Alle Partien annulliert: Rückzug aus der A-Junioren-Verbandsliga

Erst im vergangenen Sommer hatte der Burger BC vom Aufstiegsrecht zur A-Junioren-Verbandsliga Gebrauch gemacht. Als Vizemeister der Landesliga, Staffel 5, war der älteste Nachwuchs des BBC nach langen Jahren in die höchste Spielklasse der U19 in Sachsen-Anhalt zurückgekehrt. Doch die Saison in der Verbandsliga endete vorzeitig.