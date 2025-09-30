Alle Jubelfotos aus dem September

 2025-09-26T13:47:28.965Z

Jubelfotos - Kalenderwoche 39

Spelle-Venhaus jubelt im Torrausch!

– Foto: SG Spelle-Venhaus/Varenrode

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit überrollte der Spitzenreiter Spelle-Venhaus Gastgeber Olympia Uelsen mit 6 Treffern nach der Pause und feierte am Ende einen klaren 7:1-Auswärtssieg. Damit bleibt Spelle makellos und thront weiter unangefochten an der Spitze der Landesliga Weser-Ems.

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
SV Olympia Uelsen
SV Olympia UelsenUelsen
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh.
1
7
Abpfiff

Heimsieg mit Herzschlagfinale!

– Foto: FSG Union Meppen/SF Schwefingen

Die FSG bezwingt den SV Harderberg mit 1:0. Marie Schimanski erlöste ihr Team nach der Pause, ehe es in der Nachspielzeit nochmal richtig brenzlig wurde - Innenpfosten statt Ausgleich! Am Ende bleiben drei Punkte im Waldstadion und pure Freude bei der FSG.

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
SG Schwefingen / Union Meppen
SG Schwefingen / Union MeppenSG Schwefingen
SV Harderberg
SV HarderbergHarderberg
1
0

Derbysieg & Tabellenführung!

– Foto: SG Schleper/Lehrte

Die SG Schleper/Lehrte Damen gewinnen das Derby gegen die SpVgg Hülsen/Westerloh deutlich mit 7:1 und übernehmen damit die Tabellenspitze!

Gestern, 19:30 Uhr
SG Schleper / Lehrte
SG Schleper / LehrteSG Schleper
SpVgg Hülsen-Westerloh
SpVgg Hülsen-WesterlohSpVgg Hülsen
7
1
Abpfiff

Großer Dank geht an die zahlreichen Fans für die fantastische Unterstützung!

Auswärtssieg in Papenburg!

– Foto: SV Vörwärts Nordhorn

Der SV Vorwärts Nordhorn holt beim 3:1 in Papenburg wichtige Punkte. Hölscher brachte die Gäste in Führung, Langlet legte nach. Koets machte es nochmal spannend, ehe Singh in der Nachspielzeit alles klar machte. Am Ende jubelt Vorwärts!

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
1
3
Abpfiff

Derbysieg in Meppen!

– Foto: SV heidekraut Andervenne

Der SV Heidekraut Andervenne setzt sich in einem packenden Emslandduell mit 3:2 beim SV Meppen II durch. Nach frühem Rückstand drehten Hoff und Segger die Partie, am Ende wurde es nochmal spannend – doch die Jubelbilder gehören den Gästen.

Jubel in Papenburg!

– Foto: SC Blau-Weiß Papenburg III

BW Papenburg III feiert einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen Lorup II. El Aamani Abdelghane schnürte einen Doppelpack (35./60.), ehe Bjarne Dickebohm mit seinem abgefälschten Schuss den Deckel draufsetzte (70.). Ein starker Auftritt, der sich sehen lassen kann und sich perfekt für ein Jubelfoto eignet!

+++++++++++++++++++

Jubelfotos - Kalenderwoche 38

Derby-Sieg & Jubel pur!

– Foto: FC Fatihspor 07

Der FC Fatihspor setzt sich im Stadtderby gegen den SC Blau-Weiß Papenburg III mit 2:1 durch, wenn das kein Grund für ein Jubelfoto ist!

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FC Fatihspor
FC FatihsporFC Fatihspor
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg III
2
1
Abpfiff

Jubel in Listrup!

– Foto: FSG Niedergrafschaft
Nach vier Wochen Pause meldet sich unser Team eindrucksvoll zurück: Mit einem 4:0-Auswärtssieg beim SV Listrup feierten Mira (Doppelpack) und Anna (Doppelpack) einen Traumstart in die Rückrunde. Vier Tore, drei Punkte und jede Menge strahlende Gesichter fürs Jubelfoto!

