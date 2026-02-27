Alle jagen Ammerthal: »Vollkommen klar, was uns erwartet« Landesliga Nordost, 23. Spieltag - Sonntag: Der Tabellenvorletzte TSV Buch soll sich nicht zum Stolperstein entpuppen für die DJK von Florian Würthele · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Bloß nicht nachlassen, fordert Ammerthals Trainer Tobias Rösl von seinen Spielern. – Foto: Wolfgang Zink

In der Landesliga Nordost ist die DJK Ammerthal bisher das Maß aller Dinge. Beeindruckende zwölf Siege in Serie fuhr der Bayernliga-Absteiger bis zur Winterpause ein. Vor dem Auftakt der Frühjahrsrunde grüßt das Rösl-Gefolge mit acht Punkten Vorsprung von Platz eins. Dennoch ist man im DJK-Lager weit davon entfernt, von einer Vorentscheidung im Meisterschaftskampf zu sprechen. Im Gegenteil: Trainer Tobias Rösl stellt vor dem ersten Punktspiel nochmals klar, auf was es jetzt ankommt. Am Sonntag reist die DJK in den Nürnberger Norden. Es geht gegen den Tabellen-17. TSV Buch. Anstoß ist um 15 Uhr.



„Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Unsere Jungs wollen nach einer guten, aber wetterbedingt auch komplizierten Vorbereitung endlich spielen“, betont DJK-Coach Rösl eingangs. Auf dem Papier ist das Duell mit den akut abstiegsbedrohten Nürnbergern eines der Marke „David gegen Goliath“. Davon will Rösl aber nichts wissen: „Die Situation, dass wir von Spiel zu Spiel denken, hat sich für uns nicht verändert. Uns ist vollkommen klar, was uns in den Restspielen erwartet und dass alles von uns abverlangt wird. Ich fordere von uns wieder die gewisse Demut, gesundes Selbstvertrauen und den unbändigen Willen, das erste Spiel erfolgreich zu gestalten. Das wird schwer genug, da Nürnberg-Buch im Abstiegskampf steckt und wir selbst unbedingt an die Leistungen vor der Winterpause anknüpfen müssen“, fordert Rösl von seinem Team, trotz der komfortablen Ausgangssituation ja keinen Deut nachzulassen. Dass die Ammerthaler die kommende Aufgabe nicht unterschätzen sollten, zeigt das Hinspiel. Da kam die DJK zu Hause nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Vor allem in der ersten Halbzeit agierte die Mannschaft zu lethargisch.



Die Nürnberger stecken tief im Abstiegssumpf, haben aus den ersten 20 Spielen nur 12 Punkte eingespielt. Die Relegationszone ist aber noch in greifbarer Nähe. Aufgrund einer anhaltenden Sieglosserie ab dem ersten Spieltag vollzog der Verein schließlich einen Wechsel auf der Trainerposition. Ende September musste Normann Wagner gehen, seither hat Helmut Rahner das Sagen beim TSV Buch. Unter dessen Regie konnten immerhin die ersten zwei Saisonsiege gefeiert werden. Personell gibt es zwei Fragezeichen bei den Oberpfälzern: Ob Daniel Gömmel und Marcel Kaiser bis Sonntag fit werden, ist noch unklar. Sicher auf der Ausfallliste stehen nur die drei Dauerverletzten aus dem alten Jahr, André Karzmarczyk, Fabian Helleder und Manuel Mutove.