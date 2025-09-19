Alle jagen die DJK Rhede - SV Vrasselt aus dem Tritt

Nach dem Sieg im Spitzenspiel führt an der DJK Rhede derzeit in der Kreisliga A Rees-Bocholt kein Weg vorbei. Am Sonntag kann die Mannschaft beim SV Bislich den sechsten Erfolg in Serie feiern. Los ging es aber bereits am Donnerstag mit Verfolger SV Vrasselt, der im Heimspiel den TuB Bocholt emping. Am Freitagabend fordert der SC TuB Mussum den RSV Praest heraus. Zum Verfolgerduell kommt es zwischen dem SV Biemenhorst II und dem VfR Mehrhoog, Der PSV Wesel II hofft gegen Viktoria Suderwick auf den ersten Zähler der Saison. Diese Partien gibt es außerdem.
Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen die DJK Rhede, hat der SV Vrasselt auch sein Heimspiel gegen den TuB Bocholt mit 0:2 verloren. Die Gäste begannen druckvoll und konnten durch Yannick Schwanekamp eine erste Duftmarke in der Offensive setzen (16.). Jesse Moddenborg legte wenig später nach, doch auch er scheiterte am starken Vrasselter Schlussmann (29.). Ein ruhender Ball sorgte schließlich für die Führung. Schwanekamp versenkte aus 25 Metern einen Freistoß direkt (45.). Nach der Pause waren die Gastgeber besser in der Partie. Marco Buscher (48./65.), Joel Manoch (56.) sowie Jan Kurt Giesbers (62.) vergaben gute Chancen auf den Ausgleich. Auch ein Foulelfmeter verhalf dem SVV nicht zum Ausgleich, Giesbers scheiterte an Torwart Joshua Exlager (77.). Kurz vor dem Schlusspfiff legte Daniel Can mit dem 2:0 für Bocholt nach, was zugleich den Endstand markierte.
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SC TuB Mussum 1926
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Krechting - SV Emmerich-Vrasselt
Sa., 27.09.25 16:00 Uhr DJK Rhede - FC Olympia Bocholt
So., 28.09.25 15:00 Uhr RSV Praest - SV Biemenhorst II
So., 28.09.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - TuS Haffen-Mehr
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Brünen - PSV Wesel II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SV Bislich
So., 28.09.25 15:15 Uhr TV Voerde - GSV Viktoria Suderwick
So., 28.09.25 15:15 Uhr SV Spellen - VfB Rheingold Emmerich
8. Spieltag
Di., 30.09.25 19:30 Uhr FC Olympia Bocholt - TuB Bocholt
Do., 02.10.25 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Brünen
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - DJK Rhede
So., 05.10.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Bislich - SV Krechting
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TV Voerde
So., 05.10.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - VfR Mehrhoog
So., 05.10.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - RSV Praest
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Spellen