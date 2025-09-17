 2025-09-17T06:39:26.826Z

Allgemeines
Der SV Vrasselt ist in der Verfolgerrolle.
Der SV Vrasselt ist in der Verfolgerrolle. – Foto: Mathis Hollenberg

Alle jagen die DJK Rhede - SV Vrasselt kann am Donnerstag aufschließen

Der SV Vrasselt eröffnet am Donnerstag den Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt, Spitzenreiter DJK Rhede ist am Sonntag im Einsatz.

Nach dem Sieg im Spitzenspiel führt an der DJK Rhede derzeit in der Kreisliga A Rees-Bocholt kein Weg vorbei. Am Sonntag kann die Mannschaft beim SV Bislich den sechsten Erfolg in Serie feiern. Los geht es aber bereits am Donnerstag mit Verfolger SV Vrasselt, der im Heimspiel den TuB Bocholt empfängt. Am Freitagabend fordert der SC TuB Mussum den RSV Praest heraus. Zum Verfolgerduell kommt es zwischen dem SV Biemenhorst II und dem VfR Mehrhoog, Der PSV Wesel II hofft gegen Viktoria Suderwick auf den ersten Zähler der Saison. Diese Partien gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 6

Morgen, 20:00 Uhr
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
20:00

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
20:00

So., 21.09.2025, 12:30 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
12:30

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
15:30

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
15:00live

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
15:15

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
15:00live

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SC TuB Mussum 1926
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Krechting - SV Emmerich-Vrasselt
Sa., 27.09.25 16:00 Uhr DJK Rhede - FC Olympia Bocholt
So., 28.09.25 15:00 Uhr RSV Praest - SV Biemenhorst II
So., 28.09.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - TuS Haffen-Mehr
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Brünen - PSV Wesel II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SV Bislich
So., 28.09.25 15:15 Uhr TV Voerde - GSV Viktoria Suderwick
So., 28.09.25 15:15 Uhr SV Spellen - VfB Rheingold Emmerich

8. Spieltag
Di., 30.09.25 19:30 Uhr FC Olympia Bocholt - TuB Bocholt
Do., 02.10.25 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Brünen
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - DJK Rhede
So., 05.10.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Bislich - SV Krechting
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TV Voerde
So., 05.10.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - VfR Mehrhoog
So., 05.10.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - RSV Praest
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Spellen

Marcel EichholzAutor