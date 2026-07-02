„Alle neuen Regeln sind Schwachsinn"

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Der FV Weißenhorn hat die Saison 2025/2026 mit dem Aufstieg in die Bezirksliga Donau/Iller gekrönt – und die eigenen Erwartungen damit weit übertroffen. Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Patrick Negele über gewachsenen Teamgeist, sechs Neuzugänge aus dem Nachwuchs und eine klare Meinung zu den WM-Regeländerungen.

Für Patrick Negele fällt die Saisonbilanz eindeutig aus: „Absolut zufrieden. Erwartungen wurden mit dem Aufstieg weit übertroffen", sagt er gegenüber FuPa. Als besonders positiv hebt der Trainer die Entwicklung der Mannschaft als Gesamtgefüge hervor. Gleichzeitig bleibt er selbstkritisch: Im konditionellen und taktischen Bereich sieht Negele noch deutlich Luft nach oben – Bereiche, an denen in der neuen Saison gezielt gearbeitet werden soll.

Heimtrainingslager mit Bubble Soccer und Abendprogramm

Die Vorbereitung auf die Bezirksliga-Saison setzt der FV Weißenhorn bewusst auf Teamgeist. Ein Heimtrainingslager mit Abendveranstaltungen und Bubble Soccer steht auf dem Programm – eine Mischung aus intensiver Arbeit und gemeinsamen Erlebnissen, die den Zusammenhalt weiter festigen soll.

Wintertrainingslager als Wendepunkt

Den größten Entwicklungsschritt der vergangenen Saison sieht Negele nicht auf dem Platz, sondern im Miteinander. „Der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft ist ein ganz anderer als noch zu Beginn der letzten Saison. Das Wintertrainingslager hat uns hier noch den nötigen Schub gegeben, um zusammenzuwachsen", erklärt er. Eine Einheit, die getragen hat – und auf der der Aufstieg letztlich fußte.

Klares Ziel: Klassenerhalt in der Bezirksliga

In der Bezirksliga Donau/Iller gibt Negele die Marschroute ohne Umschweife vor: Klassenerhalt. Eine ehrliche Zielsetzung für einen Aufsteiger, der weiß, dass die neue Liga eine andere Qualität mitbringt – und der lieber mit bodenständigen Ansprüchen in die Saison geht als mit überzogenen Versprechen.

Favorit: SC Staig

Den Meisterschaftsfavoriten in der Bezirksliga Donau/Iller benennt Negele klar und ohne Ausschweifungen: SC Staig. Mehr braucht es nicht – der Name spricht für sich.

Sechs Nachwuchstalente stoßen zum Kader

Personell setzt der FV Weißenhorn auf den eigenen Unterbau und regionalen Nachwuchs. Gleich sechs junge Spieler verstärken den Kader: Kerem Akbulut, David Kümmel, Noah Mischnik und Fynn Dittrich alle aus der A-Jugend von Aufheim/Holzschwang/Pfaffenhofen, dazu Sahin Yagcioglu aus der U19 des SSV Vöhringen sowie Levin Antoniakaus der U19 des FV Illertissen. Abgänge werden keine vermeldet.

WM-Regeländerungen: Klare Absage vom Trainer

Beim Thema WM-Regeländerungen lässt Negele keine Grautöne zu: „Alle neuen Regeln sind Schwachsinn." Eine unmissverständliche Meinung – kurz, knapp und ohne Interpretationsspielraum.