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
SG Listrup / Leschede
SG Listrup / LeschedeSG Listrup
FSG Niedergrafschaft
FSG NiedergrafschaftFSG Niedergrafschaft
0
4
Abpfiff

ASV Altenlingen feiert Heimsieg!

– Foto: ASV Altenlingen

Vor heimischer Kulisse setzte sich der ASV Altenlingen mit 4:2 gegen den SV Langen durch. Matchwinner war Marvin Krämer mit einem Doppelpack, dazu traf Niklas Lingers gleich zweimal. Trotz zwischenzeitlicher Spannung und einem Eigentor behielt Altenlingen die Oberhand und jubelte am Ende verdient vor der neuen Anzeigentafel.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
ASV Altenlingen 1965
ASV Altenlingen 1965Altenlingen
SV Langen
SV LangenSV Langen
4
2
Abpfiff

– Foto: SV Surwold

Die Damen des SV Surwold jubeln nach ihrem 1:0-Erfolg gegen SG Bockhorst/Burlage! Mit dem Sieg bleiben sie Spitzenreiter DJK Eintracht Papenburg dicht auf den Fersen, nur das Torverhältnis trennt sie aktuell von Platz eins.

Von 2:4 auf 5:4 und dann Latte, Netz, Ekstase.

– Foto: SV Rot-Weiß Lage

Erst die Ordnung verloren, dann das Spiel fast und am Ende doch gewonnen: Dank Dodis Freistoßhammer aus 25 Metern unter die Latte holt sich die Truppe gegen Burg Greteschs Zweitvertretung die nächsten drei Punkte. Kampfgeist, Comeback und ein Happy End, das sogar die Latte abgenickt hat.

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
TSG 07 Burg Gretesch
TSG 07 Burg GreteschTSG Gretesch II
SV Rot-Weiß Lage 29
SV Rot-Weiß Lage 29R-W Lage
4
5
Abpfiff

– Foto: FSG Haren
Perfekter Start für die FSG Haren: Mit dem 2:0-Auswärtssieg in Breddenberg feiert die Mannschaft den vierten Sieg im vierten Spiel und übernimmt Platz eins. Das Jubelfoto gibt’s hier!
– Foto: SV Rot-Weiß Heede
Der SV Heede feiert den ersten Saisonsieg und das in einem spektakulären Derby gegen Dörpen! Mit 6:4 drehte Heede eine wilde Partie. Das passende Jubelfoto dazu gibt’s hier.
– Foto: SV Listrup
Mit einem 4:3-Auswärtssieg beim SV Börger startete der SV Listrup perfekt ins Wochenende. Die passende Jubelstimmung der Mannschaft seht ihr hier im Foto!
Spitzenreiter, Schwefingen II!
– Foto: SF Schwefingen II
Mit einem 4:1 im Spitzenspiel gegen Tinnen holen sich die Schwefinger die Tabellenführung - Freistoßhammer, Elfmeter und eiskalter Konter inklusive. Effizient, abgezockt, oben dran.
Vier Tore, ein Tabellenklettern
– Foto: SV Schwarz-Weiß Varenrode II
Der SV Schwarz-Weiß Varenrode II fegt den SV Concordia Emsbüren V mit 4:0 vom Platz und findet sich plötzlich auf Rang acht wieder. Für Emsbüren bleibt dagegen nur die Aussicht von ganz unten, immerhin hat man dort freie Sicht.

Jubelfotos - Kalenderwoche 37

Klarer Heimsieg für Sparta Werlte II!

– Foto: SV Sparta Werlte II

Mit einem 5:1 gegen Grün-Weiß Dersum feierte die Mannschaft einen souveränen Dreier. Schon früh stellte das Team die Weichen auf Sieg, ehe Kaveh Tahmasebitavalalli mit einem Doppelpack und seinem 8. Saisontor glänzte.

