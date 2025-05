Alle Neune: Trierer Kantersieg beim Schlusslicht

In einem vorgezogenen Match des 27. Spieltages siegte Eintracht Trier II am Mittwochabend klar mit 9:2 bei Schlusslicht Zeltingen-Rachtig. Simon Maurer (10.), Tim Sausen (17.) und Fabian Wey (21.) sorgten nach 21 Minuten für eine beruhigende Führung des Aufstiegsaspiranten.

Noah Lorenz stellte den Halbzeitstand her (38.). Zeltingen versteckte sich nicht und inszenierte so manchen gefährlichen Angriff. Nach einem Eigentor von Tim Bechtel (55.), einem verwandelten Foulelfmeter von Sausen (65.), der zehn Minuten später sein drittes Tor markierte (75.) und Marvin Vogt (77.) enteilte der SVE II auf 8:0. Yannik Dietz (79.) fand einen Moment später die Lücke zum 1:8 und Julian Haas die Antwort zum 9:1 von Chris Filipe (89.). Triers Coach Kevin Schmitt war zufrieden: „Wir haben unsere Qualität auf den Platz gebracht und unsere ersten Chancen direkt genutzt. Weil Zeltingen relativ hoch verteidigt hat, ergaben sich immer wieder Schnittstellenpässe und eine gute Tiefe, die wir mit unseren schnellen Leuten belaufen haben.“ Einziger Kritikpunkt waren die zwei Gegentore: „Wir haben fünf, sechs Ecken gegen uns aus dem Nichts bekommen, wo wir den Gegner einladen und es nicht schaffen, zu Null zu spielen.“ Zeltingens Trainer Marius Herrmann attestierte seiner Mannschaft trotz der Klatsche ein gutes Spiel: „Der Kader der Eintracht war mit Spielern gespickt, die von ihrem Niveau her deutlich zu gut für die Bezirksliga sind. Daher war es auch schwer, spielerisch einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wir haben auf die ein oder andere Chance gelauert. Die Einstellung hat gestimmt. Niemand hat sich aufgegeben. Besonders habe ich mich übers Tor von Julian Haas gefreut. Er ist eigentlich fester Bestandteil der zweiten Mannschaft.“