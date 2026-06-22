 2026-06-22T14:49:50.746Z

Pokal

Alle Infos zur 1. Runde im Hessenpokal

Teams, Termine und Lostöpfe im Überblick

von Philipp Durillo · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Während der KSV Baunatal in der 1. Runde gelost wird, darf der SV Wehen Wiesbaden erst zur 3. Runde einsteigen.
Während der KSV Baunatal in der 1. Runde gelost wird, darf der SV Wehen Wiesbaden erst zur 3. Runde einsteigen. – Foto: Marco Biering (Archiv)

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Frankfurt. Kaum ist die vergangene Saison beendet, wirft die neue Spielzeit bereits ihre Schatten voraus. Eine der ersten Pflichtspiel-Highlights ist dabei traditionell die 1. Runde im Hessenpokal. Diese wird am Freitag (ab 17.30 Uhr) in der Sportschule Grünberg ausgelost und auf dem Youtube-Kanal des Hessischen Fußball-Verbands übertragen. Gelost werden die 32 Kreispokalsieger. Diese Teams sind in acht Vierergruppen eingeteilt, um in der Frühphase des Wettbewerbs keine langen Fahrten zu haben. Ab der 3. Runde steigen die Top-Teams sowie der Fairplaysieger ein, der diesmal aus Osthessen kommt. Voraussichtlicher Termin für die 1. Runde ist das letzte Juli-Wochenende.

Gruppe 1

  • SG Neuental/Jesberg (Kreis: Schwalm-Eder, Liga: Gruppenliga Kassel 1)
  • FSV Wolfhagen (Hofgeismar-Wolfhagen, Verbandsliga Nord)
  • KSV Baunatal (Kassel, Hessenliga)
  • SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach (Werra-Meißner, Verbandsliga Nord)

Gruppe 2

  • SC Willingen (Waldeck, Gruppenliga Kassel 1)
  • FC Ederbergland (Frankenberg, Verbandsliga Mitte)
  • VfL Biedenkopf (Biedenkopf, Gruppenliga Gießen/Marburg)
  • FSV Cappel (Marburg, Gruppenliga Gießen/Marburg)

Gruppe 3

  • Spvgg. Leusel (Alsfeld, Kreisoberliga Gießen Süd)
  • FSG Bebra (Hersfeld-Rotenburg, Kreisoberliga Fulda Nord)
  • Hünfelder SV (Lauterbach, Hessenliga)
  • SV Buchonia Flieden (Fulda, Verbandsliga Nord)

Gruppe 4

  • SSC Juno Burg (Dillenburg, Verbandsliga Mitte)
  • SC Waldgirmes (Wetzlar, Verbandsliga Mitte)
  • FC TuBa Pohlheim (Gießen, Hessenliga)
  • SC Offheim (Limburg-Weilburg, Gruppenliga Wiesbaden)

Gruppe 5

  • SG Orlen (Rheingau-Taunus, Gruppenliga Wiesbaden)
  • SG Bornheim/Grün-Weiß Frankfurt (Frankfurt, Verbandsliga Süd)
  • DJK Sportfreunde Bad Homburg (Hochtaunus, Verbandsliga Süd)
  • Türk Gücü Friedberg (Friedberg, Hessenliga)

Gruppe 6

  • SG Bad Soden (Schlüchtern, Verbandsliga Nord)
  • Germania Dörnigheim (Hanau, Gruppenliga Frankfurt Ost)
  • Sportfreunde Oberau (Büdingen, Gruppenliga Frankfurt Ost)
  • Viktoria Neuenhaßlau (Gelnhausen, Kreisoberliga Gelnhausen)

Gruppe 7

  • SV Hummetroth (Odenwald, Hessenliga)
  • SV Unter-Flockenbach (Bergstraße, Hessenliga)
  • SKV Rot-Weiß Darmstadt (Darmstadt, Verbandsliga Süd)
  • Germania Ober-Roden (Dieburg, Verbandsliga Süd)

Gruppe 8

  • VfR Groß-Gerau (Groß-Gerau, Verbandsliga Süd)
  • FC Eddersheim (Main-Taunus, Hessenliga)
  • FV Biebrich (Wiesbaden, Verbandsliga Mitte)
  • SV Pars Neu-Isenburg (Offenbach, Verbandsliga Süd)

Ab der 3. Runde mit dabei:

  • SV Wehen Wiesbaden (3. Liga)
  • FSV Frankfurt (Regionalliga Südwest)
  • Kickers Offenbach (Regionalliga Südwest)
  • TSV Steinbach Haiger (Regionalliga Südwest)
  • KSV Hessen Kassel (Regionalliga Südwest)
  • SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Regionalliga Südwest)
  • Bayern Alzenau (Hessenliga)
  • TSV Künzell (Gruppenliga Fulda, Fairplay-Sieger aller Verbandsspielklassen)