"Alle Neune" für Team 3 beim PTSV

…beim Tabellenzweiten in Freiburg. Nichts, aber auch gar nichts, hatte unsere 3. Mannschaft am letzten Sonntag zu bestellen. Der Herbstmeister in spe – man braucht nur einen Punkt aus der Partie bei der Spvgg. Bollschweil/Sölden II – zog über die 90 Minuten seinen Offensivfußball voll durch. Die Gastgeber feierten ihren 9. Sieg in Folge. Unserem Team um Kapitän Andreas Mai gelang bei klirrender Kälte auf dem ungewohnten und sehr rutschigen Kunstrasen in der gesamten Spielzeit recht wenig. So blieb es beim bestmöglichen Bemühen, und die warme Dusche nach dem Spiel war das Schönste an diesem Fußballsonntag.

Am kommenden Sonntag gegen den PSV Freiburg II zeigt sich Team 3 sicher wieder von der besseren Seite.