Nach Abpfiff ließen die Jungs den Sieg in ruhiger Stimmung ausklingen.

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr
SV Sparta Werlte
SV Sparta WerlteWerlte II
SV Grün-Weiß Dersum
SV Grün-Weiß DersumDersum
5
1
Abpfiff

Spektakel pur in Dohren!

– Foto: SV Dohren

Beim Heimspiel gegen den SV Olympia Laxten II sahen die Zuschauer ganze 9 Tore und eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Der SV Dohren führte scheinbar sicher 3:0, ließ die Gäste dann aber zurück ins Spiel kommen, bis Hendrik Freese & Co. wieder aufdrehten und am Ende einen verdienten 6:3-Sieg einfuhren.

– Foto: SV Langen

Flutlicht. Freitag. Heimsieg!


Der SV Langen schlägt den Tabellenführer SF Schwefingen verdient mit 2:0!
Tore: Thorben Geers (29‘), Oliver Klene (66‘)

Starke Reaktion nach letzter Woche - unsere ERSTE ist zurück!

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr
SV Langen
SV LangenSV Langen
SF Schwefingen 1949
SF Schwefingen 1949Schwefingen
2
0
Abpfiff

– Foto: ASV Altenlingen IV

Vierte schreibt Geschichte!

Altenlingen IV gewinnt 4:2 bei Concordia Langen II, trotz zwischenzeitlichem 2:2. Mit dem Sieg stellt die Vierte schon nach dem 5. Spieltag den Punkterekord der letzten Saison und Vereinsgeschichte ein. (Ja, zwischendurch lag sogar eine Katze im Tor …)

Liveticker: Freddy Boss

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr
SV Concordia Langen 1964
SV Concordia Langen 1964 Con. Langen II
ASV Altenlingen 1965
ASV Altenlingen 1965Altenlingen IV
2
4
Abpfiff

– Foto: SV Bad Bentheim

Endlich ist der Bann gebrochen!

Nach 114 langen Tagen ohne Sieg feiert der SV Bad Bentheim den erlösenden Dreier. Im Auswärtsspiel beim VfL Emslage gelang ein umkämpfter 3:2-Erfolg und mit ihm das heiß ersehnte Jubelfoto für die SV Bad Bentheim-Familie.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Emslage
VfL EmslageEmslage
SV Bad Bentheim
SV Bad BentheimBad Bentheim
2
3

Jubelfotos - Kalenderwoche 36

– Foto: SC Blau-Weiß Papenburg

Blau-Weiß 94 Papenburg bleibt auf Kurs!

Der Landesligist drehte in Bevern einen Rückstand und feierte mit dem 2:1-Erfolg den vierten Sieg in Serie, Platz zwei ist der verdiente Lohn.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
1
2
Abpfiff

– Foto: SV Vorwärts Nordhorn II

Vorwärts Nordhorn II stürmt an die Spitze

Dank eines souveränen 3:0-Auswärtssiegs bei Borussia Neuenhaus hat Vorwärts Nordhorn II am Freitagabend die Tabellenführung in der Bezirksliga übernommen. Khalaf, Busch und Rakers erzielten die Treffer für die Gäste, während Neuenhaus einen Handelfmeter vergab.

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
SV Borussia 08 Neuenhaus
SV Borussia 08 NeuenhausNeuenhaus
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts II
0
3
Abpfiff

– Foto: FC Fatihspor

Packender Auswärtssieg für FC Fatihspor 07!

In einem torreichen Duell setzte sich Fatihspor mit 4:2 gegen SG Rhede/Brual II durch.

Die Treffer erzielten Ali (12’), Yildirim (30’), Aptourachimoglou (72’) und Chalil (78’).

Ein wichtiger Dreier - Fatihspor bleibt in Topform!

– Foto: SV Heidekraut Andervenne III

Spannung pur in der 1. Kreisklasse Süd!

Am 8. Spieltag traf SV Heidekraut Andervenne III auf SG Spelle-Venhaus/Varenrode II – und die Zuschauer bekamen ein packendes Match geboten.

