Alle jagen Meerbusch: Velbert und Homberg schielen auf Platz eins

Nur einmal konnte der TSV Meerbusch in dieser Saison aus dem Rhythmus gebracht werden. Wie in der Vorsaison hat sich das Team erneut in der Spitzengruppe in der Niederrheinliga etabliert. Unter der Woche präsentierte sich Meerbusch sogar recht ordentlich im Test gegen den MSV Duisburg (2:4). Im Ligaalltag gilt es nun darum gegen die DJK Arminia Klosterhardt den aktuellen Spitzenplatz zu behaupten. Dahinter könnten zwei Teams bei einem Patzer vorbeiziehen. Die SSVg Velbert spielt weiter groß auf und hat den schwächelnden 1. FC Kleve vor der Brust. Der VfB Homberg spielt mit Ratingen 04/19 gegen die erfolgreichste Offensive der Liga.