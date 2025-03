Alle jagen den VfB Korschenbroich

Giesenkirchen wohl der ärgste Verfolger

Korschenbroichs Trainer Boubacar Coulibaly sieht es ähnlich. Für ihn ist Giesenkirchen der größte Konkurrent im Aufstiegsrennen. „Giesenkirchen hat in der Winterpause nochmal personell gut nachgelegt. Da dürfen wir uns keine Niederlagenserie leisten und müssen jedes Spiel mit 100 Prozent angehen, ansonsten stärken wir unsere Verfolger“, sagt der VfB-Coach, der weiterhin seinem bestehenden Kader vertraut.

Dagegen glaubt Giesenkirchens Trainer Tayfun Er an den Erfolg. „Sieben Punkte Rückstand sind ein dickes Brett zu bohren. Aber wir stehen bereit, sollte Korschenbroich mal einige Spiele mehr als wir verlieren“, sagte er. Zumindest was das Toreschießen angeht, stehen sich beide in nichts nach. Der VfB traf bisher 57 Mal und ist das drittbeste Team, Giesenkirchen mit 65 Treffern führt in diesem Bereich die Gruppe an. Aber solange die DJK seine Abwehrprobleme nicht in Griff bekommt (38 Gegentore), sollte man auch in Korschenbroich gelassener auf den Konkurrenten im Nacken schauen.