Bereits in der 14. Minute brachte Madeleine Ahlers die Gastgeberinnen in Führung. Nach einer halben Stunde legte Jana Könning zum 2:0 nach und stellte die Weichen auf Sieg. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen: Marie-Louise Hartke verkürzte, sodass es noch einmal richtig spannend wurde.

Am Ende blieb es beim 2:1-Erfolg für Andervenne, geleitet von Schiedsrichter Marc Flottrong.

Do., 04.09.2025, 19:30 Uhr
SV Heidekraut Andervenne
SV Heidekraut AndervenneAndervenne III
SG Spelle-Venh. / SV Varenrode
SG Spelle-Venh. / SV VarenrodeSG Spelle-Venh. II
2
1
Abpfiff

– Foto: SV Concordia Emsbüren/Elberge

Pokalsensation perfekt!

SV Concordia Emsbüren/Elbergen III wirft den klassenhöheren BW Lünne aus dem Emco-Kreispokal! Dank später Treffer von Patrick Waclawik (74.) und Oliver Ackermann (86.) zieht das Team verdient in die nächste Runde ein.

Mi., 03.09.2025, 19:30 Uhr
SV Concordia Emsbüren/​Elbergen
SV Concordia Emsbüren/​ElbergenSV Concordia Emsbüren/​Elbergen III
BW Lünne
BW LünneBW Lünne
2
0
Abpfiff

– Foto: SV Veldhausen 07

Pokalsensation in Veldhausen!

Der Bezirksliga-Aufsteiger SV Veldhausen wirft den Landesligisten FC Schüttorf 09 mit 4:3 nach Elfmeterschießen aus dem Bezirkspokal. Nach 90 packenden Minuten stand es 2:2 - Henk Legtenborg rettete die SVV in der Schlussminute ins Elfmeterschießen und traf dort erneut vom Punkt. Am Ende jubelte Veldhausen über den Einzug in die nächste Runde!

Mi., 03.09.2025, 19:30 Uhr
SV Veldhausen 07
SV Veldhausen 07Veldhausen
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
4
3
Abpfiff

– Foto: SV Rot-Weiß Heede

Heede fegt ins Pokal-Achtelfinale!

RW Heede gewinnt das Flutlicht-Heimspiel gegen SC Spelle-Venhaus III klar mit 5:0. Früh in Überzahl, spielstark und treffsicher - Pott, Terfehr, Lübbers und die Ahrens-Brüder machen den souveränen Sieg perfekt. Damit steht Heede verdient im Achtelfinale des Emco Kreispokals!

Mi., 03.09.2025, 19:30 Uhr
SV Rot-Weiß Heede
SV Rot-Weiß HeedeHeede
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh. III
5
0
Abpfiff

– Foto: SV Dohren

Auswärts drei Punkte eingefahren!

Die 1. Mannschaft des SV Dohren gewinnt beim SV Groß Hesepe mit 3:1. Nach einer torlosen ersten Hälfte und zwei Platzverweisen für die Gastgeber sorgten Kroner, Lampen und Freese für die Treffer. Ein wichtiger Sieg im Ligakampf und einer, der Nerven und Geduld brauchte.

Mi., 03.09.2025, 19:30 Uhr
SV Groß Hesepe 1923
SV Groß Hesepe 1923Gr. Hesepe
SV Dohren
SV DohrenDohren
1
3
Abpfiff

– Foto: SG Neulangen/Langen II

Vierfachpack von Gesa Ruten!

Die SG Neulangen/Langen II feiert ihren ersten Saisonsieg, 4:1 gegen den SV Surwold! Nach drei Spielen stehen jetzt 4 Punkte auf dem Konto. So darf man jubeln!

Di., 02.09.2025, 19:30 Uhr
SG Neulangen/Langen 9er
SG Neulangen/Langen 9erSG Neulangen/Langen 9er II
SV Surwold
SV SurwoldSurwold
4
1
Abpfiff

