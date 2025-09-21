Alle jagen die DJK Rhede - Aufsteiger Biemenhorst kann oben anklopfen

Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen die DJK Rhede, hat der SV Vrasselt auch sein Heimspiel gegen den TuB Bocholt mit 0:2 verloren. Die Gäste begannen druckvoll und konnten durch Yannick Schwanekamp eine erste Duftmarke in der Offensive setzen (16.). Jesse Moddenborg legte wenig später nach, doch auch er scheiterte am starken Vrasselter Schlussmann (29.). Ein ruhender Ball sorgte schließlich für die Führung. Schwanekamp versenkte aus 25 Metern einen Freistoß direkt (45.). Nach der Pause waren die Gastgeber besser in der Partie. Marco Buscher (48./65.), Joel Manoch (56.) sowie Jan Kurt Giesbers (62.) vergaben gute Chancen auf den Ausgleich. Auch ein Foulelfmeter verhalf dem SVV nicht zum Ausgleich, Giesbers scheiterte an Torwart Joshua Exlager (77.). Kurz vor dem Schlusspfiff legte Daniel Can mit dem 2:0 für Bocholt nach, was zugleich den Endstand markierte.

Drei Tore hat Salaheddine Idrissi für den TuB Mussum erzielt, doch richtig freuen konnte er sich über seinen Dreierpack gegen den RSV Praest nicht. Die Gäste haben es nämlich geschafft, auswärts gleich vier Tore zu erzielen und so die Punkte aus Mussum zu entführen. Schon nach 17 Minuten erzielte Lukas Verbücheln per Kopfball die Gäste-Führung. Die hatte aber nicht lange Bestand. Mit einem Doppelschlag drehe Idrissi die Partie (21./26.). Wieder dauerte es nur drei Minuten, ehe Tobias Hesseling den Ausgleich für Praest erzielen sollte. Idrissi zum Dritten sorgte nach einer halben Stunde für die 3:2-Pausenführung des TuB. Bis weit in die zweite Hälfte konnte Mussum den knappen Vorsprung behaupten, ehe David Broich das 3:3 markierte (72.). Die Entscheidung fiel kurz vor dem Ende, als Fabian Bonekamp den 4:3-Endstand erzielte (87.)

