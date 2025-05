Alle kommen vom FC Amberg: Rothenstadt stellt Neuzugänge vor

VfB-Coach Hakan Boztepe stellt seine Neuzugänge vor: „Mit Pauli Fischer, 19, bekommen wir einen sehr gut ausgebildeten und motivierten Keeper. Er wurde im NLZ ausgebildet und wird sich in den kommenden Jahren im Herrenbereich durchzusetzen“, so Boztepe. „Eduard Baumbach ist in der Region kein Unbekannter. Edi hat es in der vergangenen Spielzeit als 18-Jähriger bereits zu zehn Einsätzen und zwei Toren in der Landesliga gebracht. Er ist ein technisch versierter junger Spieler mit gutem Tempo, der unser Spiel dynamischer und variabler machen wird.“



Auch beim dritten Neuzugang, Noel Scheler (20), hat sich der VfB beim FC Amberg bedient. „Mit Nono stehe ich schon länger in Kontakt. Leider hatte er in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Er wird uns mit seiner Athletik, seinem Speed und seiner Mentalität wichtige Impulse im Umschaltspiel geben, ich denke wir werden noch viel Freude an ihm haben“, fährt der Sportliche Leiter fort. „Matthew Carswell (20) ist trotz seines jungen Alters bereits auf Einsatzzeiten in der Bezirksliga und Landesliga gekommen. Matt ist ein junger, technisch ein hochinteressanter Spieler mit viel Zug zum Tor, der taktisch viel mitbringt“, beschreibt Boztepe den nächsten Youngster und stellt schließlich mit Illia Podhornyi noch sein fünftes neues Gesicht im Kader vor: „Illia ist ein vielversprechendes Talent, der extrem variabel einsetzbar ist. Technisch gut ausgebildet, mit gutem Tempo und Dynamik und mit sehr gutem Spielverständnis ausgestattet.“



Mit fünf jungen und vielversprechenden Spielern, die alle eine gute Ausbildung im Juniorenbereich genossen und schon ein wenig Erfahrung in höheren Bereich sammeln durften, wird sich die Qualität im Kader des VfB Rothenstadt sicherlich verbessern. Zudem treibt man ohne Zweifel auch einen Verjüngungsprozess in den Reihen des Kreisligisten voran.