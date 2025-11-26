"Alle Neune" für Team 3 beim PTSV

PTSV Jahn Freiburg II – VfR Hausen III 9:0 (5:0)
Höchste Saisonniederlage…
…beim Tabellenzweiten in Freiburg. Nichts, aber auch gar nichts, hatte unsere 3. Mannschaft am letzten Sonntag zu bestellen. Der Herbstmeister in spe – man braucht nur einen Punkt aus der Partie bei der Spvgg. Bollschweil/Sölden II – zog über die 90 Minuten seinen Offensivfußball voll durch. Die Gastgeber feierten ihren 9. Sieg in Folge. Unserem Team um Kapitän Andreas Mai gelang bei klirrender Kälte auf dem ungewohnten und sehr rutschigen Kunstrasen in der gesamten Spielzeit recht wenig. So blieb es beim bestmöglichen Bemühen, und die warme Dusche nach dem Spiel war das Schönste an diesem Fußballsonntag.
Am kommenden Sonntag gegen den PSV Freiburg II zeigt sich Team 3 sicher wieder von der besseren Seite.
Tore:
1:0 (10.) Grischa Heumesser
2:0 (21.) Grischa Heumesser
3:0 (24.) Philip Stortella
4:0 (30.) Paul Schillinger
5:0 (41.) Philip Stortella
6:0 (61.) Konrad Lang
7:0 (78.) Carl-Philipp Frey
8:0 (88.) Grischa Heumesser
9:0 (89.) Konrad Lang
Aufstellung VfR Hausen III:
Dahm, Jallow, Yassine (82. Gianluca Torzi), Reinhardt, Stefano Romano, Mai (C), Hoch, Ristic, Felsinger, Ruschlau (61. Bleile), David Romano (82. Alessandro Torzi).
Zuschauer: 30
Schiedsrichter: Oliver Gutgsell
Mike Gaulrapp (VfR Hausen)