Alle Paarungen des Kreispokals auf einen Blick

Das neue System des Kreispokals in den vier saarländischen Gebieten nimmt an diesem August Fahrt auf. Insgesamt finden 59 Paarungen statt. Neben den vier abgesagten Begegnungen qualifizierte sich am Dienstagabend bereits der SV Güdingen im Südsaarbereich für die 3. Runde mit einem 3:1-Erfolg bei der DJK Rastpfuhl-Rußhütte.

Die knappste Entscheidung der ersten Runde fiel in Stennweiler, wo die SG Hirzweiler-Welschbach-Stennweiler gegen den Liga-Konkurrenten SG Oberes Bliestal das Elfmeterschieden benötigte, um mit 7:5 zu triumphieren. Viermal schafften es Teams gegen ihre klassenhöheren Gäste zu gewinnen. Leitersweiler, Sotzweiler, Remmesweiler und Victoria St. Wendel dürfen sich auf die 2. Runde freuen, obwohl ihre Gegner aufgrund der Klassenzugehörigkeit favorisiert waren.

Der SV Wustweiler tritt auch in Runde 2 gegen einen Ligakonkurrenten an, nachdem schon beim ersten Durchgang der SV Baltersweiler mit 3:0 bezwungen werden musste. Diesmal heißt der Gegner FC Blau-Weiß St. Wendel, der Tabellenelfte der Landesliga Nord.

Die neugegründete SV Victoria St. Wendel empfängt erst am Donnerstagabend den Bezirksligisten SG Peterberg.

Ostsaar:

Die vier Pokalspiele der 1. Runde hatten allesamt den typischen Pokalcharakter. Mit Ormesheim schied auch hier im klasseninternen Duell in Reinheim ein Landesligist aus. In Bexbach war für Bruchhof-Sanddorf Schluss und Ludwigsthal und Erbach benötigten die Verlängerung, um Runde 2 zu erreichen.

1. und 2. Runde

Der FC Niederwürzbach und Landesligist Viktoria St. Ingbert stehen bereits in der dritten Runde, weil der FC Kulti sein Team zurückgezogen hat und die DJK Elversberg das Spiel gegen Viktoria St. Ingbert geschenkt hat. Aus den verbleibenden 14 Partien stechen die drei landesligainternen Paarungen heraus. Einöd-Ingweiler empfängt den SV Kirkel, die SG Erbach muss gegen die SG Hassel ran und Reinheim fährt zur FSG Parr Altheim.







Südsaar

Hier war in der 1. Runde schon für drei Landesligisten Endstation: Gersweiler zog in Fischbach den Kürzeren, Bliesransbach verlor in Fechingen und Altenkessel verzichtete sogar in Bübingen auf die Austragung.

1. und 2. Runde

Auch hier wurden drei Landesliga-Paarungen ausgelost. Walpershofen (13.) spielt gegen Friedrichsthal (6.), Rockershausen (8.) tritt gegen Großrosseln (5.) an und Bübingen (14.) empfängt den SV Emmersweiler (3.). Der ASC Dudweiler verzichtet auf den Auftritt bei Amed Sulzbach und schickt so den neugegründeten A-Ligisten in die 3. Runde, wo sie den Sieger der Paarung FCT Sulzbach gegen Fechingen empfangen.

Westsaar:





Auch in den 20 Spielen der 1. Runde im Westen erwischte es drei Landesligisten. Während Noswendel Wadern und Bachem-Rimlingen knapp in Schmelz und Honrath-Haustadt ausschieden, schenkte der SV Gerlfangen-Fürweiler mit der zweiten Mannschaft gegen gnadenlose Bardenbacher beim 1:16 ihre Chancen her.

1. und 2. Runde

Nur 15 Spiele sind angesetzt, weil der SV Menningen das Spiel gegen den SSV Pachten schenkt. Der SSV wartet jetzt auf den Sieger der Partie Schwarzenholz gegen Orscholz. Die Vorzeichen des einzigen Landesligaduells könnten unterschiedlicher nicht sein: Während die Gastgeber aus Bardenbach noch auf den ersten Punktgewinn warten, steht Verbandsliga-Absteiger FSG Bous mit neun Punkten aus drei Spielen an der Tabellenspitze.