Kreisoberliga Limburg/Weilburg, Rückspiel

Mo., 08.06.2026, 19:00 Uhr
SG Niedershausen/Obershausen
SG Niedershausen/ObershausenN..-/Obersh.
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn II
19:00

Dienstag. 9. Juni

Aufstiegsrunde zur Gruppenliga, Finale in Kiedrich*

Relegation Kreisliga B Rheingau-Taunus, Spiel 3*

Mittwoch, 10. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 3*

Relegation zur Hessenliga, Finale auf neutralem Platz*

Relegation zur Verbandsliga, Spiel 3*

Donnerstag, 11. Juni

Noch keine Spiele angesetzt.

Freitag, 12. Juni

Noch keine Spiele angesetzt.

Samstag, 13. Juni

Noch keine Spiele angesetzt.