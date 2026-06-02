Alle Relegations- und Aufstiegsspiele im Überblick

Der SV Walsdorf bekommt es am Mittwochabend im Halbfinal-Hinspiel der Gruppenliga-Aufstiegsrunde mit der SG Villmar zu tun. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Wiesbaden. Die reguläre Saison ist nun auch in der Fußballregion Wiesbaden beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern. Von der Regionalliga bis zur Kreisliga C: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegationsspiele, die in der Region gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.