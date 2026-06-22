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Pokal
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Alle Infos zur 1. Runde im Hessenpokal
Teams, Termine und Lostöpfe im Überblick
von Philipp Durillo · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Während der KSV Baunatal in der 1. Runde gelost wird, darf der SV Wehen Wiesbaden erst zur 3. Runde einsteigen. – Foto: Marco Biering (Archiv)
Frankfurt. Kaum ist die vergangene Saison beendet, wirft die neue Spielzeit bereits ihre Schatten voraus. Eine der ersten Pflichtspiel-Highlights ist dabei traditionell die 1. Runde im Hessenpokal. Diese wird am Freitag (ab 17.30 Uhr) in der Sportschule Grünberg ausgelost und auf dem Youtube-Kanal des Hessischen Fußball-Verbands übertragen. Gelost werden die 32 Kreispokalsieger. Diese Teams sind in acht Vierergruppen eingeteilt, um in der Frühphase des Wettbewerbs keine langen Fahrten zu haben. Ab der 3. Runde steigen die Top-Teams sowie der Fairplaysieger ein, der diesmal aus Osthessen kommt. Voraussichtlicher Termin für die 1. Runde ist das letzte Juli-Wochenende.